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Рынок недвижимости Москвы преподнес сюрприз: невероятный скачок цен разделил районы на две лиги

Россия » Центр » Москва

Вторичный рынок Москвы перегрет. В мае 2026 года Хорошево-Мневники вырвались в лидеры, показав аномальный скачок цен. Средний квадрат здесь стоит 395,6 тысячи рублей. Это на 10% дороже, чем месяцем ранее. Пока старый фонд ветшает, свежие монолиты и бизнес-класс раздувают статистику, превращая район в недосягаемую крепость для среднего класса.

Тверская улица г. Москвы
Фото: wikimedia by mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тверская улица г. Москвы

Лидеры ценового ралли

Хорошево-Мневники сегодня — это не тихие дворы, а поле битвы за статус. На пятки лидеру наступает Якиманка. Там "квадрат" оценивается в 821 тысячу рублей — рост составил 9,8%. Замыкает тройку Тверской район. Центр города не отпускает хватку: жилье здесь подорожало на 8,9%, достигнув отметки в 576,1 тысячи за метр. Те, кому ипотека превратилась в капкан, вынуждены уходить в аренду или искать более скромные локации.

"Резкое удорожание в Хорошево-Мневниках — это не рыночный тренд, а статистический эффект. В продажу выбросили пул квартир в домах не старше 2020 года постройки. Элитная 'новая вторичка' просто вытеснила дешевые лоты, задрав среднюю планку. Это своего рода архитектурный глянец на фоне общего затишья", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru риэлтор и брокер по недвижимости с практикой сопровождения сделок Кирилл Фёдоров.

Почему ползут ценники

Структура предложения меняется. Лето 2026 года привело на рынок тяжелый люкс. В Красносельском районе и Хамовниках зафиксирован идентичный прирост — по 8,8%. При этом ценовая пропасть между ними огромна: 459,4 тысячи против 790,1 тысячи рублей за единицу площади. Замыкает элитный список Замоскворечье. Здесь метр прибавил 8,5% и теперь стоит 573 тысячи. В таких условиях даже профессиональная работа курьером с рекордными доходами не поможет накопить на первоначальный взнос в пределах Садового кольца.

Район Москвы Цена за 1 кв. м (май 2026)
Якиманка 821 000 руб.
Хамовники 790 100 руб.
Тверской 576 100 руб.
Хорошево-Мневники 395 600 руб.

"Мы видим миграцию капитала в конкретные локации. Инвесторы уходят из массового сегмента в объекты с безупречной архитектурой и современными инженерными системами. Вторичка старше 20 лет теряет ликвидность, тогда как дома с панорамным остеклением и подземными паркингами только набирают в цене", — отметил в беседе с Pravda.Ru девелопер Артём Мельников.

Ретроспектива первого квартала

В начале 2026 года расстановка сил была иной. Тогда рынок "разогревали" Якиманка (+7,5%), Хамовники (+5,4%) и Мещанский район (+4,5%). Динамика была спокойнее, без двузначных майских скачков. Сейчас рынок напоминает слоеный пирог: в одном районе цены стоят, в другом — взлетают из-за пары-тройки новых ЖК. Это не рост благосостояния, а дефицит качественного предложения. Пока одни ищут люкс, другие уезжают за МКАД, где даже цены на сезонные ягоды кажутся более оправданными, чем столичные метры.

"При выборе квартиры в районах с резким ростом цен важно проверять юридическую чистоту объектов 'новой вторички'. Часто такие лоты выходят на рынок с обременениями или в результате быстрых перепродаж. Не стоит гнаться за красивым фасадом, не изучив историю прав собственности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по недвижимости Анна Мороз.

Ответы на популярные вопросы о ценах на жилье

Почему Хорошево-Мневники стали дороже Тверского района по темпам роста?

В Тверском районе рынок более консервативен и насыщен. В Хорошево-Мневниках активнее идет ввод новых объемов бизнес-класса, что создает эффект 'быстрого старта' при выходе на вторичный рынок.

Стоит ли покупать квартиру на пике цены?

Если покупка инвестиционная, сейчас высокий риск зайти на 'пузыре'. Для жизни стоит ориентироваться на инфраструктуру и качество дома, а не на сиюминутные колебания статистики.

Как влияют новые дома на цену старых панелек в том же районе?

Прямой связи нет. Новые ЖК подтягивают среднюю цену по району вверх, но реальная рыночная стоимость старого фонда часто стагнирует или растет минимально.

Какая вилка цен на ремонт в этих районах?

Для свежей вторички в Хорошево-Мневниках: Эконом — от 15 000 руб./м², Средний — от 45 000 руб./м², Премиум — от 100 000 руб./м². Цены ориентировочные и могут меняться.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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