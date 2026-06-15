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Химия на даче больше не нужна: решение в Петербурге заставит насекомых исчезнуть навсегда

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Избавиться от надоедливых насекомых на даче можно без использования токсичных аэрозолей и пахучих спиралей. Петербургский биолог и автор проекта "Наша фауна" Павел Глазков предложил альтернативный подход к созданию комфортной среды на загородном участке. Как утверждает эксперт, лучшими защитниками от кровопийц станут летучие мыши, если создать для них подходящие условия.

Летучая мышь
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летучая мышь

Для привлечения млекопитающих биолог рекомендует установить на участке специальный деревянный домик — так называемый "мышатник", пишет rosbalt.ru. По словам Глазкова, одна особь за ночную охоту способна уничтожить около тысячи насекомых, включая комаров. В одном искусственном убежище могут комфортно разместиться несколько десятков летучих мышей, что превращает конструкцию в мощный биологический щит для всей придомовой территории.

Специалист заострил внимание на том, что обитающие в наших широтах виды не имеют ничего общего с "мышами-вампирами". Эти существа питаются исключительно насекомыми, поэтому их присутствие на участке не несет угрозы человеку или домашним питомцам. В то же время владельцы дач часто тратят средства на ремонт дачи или покупку химии, игнорируя доступную и естественную пользу от местных обитателей фауны.

"Летучие мыши действительно выполняют колоссальную работу по регуляции численности насекомых в экосистеме, однако их привлечение требует соблюдения правил безопасности и понимания повадок диких животных. При установке искусственных убежищ важно учитывать ландшафт и места постоянного обитания колоний, чтобы не нарушить естественный баланс", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о защите участка

Где лучше разместить "мышатник"?

Домик следует закреплять на высоте не менее 3-4 метров от земли, желательно на стене строения или дереве, избегая мест с прямым солнечным светом и сквозняками.

Будут ли мыши селиться в домике сразу?

Заселение может занять время, так как зверькам нужно привыкнуть к новому убежищу; часто колонии выбирают подходящие укрытия в течение первого сезона.

Могут ли летучие мыши переносить болезни?

Как и любые дикие животные, они могут быть потенциальными переносчиками инфекций, поэтому категорически запрещено брать их в руки без специальной защиты.

Чем еще привлечь защитников на дачу?

Помимо домиков, важно сохранять участки с нетронутой растительностью и не применять инсектициды, которые убивают кормовую базу для многих насекомоядных животных.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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