Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

На севере Крыма, где степь встречается с соленым ветром Сиваша, Армянск замер в тревожном ожидании. На химзаводе "Титановые Инвестиции" — старом гиганте, кормящем тысячи семей, — стряслась беда. В цехах предприятия, которое еще со времен СССР ставит рекорды по выпуску диоксида титана, произошла авария. Земля здесь привыкла к тяжелому труду, но новости о неполадках на таком производстве всегда бьют под дых, заставляя людей плотнее закрывать окна и прислушиваться к гулу со стороны промзоны.

Фото: commons.wikimedia.org by AndrijKo.ukr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Судакская бухта

Что случилось на заводе: подробности из Армянска

Глава городской администрации Василий Телиженко лично выехал на место, чтобы оценить масштаб беды. Сейчас на заводе работают ремонтные бригады и экстренные службы. Хозяйский глаз градоначальника следит за каждым движением: по его словам, ситуация под контролем, а лаборатории уже развернули свои посты. Пока рабочие крутят вентили и чинят механизмы, город старается не поддаваться панике, хотя новость об инциденте разлетелась по улицам быстрее степного пожара.

"Любое происшествие на объектах химического профиля — это всегда экзамен для системы мониторинга. Здесь важно не только устранить поломку, но и мгновенно подтвердить безопасность для людей через замеры воздуха, чтобы исключить малейшие риски для здоровья жителей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Завод "Титановые Инвестиции" — это не просто цеха, а сердце Армянска. Почти пять тысяч человек каждое утро идут через проходную. Предприятие выпускает 110 тысяч тонн белого порошка в год, без которого не покрасить стену и не сделать качественную бумагу. Когда на таком гиганте что-то ломается, эхо докатывается до каждого подворья. Сейчас власти Крымского полуострова, где часто меняются правила перевозки из соображений безопасности, особенно внимательно следят за промышленной зоной.

Воздух и вода: как ЧП отразилось на быте

Главная забота сейчас — чтобы "синенькие" на огородах и купорка в подвалах не пропали от химии. Власти уверяют: датчики молчат, предельно допустимые нормы в норме. Однако хозяйственная жизнь города изменилась в один миг. Чтобы дать заводу и спасателям ресурс для работы, в Армянске закрутили краны. Воду теперь дают строго по часам: с восьми утра до обеда и пять часов вечером. Людям приходится набивать баллоны про запас, пока службы побеждают аварию.

Ограничения в ресурсах всегда бьют по карману и комфорту, подобно тому как дополнительные сборы на курортах злят туристов. Но в Армянске к трудностям относятся с суровой выдержкой: лишь бы небо оставалось чистым. Пока экологи проверяют почву и замеры, жители надеются, что график водоснабжения скоро вернется в привычное русло, а огороды не пострадают от производственных неурядиц.

Тень 2018 года: почему город боится повторения

У всех в памяти еще жива горькая осень 2018-го. Тогда из-за жары и засухи пересох кислотонакопитель, и едкие испарения накрыли город серой пеленой. Тогда вводили режим ЧС, детей вывозили в санатории, а железные предметы в домах покрывались липким налетом. Тот случай стал уроком для всех: с химией не шутят. Любая искра или сбой на заводе воспринимаются как личная угроза достатку и здоровью. В соседних регионах, например, когда в Дагестане горят узлы связи, люди тоже чувствуют эту хрупкость привычного мира.

"Экологическая ситуация в районе Армянска требует постоянного надзора. Старые накопители и специфика производства диоксида титана не прощают халатности. Сейчас важно убедиться, что нынешняя авария не затронула очистные сооружения и стоки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Пока заводские трубы продолжают возвышаться над степью, город ждет финала ремонтных работ. Крымчане научились терпеть, будь то огненная стихия в Ростове или засуха в полях Ставрополья. Главное для жителей Армянска — чтобы "Титановые Инвестиции" работали исправно, давая работу, но не забирая чистое дыхание у их детей.

Ответы на популярные вопросы об аварии на химзаводе

Опасен ли сейчас воздух в Армянске?

По официальным данным городских властей и заводских лабораторий, превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не зафиксировано. Мониторинг продолжается в круглосуточном режиме.

Почему в городе ввели график подачи воды?

Это вынужденная мера для обеспечения технологических нужд при ликвидации аварии на заводе и снижения нагрузки на муниципальную систему водоснабжения. Ожидается, что после устранения поломки вода вернется в дома по обычному графику.

Работает ли завод сейчас?

На предприятии устраняют аварийную ситуацию. Степень остановки производственных линий официально не детализируется, но все службы задействованы в восстановительных работах.

Связано ли это происшествие с событиями 2018 года?

Прямой связи нет. В 2018 году причиной был выброс из кислотонакопителя. Нынешняя ситуация характеризуется как локальная аварийная ситуация на промплощадке, которую устраняют оперативные службы.

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