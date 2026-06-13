Рынок недвижимости Москвы преподнес сюрприз: невероятный скачок цен разделил районы на две лиги

Вторичный рынок Москвы перегрет. В мае 2026 года Хорошево-Мневники вырвались в лидеры, показав аномальный скачок цен. Средний квадрат здесь стоит 395,6 тысячи рублей. Это на 10% дороже, чем месяцем ранее. Пока старый фонд ветшает, свежие монолиты и бизнес-класс раздувают статистику, превращая район в недосягаемую крепость для среднего класса.
Хорошево-Мневники сегодня — это не тихие дворы, а поле битвы за статус. На пятки лидеру наступает Якиманка. Там "квадрат" оценивается в 821 тысячу рублей — рост составил 9,8%. Замыкает тройку Тверской район. Центр города не отпускает хватку: жилье здесь подорожало на 8,9%, достигнув отметки в 576,1 тысячи за метр. Те, кому ипотека превратилась в капкан, вынуждены уходить в аренду или искать более скромные локации.
"Резкое удорожание в Хорошево-Мневниках — это не рыночный тренд, а статистический эффект. В продажу выбросили пул квартир в домах не старше 2020 года постройки. Элитная 'новая вторичка' просто вытеснила дешевые лоты, задрав среднюю планку. Это своего рода архитектурный глянец на фоне общего затишья", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.
Структура предложения меняется. Лето 2026 года привело на рынок тяжелый люкс. В Красносельском районе и Хамовниках зафиксирован идентичный прирост — по 8,8%. При этом ценовая пропасть между ними огромна: 459,4 тысячи против 790,1 тысячи рублей за единицу площади. Замыкает элитный список Замоскворечье. Здесь метр прибавил 8,5% и теперь стоит 573 тысячи. В таких условиях даже профессиональная работа курьером с рекордными доходами не поможет накопить на первоначальный взнос в пределах Садового кольца.
|Район Москвы
|Цена за 1 кв. м (май 2026)
|Якиманка
|821 000 руб.
|Хамовники
|790 100 руб.
|Тверской
|576 100 руб.
|Хорошево-Мневники
|395 600 руб.
"Мы видим миграцию капитала в конкретные локации. Инвесторы уходят из массового сегмента в объекты с безупречной архитектурой и современными инженерными системами. Вторичка старше 20 лет теряет ликвидность, тогда как дома с панорамным остеклением и подземными паркингами только набирают в цене", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.
В начале 2026 года расстановка сил была иной. Тогда рынок "разогревали" Якиманка (+7,5%), Хамовники (+5,4%) и Мещанский район (+4,5%). Динамика была спокойнее, без двузначных майских скачков. Сейчас рынок напоминает слоеный пирог: в одном районе цены стоят, в другом — взлетают из-за пары-тройки новых ЖК. Это не рост благосостояния, а дефицит качественного предложения. Пока одни ищут люкс, другие уезжают за МКАД, где даже цены на сезонные ягоды кажутся более оправданными, чем столичные метры.
"При выборе квартиры в районах с резким ростом цен важно проверять юридическую чистоту объектов 'новой вторички'. Часто такие лоты выходят на рынок с обременениями или в результате быстрых перепродаж. Не стоит гнаться за красивым фасадом, не изучив историю прав собственности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.
В Тверском районе рынок более консервативен и насыщен. В Хорошево-Мневниках активнее идет ввод новых объемов бизнес-класса, что создает эффект 'быстрого старта' при выходе на вторичный рынок.
Если покупка инвестиционная, сейчас высокий риск зайти на 'пузыре'. Для жизни стоит ориентироваться на инфраструктуру и качество дома, а не на сиюминутные колебания статистики.
Прямой связи нет. Новые ЖК подтягивают среднюю цену по району вверх, но реальная рыночная стоимость старого фонда часто стагнирует или растет минимально.
Для свежей вторички в Хорошево-Мневниках: Эконом — от 15 000 руб./м², Средний — от 45 000 руб./м², Премиум — от 100 000 руб./м². Цены ориентировочные и могут меняться.
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