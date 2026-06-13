Люди в ярости от жадности: сочинские курорты обложили туристов вторым обязательным налогом

В сочинских горах запахло не только хвоей, но и скандалом. Туристы, привыкшие, что купленный ски-пасс открывает все двери, наткнулись на новые кордоны. Теперь за право подышать горным воздухом и побросать в кулёк кедровые шишки приходится платить дважды. Курорты "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром Поляна" обросли контрольно-пропускными пунктами (КПП) Сочинского национального парка. Раньше проскакивали даром, а нынче — гони монету отдельно от билета на канатку.
Земля дышит жаром, а народ на Красной Поляне кипит от возмущения. Люди отдают немалые тысячи за подъемники, надеясь на полный сервис, но на тропах их встречают егеря с требованием оплатить вход в нацпарк. Получается, что небо — общее, а земля под ногами — по чеку. Сами экологические зоны Сочи оказались заложниками новой схемы сбора средств, где каждый шаг в сторону от асфальта тарифицируется.
"Ситуация выглядит как попытка собрать двойную аренду с одного и того же гостя. Курорты платят за землю, а теперь и с туриста требуют копеечку в обход кассы подъемников. Это подрывает доверие к сервису, когда человек чувствует себя ходячим кошельком", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.
Администрация парка поясняет: плата выросла, а порядок контроля ужесточился. Теперь ски-пасс — это лишь транспортная услуга, а природа — объект федерального ведения. Территории разграничены четко: где заканчивается перрон станции, там начинается зона ответственности лесничества. И если в кармане нет чека за посещение особо охраняемой территории, прогулка может закончиться штрафом.
Корни проблемы уходят глубоко в кабинеты Росимущества. Нацпарк утверждает, что деньги от аренды курортных площадей идут прямиком в федеральный бюджет, минуя нужды самого леса. Чтобы содержать тропы и беречь тютину от вандалов, ведомству приходится взимать плату напрямую с посетителей. Сейчас в Минприроды лежат предложения по упрощению этой системы, но пока чиновники перекладывают бумаги, туристы на КПП пересчитывают мелочь.
|Услуга
|Статус оплаты
|Проезд на канатных дорогах
|Включен в ски-пасс
|Вход на тропы нацпарка
|Оплачивается отдельно на КПП
"Бюджетное регулирование в заповедных зонах всегда было сложным узлом. Если деньги от арендодателей уходят в центр, то на местах возникает дефицит, который пытаются закрыть за счет прямой платы. Но для развития внутреннего туризма в Сочи такие барьеры создают лишь негативный фон", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.
На Юге всегда умели считать каждую копейку, будто это баллон с домашней купоркой на зиму. Но нынешняя ситуация напоминает плохой базарный торг: обещали одно, а по факту — доплати за вход. Пока Минприроды не найдет способ объединить билеты, очереди у шлагбаумов будут только расти, особенно когда на побережье хлынет основной поток отдыхающих.
"С точки зрения закона, нацпарки обязаны брать плату за посещение, это федеральная норма. Вопрос лишь в том, почему крупнейшие курорты не могут интегрировать этот сбор в стоимость своих услуг, чтобы не мучить людей на жаре", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Если вы не выходите за пределы станции канатной дороги на природные тропы, дополнительная плата не требуется. Однако большинство смотровых площадок и маршрутов уже находятся на территории парка.
Курорты — это частные или акционерные структуры, а национальный парк — государственное учреждение. У них разные счета и ведомственное подчинение. Сейчас идет работа над созданием единого билета.
Да, нахождение на территории национального парка без разрешительного документа является административным правонарушением. Егеря проводят регулярные рейды на популярных маршрутах.
Природа Сочи — это золото, которое должно принадлежать всем, но пока за него приходится платить двойной налог. Хочется верить, что чиновничий узел разрубят до того, как новые поезда привезут в горы миллионы новых недовольных гостей.
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