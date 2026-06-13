Люди в ярости от жадности: сочинские курорты обложили туристов вторым обязательным налогом

В сочинских горах запахло не только хвоей, но и скандалом. Туристы, привыкшие, что купленный ски-пасс открывает все двери, наткнулись на новые кордоны. Теперь за право подышать горным воздухом и побросать в кулёк кедровые шишки приходится платить дважды. Курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром Поляна" обросли контрольно-пропускными пунктами (КПП) Сочинского национального парка. Раньше проскакивали даром, а нынче — гони монету отдельно от билета на канатку.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Сочи, Роза Хутор, горы, канатная дорога

Двойной оброк за виды на ледники

Земля дышит жаром, а народ на Красной Поляне кипит от возмущения. Люди отдают немалые тысячи за подъемники, надеясь на полный сервис, но на тропах их встречают егеря с требованием оплатить вход в нацпарк. Получается, что небо — общее, а земля под ногами — по чеку. Сами экологические зоны Сочи оказались заложниками новой схемы сбора средств, где каждый шаг в сторону от асфальта тарифицируется.

"Ситуация выглядит как попытка собрать двойную аренду с одного и того же гостя. Курорты платят за землю, а теперь и с туриста требуют копеечку в обход кассы подъемников. Это подрывает доверие к сервису, когда человек чувствует себя ходячим кошельком", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Администрация парка поясняет: плата выросла, а порядок контроля ужесточился. Теперь ски-пасс — это лишь транспортная услуга, а природа — объект федерального ведения. Территории разграничены четко: где заканчивается перрон станции, там начинается зона ответственности лесничества. И если в кармане нет чека за посещение особо охраняемой территории, прогулка может закончиться штрафом.

Бюрократия и лес: куда уходят деньги

Корни проблемы уходят глубоко в кабинеты Росимущества. Нацпарк утверждает, что деньги от аренды курортных площадей идут прямиком в федеральный бюджет, минуя нужды самого леса. Чтобы содержать тропы и беречь тютину от вандалов, ведомству приходится взимать плату напрямую с посетителей. Сейчас в Минприроды лежат предложения по упрощению этой системы, но пока чиновники перекладывают бумаги, туристы на КПП пересчитывают мелочь.

Услуга Статус оплаты Проезд на канатных дорогах Включен в ски-пасс Вход на тропы нацпарка Оплачивается отдельно на КПП

"Бюджетное регулирование в заповедных зонах всегда было сложным узлом. Если деньги от арендодателей уходят в центр, то на местах возникает дефицит, который пытаются закрыть за счет прямой платы. Но для развития внутреннего туризма в Сочи такие барьеры создают лишь негативный фон", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

На Юге всегда умели считать каждую копейку, будто это баллон с домашней купоркой на зиму. Но нынешняя ситуация напоминает плохой базарный торг: обещали одно, а по факту — доплати за вход. Пока Минприроды не найдет способ объединить билеты, очереди у шлагбаумов будут только расти, особенно когда на побережье хлынет основной поток отдыхающих.

"С точки зрения закона, нацпарки обязаны брать плату за посещение, это федеральная норма. Вопрос лишь в том, почему крупнейшие курорты не могут интегрировать этот сбор в стоимость своих услуг, чтобы не мучить людей на жаре", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о посещении нацпарка

Нужно ли платить за нацпарк, если я просто еду на канатке?

Если вы не выходите за пределы станции канатной дороги на природные тропы, дополнительная плата не требуется. Однако большинство смотровых площадок и маршрутов уже находятся на территории парка.

Почему плата не входит в стоимость ски-пасса?

Курорты — это частные или акционерные структуры, а национальный парк — государственное учреждение. У них разные счета и ведомственное подчинение. Сейчас идет работа над созданием единого билета.

Есть ли штрафы за неоплаченный проход?

Да, нахождение на территории национального парка без разрешительного документа является административным правонарушением. Егеря проводят регулярные рейды на популярных маршрутах.

Природа Сочи — это золото, которое должно принадлежать всем, но пока за него приходится платить двойной налог. Хочется верить, что чиновничий узел разрубят до того, как новые поезда привезут в горы миллионы новых недовольных гостей.

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