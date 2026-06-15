Красноярский край охвачен огнем. Лесные массивы стремительно выгорают, площадь бедствия за сутки увеличилась на 5 тысяч гектаров. Ситуация напоминает масштабные природные пожары прошлых лет, когда регион боролся с последствиями бесконтрольного распространения пламени.
Территория края насчитывает 98 действующих очагов возгорания. Общая площадь поражения достигла 35 770 гектаров. В тушении задействовано более тысячи человек и 34 единицы техники. Основной удар стихии пришелся на северные территории: Эвенкийский, Енисейский, Северо-Енисейский и Туруханский округа.
"Ситуация осложняется труднодоступностью местности. Пожарная авиация работает на пределе возможностей, пытаясь сбить пламя в условиях плотного задымления", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Специалисты Авиалесоохраны указывают на специфику лесного фонда. Большая часть пожаров приходится на участки, поврежденные вредителями, так называемые "шелкопрядники". Сухой валежник вспыхивает мгновенно, превращая гектары леса в топливо. Ситуацию усугубляет экстремальная жара — до плюс 32 градусов — и отсутствие дождей.
|Параметр
|Показатель
|Количество очагов
|98
|Общая площадь, га
|35 770
"Древесные остатки и сухие деревья после нашествия вредителей создают идеальные условия для верхового огня. Обычными методами такую стихию не обуздать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.
Для мониторинга обстановки задействована авиация и наземные расчеты. В регионе введен режим ЧС, ограничивающий доступ в лесные массивы. Местным жителям остается следить за прогнозами и уровнем задымления, который уже успел напомнить о себе в прошлом при проблемах с инфраструктурой.
"Климатический фон в этом году крайне неблагоприятен. Подобные аномалии с высокой температурой на севере провоцируют резкое иссушение лесного покрова", — предположил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.
Основная причина — отсутствие дорожной сети и удаленность очагов, куда невозможно доставить тяжелую технику.
На данный момент угрозы населенным пунктам нет, ведомства контролируют периметр возгораний.
Специалисты применяют тактику встречного пала и используют авиацию для десантирования огнеборцев непосредственно в очаги.
Ограничения будут действовать до стабилизации погодных условий и устранения активных очагов возгорания.
Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.