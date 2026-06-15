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Камеры больше не просто смотрят: в Санкт-Петербурге нейросети начали предугадывать события

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге разрабатывают методы внедрения искусственного интеллекта для превентивного анализа городских событий. Власти планируют трансформировать привычную систему реагирования, сделав упор на предотвращение инцидентов до их старта. В мегаполисе уже функционирует аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", охватывающий более 115 тысяч видеокамер и множество узлов мониторинга.

Камеры
Фото: commons.wikimedia.org by Бенуа Приёр, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камеры

Сегодня алгоритмы компьютерного зрения используются в первую очередь для фиксации правонарушений. Однако переход к предиктивной аналитике позволит нейросетям оценивать поведение групп людей и общую обстановку возле значимых объектов в режиме реального времени.

Как пишет Петербург2, такая технология обеспечит оперативным службам временной запас для купирования возможных угроз. При этом конечное решение о мерах реагирования будет оставаться за сотрудниками ведомств, что исключает ошибки автоматизированных систем.

"Внедрение предиктивных алгоритмов в охранные системы требует высокого уровня подготовки операторов, так как ИИ часто интерпретирует безобидные ситуации как угрозы из-за специфики выборки данных. Полностью доверять технике без участия квалифицированного эксперта в управлении городскими рисками попросту опасно", - отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности Кирилл Романов.

Развитие компетенций и новые вызовы

Масштабная цифровизация городских процессов формирует запрос на специалистов нового профиля. Работодатели ищут экспертов, способных критически оценивать сигналы нейросетей и отделять реальную опасность от ложных срабатываний. Это становится критически важным навыком, когда технологические изменения затрагивают целые сектора общественной жизни — от транспорта до охраны правопорядка.

Параллельно IT-разработкам город ведет работу по укреплению физической защиты территорий. Планирование маршрутных ограничений и модернизация дорожных сетей также учитывают интересы безопасности граждан. Эффективность данных инициатив напрямую зависит от точности настроек алгоритмов и грамотного распределения обязанностей между человеком и программным обеспечением.

Ответы на популярные вопросы о внедрении ИИ

Кто принимает решение при получении данных от нейросети?

Окончательный вердикт всегда остается за сотрудником профильной службы, который оценивает обстановку на месте перед принятием решения.

Заменит ли ИИ сотрудников экстренных служб?

Нет, нейросистемы выполняют консультативную и аналитическую функцию, уменьшая нагрузку на диспетчеров и ускоряя мониторинг видеопотоков.

Насколько точно ИИ определяет потенциальные риски?

Точность зависит от качества обучающей выборки, поэтому сейчас системы проходят этап тестирования для снижения количества ложных срабатываний.

Будут ли алгоритмы следить за всеми жителями города?

Технология направлена на выявление паттернов поведения, связанных с инцидентами, а не на тотальный контроль за частной жизнью граждан.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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