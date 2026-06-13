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Мужиков в Сибири довели: отсутствие выплат за стройку моста обернулось ультиматумом для властей

Россия » Сибирь » Омск

В Омске назревает дорожный бунт. Рабочие, занятые на ремонте моста имени 60-летия ВЛКСМ, выставили ультиматум: если им не выплатят честно заработанные деньги за апрель и май, движение по объекту будет заблокировано. Строители обещают перекрыть переправу в понедельник в восемь утра — самый пик, когда город едет на работу. Люди говорят прямо: законные методы вроде жалоб в прокуратуру и трудовую инспекцию не дали плодов. Пока мужики готовятся к радикальным мерам, в кабинетах мэрии ситуацию называют "фейком" и уверяют, что перед подрядчиком долгов нет.

Омск
Фото: commons.wikimedia.org by Ninaras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Омск

Конфликт на мосту: версии сторон

Ситуация патовая. Работяги в социальных сетях открыто предупреждают омичей искать пути объезда. Настрой серьезный, ведь пустые кошельки в Сибири — это не шутки. Для тех, кто привык к суровому климату, справедливость в оплате труда стоит на первом месте. Однако чиновники из администрации Омска стоят на своем: деньги компании "Стройтраст" переводятся в срок, как только закрываются документы. Сам подрядчик тоже делает вид, что всё в порядке, и наличие просрочек отрицает.

"Такие конфликты часто возникают из-за разрыва в цепочке оплат. Даже если бюджет перечислил средства, они могут осесть на счетах генподрядчика для погашения его собственных долгов перед банками, а до работяг на объекте копейки доходят в последнюю очередь", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Важно понимать, что это не первая "черная метка" на репутации объекта. Первые звоночки о задержках пошли еще в конце 2025 года. Ремонт важной транспортной артерии города рискует превратиться в очередную социальную пороховую бочку, где крайними окажутся и строители, и рядовые автомобилисты.

Шлейф долгов "Стройтраста"

Над подрядчиком давно сгущаются тучи. Партнеры компании уже не раз пытались запустить процедуру банкротства фирмы из-за хронических неплатежей. Когда крупные инвесторы опасаются омских долгостроев, это бьет по всей системе развития города. Если стройка встанет из-за забастовки, город захлебнется в пробках, а бюджетные деньги просто "заморозятся" в бетоне.

Позиция рабочих Позиция властей
Нет зарплат за апрель и май 2026 года Платежи подрядчику идут без задержек
Угроза перекрытия моста в утренний час пик Информацию называют фейковой

В Сибири мы привыкли решать проблемы делом, а не бумажками. Но когда бумажки (деньги) не доходят до адресата, в дело вступает характер. Подобные инциденты показывают, что система контроля за распределением средств на ключевых объектах ЖКХ дает сбои. Иногда доходит до того, что из-за халатности или недосмотра возникают более масштабные проблемы управления инфраструктурой, которые потом приходится тушить всей областью.

"Если подрядчик допускает долги по зарплате при стабильном госфинансировании, это прямой повод для расторжения контракта и занесения фирмы в черный список. В ЖКХ и строительстве такие перекосы ведут к срыву всех графиков капремонта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифу Евгений Блех.

Тайга и бетон: риски долгостроев

Ремонт моста — это не только укладка асфальта, это вопрос безопасности. Зимник или мост в Сибири — это жизнь. Любая задержка чревата тем, что конструкция уйдет в зиму недоделанной. Мы уже видели, как из-за строительных недоделок или ошибок управления страдают люди — будь то авиапроисшествия или коммунальные коллапсы. В центре мегаполиса ситуация с жильем и так непростая, ведь скоро начнется масштабное обновление частного сектора, и лишние транспортные заторы городу точно ни к чему.

"Любой конфликт на стройплощадке затягивает сроки благоустройства и создания комфортной среды. Пока мэрия и подрядчик обмениваются релизами, страдают люди, которые не могут нормально передвигаться по городу", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Рабочие люди в Сибири терпеливые до поры до времени. Нам не привыкать к морозам и трудностям, но когда нагло лезут в карман — молчать никто не будет. Понедельник покажет, насколько реальны угрозы строителей и готова ли власть к диалогу не через пресс-службы, а на месте событий.

Ответы на популярные вопросы о ремонте моста

Почему рабочие решили перекрыть именно мост?

Это самый эффективный способ привлечь внимание властей и горожан к своей проблеме. Перекрытие стратегического объекта парализует движение и заставляет чиновников реагировать мгновенно, а не в течение 30 дней по закону об обращениях граждан.

Есть ли у мэрии долги перед подрядчиком "Стройтраст"?

Официально администрация города заявляет, что все расчеты производятся оперативно и задолженности по контракту на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ не существует.

Что делать автомобилистам в понедельник?

Лучше заранее спланировать маршрут через Ленинградский мост или мост имени 60-летия Победы. Даже если рабочие не выйдут на дорогу, возможные стихийные собрания могут замедлить трафик.

Наказывают ли за самовольное перекрытие дорог?

Да, это административное или даже уголовное правонарушение. Однако доведенные до отчаяния отсутствием зарплат люди часто игнорируют правовые последствия ради получения своих денег.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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