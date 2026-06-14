Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Людей пугает скрытая фальшь в кино: создатель Пиратов Карибского моря призвал к жёсткой цензуре
Хваленый цифровой разум посыпался: обычная детская задача обнулила мощь новейших нейросетей
Ни цветов, ни конфет: какой странный сюрприз получила Виктория Дайнеко от экс-супруга
Граница станет в разы ближе: масштабная реконструкция ключевой артерии Северо-Запада избавит от заторов
Упругость кожи начинается не в ванной: пять продуктов помогут поддерживать её изнутри
Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта
Живая плюшевая игрушка с менталитетом Терминатора: как шпиц берёт управление домом в свои лапы
Не просто набор букв: надпись SUV на шине раскрывает важную особенность модели
Самая выгодная покупка лета: одна вещь поможет выглядеть стильно без лишних усилий

Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские пляжи окончательно превратились в декорации. Роспотребнадзор выставил "красную карточку" всем водным объектам города. Купальный сезон в мегаполисе закрыт, не успев набрать обороты. Проверку провалили все 24 официальные локации, включая побережье Финского залива и Ольгинский пруд.

Пятки
Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пятки

Санитарный щит: почему вода под запретом

Еще неделю назад Ольгинский пруд в Выборгском районе удерживал оборону и считался пригодным для заплывов. Сегодня и этот рубеж пал. Специалисты ведомства констатируют: микробиологические показатели воды вышли за рамки дозволенного. Горожанам настоятельно рекомендуют использовать береговую линию исключительно как солярий.

"Риск подхватить кишечную инфекцию или паразитарное заболевание в закрытых водоемах сейчас практически стопроцентный. Стоячая вода при текущих температурах становится идеальным инкубатором для патогенов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Тотальный запрет на купание в черте города бьет по планам отдыхающих, заставляя их искать альтернативные варианты. На фоне закрытия акваторий жители переключаются на другие развлечения, например, изучают новые зоны и форматы отдыха в обновленных парках. Пока вода опасна, акцент в досуге смещается на прогулочные маршруты.

Пока Петербург устанавливает запрещающие знаки, соседний регион демонстрирует положительную динамику. Список разрешенных мест в Ленобласти расширился до семи локаций. Из 20 проверенных рекреационных зон одобрение получили пляжи на озерах Ратное, Снетковское, Отрадное и других. Река Бурная также вошла в "белый список".

Локация Статус безопасности
Пляжи Санкт-Петербурга (24 объекта) Купание запрещено полностью
Мыс Осиновец (Ладожское озеро) Не соответствует сантребованиям
Озера Мичуринское и Раздолинское Разрешено для купания

Интересно, что даже при закрытых пляжах транспортная доступность прибрежных зон остается высокой. Многие выбирают новый водный путь, чтобы провести время у воды без риска для здоровья. Логистика мегаполиса подстраивается под нужды тех, кто не готов сидеть в четырех стенах.

"Изменение качества воды в области связано с менее агрессивным антропогенным воздействием. Однако популярные точки вроде мыса Осиновец на Ладоге всё еще остаются в зоне риска из-за перегрузки туристами", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Проблема чистоты водоемов напрямую связана с инфраструктурным развитием территорий. В то время как одни регионы борются с загрязнением, другие активно привлекают капитал и инвестиции для улучшения экологической ситуации. Баланс между притоком людей и сохранностью природы остается главной задачей сезона.

"Отсутствие чистых пляжей в городе снижает его привлекательность для внутреннего туризма в жаркие дни. Это вынужденная мера, так как очистные сооружения часто не справляются с ливневыми стоками после дождей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о пляжах СПб

Почему запретили купаться на Ольгинском пруду?

Вода перестала соответствовать гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. На текущий момент безопасных водоемов в черте города нет.

Можно ли просто загорать на городских пляжах?

Загорать не запрещено. Опасность представляет именно контакт с водой, где зафиксирована концентрация бактерий выше нормы.

Где ближайшие безопасные пляжи в Ленинградской области?

Одобрение получили семь точек, включая пляжи на озерах Ратное, Снетковское, Петровское и Отрадное в Приозерском районе.

Чем опасно купание в "запретной" воде?

Основной риск — острые кишечные инфекции, гепатит А и кожные высыпания. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Садоводство, цветоводство
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Сырье
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Последние материалы
Упругость кожи начинается не в ванной: пять продуктов помогут поддерживать её изнутри
Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта
Живая плюшевая игрушка с менталитетом Терминатора: как шпиц берёт управление домом в свои лапы
Не просто набор букв: надпись SUV на шине раскрывает важную особенность модели
Самая выгодная покупка лета: одна вещь поможет выглядеть стильно без лишних усилий
Такое случилось впервые в столетии: позорный результат на футбольном поле разочаровал болельщиков
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Курортная жизнь вошла в новый ритм: что ждёт туристов на Кубани летом 2026 года
Эти черные глыбы везут смерть и жизнь одновременно: в Арктике зафиксировано странное движение
Хуже классического рецепта: какая скрытая опасность кроется в пачке легкого майонеза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.