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Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Россия » Центр » Тула

Минувшей ночью жилые кварталы в окрестностях Тулы приняли удар с воздуха. Атака беспилотников затронула частный сектор в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Повреждения получили как жилые дома, так и коммерческая недвижимость.

Дрон
Фото: unsplash.com by Джейсон Блэкай, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Последствия ночного налета БПЛА

Внезапное нападение унесло жизни трех человек. Еще трое пострадали, среди них годовалый ребенок. Разрушения в Ямнах и соседних поселениях наглядно показывают риски, с которыми сталкивается гражданская инфраструктура в нынешних условиях.

"Такие инциденты требуют немедленной оценки рисков и формирования протоколов защиты населения. Повреждение жилого сектора всегда создает угрозу вторичных обрушений и бытовых аварий", — разъяснила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Работа экстренных служб и штаба

На площадках работают профильные ведомства. Губернатор Дмитрий Миляев объявил о создании оперативного штаба для координации помощи пострадавшим. Ситуация находится под личным контролем региональной власти. Ранее в области уже практиковались меры по поддержке граждан через прямые выплаты, что остается ключевым инструментом в подобных ситуациях.

"Следственные органы оценивают масштаб ущерба для каждого домохозяйства отдельно. Это процедура юридического характера, фиксирующая повреждения для начисления компенсаций", — прокомментировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Тип пострадавшего объекта Меры реагирования штаба
Частная жилая недвижимость Оценка жилого фонда и временное расселение
Коммерческие объекты Фиксация ущерба и аудит страховых случаев

Для жителей региона важно сохранять бдительность. Подобные события накладывают отпечаток на повседневный уклад, заставляя пересматривать вопросы личной безопасности.

"Люди часто игнорируют сигналы тревоги, полагаясь на авось. В текущих условиях информированность и знание ближайших укрытий спасают жизнь", — подчеркнула эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Куда звонить при обнаружении обломков БПЛА?

Не трогайте подозрительные предметы. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите по номеру 112.

Кто занимается оценкой ремонта жилья?

Оценку проводят комиссии при муниципальных администрациях совместно со специалистами строительного надзора.

Как получить материальную поддержку?

Заявления принимаются в оперативном штабе правительства области по личному обращению пострадавших.

Безопасно ли сейчас находиться в поселках?

Все территории обследованы саперами; движение транспорта и доступ к жилью восстановлены в рабочем режиме.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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