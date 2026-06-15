Избавиться от надоедливых насекомых на даче можно без использования токсичных аэрозолей и пахучих спиралей. Петербургский биолог и автор проекта "Наша фауна" Павел Глазков предложил альтернативный подход к созданию комфортной среды на загородном участке. Как утверждает эксперт, лучшими защитниками от кровопийц станут летучие мыши, если создать для них подходящие условия.
Для привлечения млекопитающих биолог рекомендует установить на участке специальный деревянный домик — так называемый "мышатник", пишет rosbalt.ru. По словам Глазкова, одна особь за ночную охоту способна уничтожить около тысячи насекомых, включая комаров. В одном искусственном убежище могут комфортно разместиться несколько десятков летучих мышей, что превращает конструкцию в мощный биологический щит для всей придомовой территории.
Специалист заострил внимание на том, что обитающие в наших широтах виды не имеют ничего общего с "мышами-вампирами". Эти существа питаются исключительно насекомыми, поэтому их присутствие на участке не несет угрозы человеку или домашним питомцам. В то же время владельцы дач часто тратят средства на ремонт дачи или покупку химии, игнорируя доступную и естественную пользу от местных обитателей фауны.
"Летучие мыши действительно выполняют колоссальную работу по регуляции численности насекомых в экосистеме, однако их привлечение требует соблюдения правил безопасности и понимания повадок диких животных. При установке искусственных убежищ важно учитывать ландшафт и места постоянного обитания колоний, чтобы не нарушить естественный баланс", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Домик следует закреплять на высоте не менее 3-4 метров от земли, желательно на стене строения или дереве, избегая мест с прямым солнечным светом и сквозняками.
Заселение может занять время, так как зверькам нужно привыкнуть к новому убежищу; часто колонии выбирают подходящие укрытия в течение первого сезона.
Как и любые дикие животные, они могут быть потенциальными переносчиками инфекций, поэтому категорически запрещено брать их в руки без специальной защиты.
Помимо домиков, важно сохранять участки с нетронутой растительностью и не применять инсектициды, которые убивают кормовую базу для многих насекомоядных животных.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.