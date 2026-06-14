Владивостокские таможенники заблокировали нелегальные поставки: последствия затянулись для всего бизнеса

Вьетнамский "Хакао" не прошел фейс-контроль в порту Владивостока. Таможня и ветеринары тормознули почти две тонны рыбных полуфабрикатов. Внутри нашли "мясной клей" — запрещенную добавку, которая склеивает белки там, где они разваливаются. Для Приморья, где морепродукты — это образ жизни, такой заморский гость оказался лишним на празднике жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ships at the Port of Vladivostok (October 2024)-0 2

Микробная засада в рыбном филе

Инспекторы "АПК НАЦРЫБА" во время проверки на складе временного хранения взяли пробы из партии "Хакао" весом 1,8 тонны. Лаборатория выдала вердикт: в составе микробная трансглютаминаза. Этот фермент лепит из разрозненных кусочков рыбы некое подобие цельного продукта. Проблема в том, что в списке разрешенных добавок Таможенного союза его нет. Наука пока не понимает, как эта "химия" аукнется в организме через пару лет. Пока одни во Владивостоке борются за чистоту Амурского залива, другие пытаются завезти на прилавки сомнительные деликатесы.

"В индустрии трансглютаминазу часто используют, чтобы скрыть низкое качество сырья. Она делает текстуру плотной, "товарной", но нарушает стандарты безопасности, принятые в ЕАЭС. Продукт с такой добавкой не имеет права попадать на стол потребителя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Таможенные барьеры и безопасность

Партия признана нелегальной. Она нарушает сразу два технических регламента: общую безопасность пищевки и правила для рыбной продукции. Это уже четвертый залет "мясного клея" в 2026 году. Раньше на нем ловили молочку и мясо, но чтобы в рыбе — такое для Приморья в новинку. В регионе, где каждый второй знает толк в прулях и свежем улове, такие маневры поставщиков не проходят. Пока власти обсуждают вложения в комфортную среду, надзорные органы фильтруют то, что попадает в кастрюли горожан.

Признак Статус партии из Вьетнама Вес партии Более 1,8 тонны Тип нарушения Микробная трансглютаминаза Вердикт Запрет на реализацию

Для жителя Владивостока море — это не только пейзаж за окном, но и строгие требования к чилимам, гребешку и полуфабрикатам. Если в продукте находят непонятную микробную активность, партию разворачивают без сантиментов. Логистика на Дальнем Востоке жесткая: либо ты везешь качество, либо платишь за утилизацию или возврат за речку.

"Любое выявление подобных ферментов бьет по карману импортера. Издержки на хранение на СВХ и последующие процедуры ложатся на бизнес. Это серьезный сигнал для тех, кто планирует инвестировать в трансграничные поставки на восточном направлении", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Почему Вьетнам попал в немилость

Вьетнамские партнеры часто грешат использованием ферментов для улучшения внешнего вида товара. Технология простая: "Хакао" выглядит аппетитно, форму держит идеально, но цена такой красоты — риск для здоровья. Во Владивостоке привыкли, что импорт из Азии должен быть прозрачным. Если это не качественный товар, то он остается за бортом. Времена хаоса в торговле прошли так же, как и эпоха безраздельного властвования стихийных парковок на центральных улицах.

"В результате лабораторных испытаний в партии выявлена запрещённая пищевая добавка — микробная трансглютаминаза. Трансглютаминаза отсутствует в списке разрешённых ферментных препаратов при производстве пищевой продукции. Влияние микробной трансглютаминазы на здоровье человека изучено недостаточно", — сообщили в пресс-службе АПК НАЦРЫБА.

"Административные барьеры в этом случае работают как фильтр тонкой очистки. Нарушение регламентов Таможенного союза влечет за собой не только арест товара, но и возможные иски к поставщикам. Это вопрос защиты внутреннего рынка от суррогатов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности морепродуктов

Зачем добавляют трансглютаминазу в рыбу?

Она работает как биологический клей. Фермент позволяет соединять мелкие обрезки рыбы в единый кусок, который не распадается при варке или жарке. Это удешевляет производство, но вводит покупателя в заблуждение.

Чем опасен этот фермент для человека?

Добавка не прошла полный цикл клинических исследований. Существуют опасения, что она может влиять на усвоение белков в кишечнике и провоцировать аллергические реакции или воспалительные процессы.

Как понять, есть ли в продукте "мясной клей"?

На глаз определить сложно. Обычно такие продукты имеют неестественно ровную структуру и слишком упругую консистенцию. Надежнее всего покупать сертифицированный товар в проверенных сетях, где продукция проходит госконтроль.

Что будет с арестованной партией "Хакао"?

По закону ее либо вернут поставщику во Вьетнам, либо утилизируют под контролем надзорных органов. На полки магазинов Приморья эта рыба не попадет.

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