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Тайга превратилась в порох: пожары в Красноярском крае привели к катастрофическим последствиям

Россия » Сибирь » Красноярск

Красноярский край охвачен огнем. Лесные массивы стремительно выгорают, площадь бедствия за сутки увеличилась на 5 тысяч гектаров. Ситуация напоминает масштабные природные пожары прошлых лет, когда регион боролся с последствиями бесконтрольного распространения пламени.

Лесной пожар
Фото: web.archive.org by anagh, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лесной пожар

Цифры лесного бедствия

Территория края насчитывает 98 действующих очагов возгорания. Общая площадь поражения достигла 35 770 гектаров. В тушении задействовано более тысячи человек и 34 единицы техники. Основной удар стихии пришелся на северные территории: Эвенкийский, Енисейский, Северо-Енисейский и Туруханский округа.

"Ситуация осложняется труднодоступностью местности. Пожарная авиация работает на пределе возможностей, пытаясь сбить пламя в условиях плотного задымления", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Почему тайга горит эффективно

Специалисты Авиалесоохраны указывают на специфику лесного фонда. Большая часть пожаров приходится на участки, поврежденные вредителями, так называемые "шелкопрядники". Сухой валежник вспыхивает мгновенно, превращая гектары леса в топливо. Ситуацию усугубляет экстремальная жара — до плюс 32 градусов — и отсутствие дождей.

Параметр Показатель
Количество очагов 98
Общая площадь, га 35 770

"Древесные остатки и сухие деревья после нашествия вредителей создают идеальные условия для верхового огня. Обычными методами такую стихию не обуздать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Для мониторинга обстановки задействована авиация и наземные расчеты. В регионе введен режим ЧС, ограничивающий доступ в лесные массивы. Местным жителям остается следить за прогнозами и уровнем задымления, который уже успел напомнить о себе в прошлом при проблемах с инфраструктурой.

"Климатический фон в этом году крайне неблагоприятен. Подобные аномалии с высокой температурой на севере провоцируют резкое иссушение лесного покрова", — предположил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы о лесных пожарах

Почему пожары на севере тушат медленнее?

Основная причина — отсутствие дорожной сети и удаленность очагов, куда невозможно доставить тяжелую технику.

Может ли огонь перекинуться на жилье?

На данный момент угрозы населенным пунктам нет, ведомства контролируют периметр возгораний.

Что делает Авиалесоохрана в сложившихся условиях?

Специалисты применяют тактику встречного пала и используют авиацию для десантирования огнеборцев непосредственно в очаги.

Как долго продержится режим ЧС?

Ограничения будут действовать до стабилизации погодных условий и устранения активных очагов возгорания.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, эколог Игорь Степанов, климатолог Павел Лебедев.
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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