Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона

Петербургские пляжи окончательно превратились в декорации. Роспотребнадзор выставил "красную карточку" всем водным объектам города. Купальный сезон в мегаполисе закрыт, не успев набрать обороты. Проверку провалили все 24 официальные локации, включая побережье Финского залива и Ольгинский пруд.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez artographybyp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятки

Санитарный щит: почему вода под запретом

Еще неделю назад Ольгинский пруд в Выборгском районе удерживал оборону и считался пригодным для заплывов. Сегодня и этот рубеж пал. Специалисты ведомства констатируют: микробиологические показатели воды вышли за рамки дозволенного. Горожанам настоятельно рекомендуют использовать береговую линию исключительно как солярий.

"Риск подхватить кишечную инфекцию или паразитарное заболевание в закрытых водоемах сейчас практически стопроцентный. Стоячая вода при текущих температурах становится идеальным инкубатором для патогенов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Тотальный запрет на купание в черте города бьет по планам отдыхающих, заставляя их искать альтернативные варианты. На фоне закрытия акваторий жители переключаются на другие развлечения, например, изучают новые зоны и форматы отдыха в обновленных парках. Пока вода опасна, акцент в досуге смещается на прогулочные маршруты.

Пока Петербург устанавливает запрещающие знаки, соседний регион демонстрирует положительную динамику. Список разрешенных мест в Ленобласти расширился до семи локаций. Из 20 проверенных рекреационных зон одобрение получили пляжи на озерах Ратное, Снетковское, Отрадное и других. Река Бурная также вошла в "белый список".

Локация Статус безопасности Пляжи Санкт-Петербурга (24 объекта) Купание запрещено полностью Мыс Осиновец (Ладожское озеро) Не соответствует сантребованиям Озера Мичуринское и Раздолинское Разрешено для купания

Интересно, что даже при закрытых пляжах транспортная доступность прибрежных зон остается высокой. Многие выбирают новый водный путь, чтобы провести время у воды без риска для здоровья. Логистика мегаполиса подстраивается под нужды тех, кто не готов сидеть в четырех стенах.

"Изменение качества воды в области связано с менее агрессивным антропогенным воздействием. Однако популярные точки вроде мыса Осиновец на Ладоге всё еще остаются в зоне риска из-за перегрузки туристами", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Проблема чистоты водоемов напрямую связана с инфраструктурным развитием территорий. В то время как одни регионы борются с загрязнением, другие активно привлекают капитал и инвестиции для улучшения экологической ситуации. Баланс между притоком людей и сохранностью природы остается главной задачей сезона.

"Отсутствие чистых пляжей в городе снижает его привлекательность для внутреннего туризма в жаркие дни. Это вынужденная мера, так как очистные сооружения часто не справляются с ливневыми стоками после дождей", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о пляжах СПб

Почему запретили купаться на Ольгинском пруду?

Вода перестала соответствовать гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. На текущий момент безопасных водоемов в черте города нет.

Можно ли просто загорать на городских пляжах?

Загорать не запрещено. Опасность представляет именно контакт с водой, где зафиксирована концентрация бактерий выше нормы.

Где ближайшие безопасные пляжи в Ленинградской области?

Одобрение получили семь точек, включая пляжи на озерах Ратное, Снетковское, Петровское и Отрадное в Приозерском районе.

Чем опасно купание в "запретной" воде?

Основной риск — острые кишечные инфекции, гепатит А и кожные высыпания. Особенно уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

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