Исполин был на грани гибели: в Заполярье развернулась драматичная борьба за жизнь редкого зверя

В Баренцевом море успешно завершилась уникальная спасательная операция: волонтеры освободили краснокнижного горбатого кита из смертельной ловушки. Исполин, получивший имя Петр Великий, несколько дней был скован рыболовными сетями в районе острова Кильдин. Из-за туго натянутых канатов на теле млекопитающего образовались глубокие порезы, угрожавшие его жизни. Благодаря профессионализму спасателей, прибывших из другого региона, животное удалось распутать и вернуть в естественную среду обитания.

Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горбатый кит прыгает над морем

Детали операции у берегов Заполярья

Горбатый кит был обнаружен моряками в тяжелом состоянии: обрывки промышленных сетей обвили его тело, мешая нормально двигаться и дышать. На призыв о помощи откликнулась команда специалистов с Сахалина. Выбор пал на этих экспертов неспроста — они обладают специфическим опытом работы с морскими гигантами в открытой воде, что требует ювелирной точности движений на маломерных судах в непосредственной близости от раненого зверя.

"Сложность таких операций заключается в непредсказуемой реакции животного на стресс. Кит весом в десятки тонн может одномоментным движением уничтожить лодку спасателей, поэтому подход осуществляется максимально плавно, с постоянным мониторингом состояния млекопитающего", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Спасатели использовали специализированные инструменты для дистанционной подрезки канатов. Задача осложнялась тем, что снасти врезались в кожные покровы, создавая риск дополнительного травмирования при их резком снятии. Несмотря на трудности, Петр Великий проявил относительное спокойствие, что позволило группе очистить его плавники и хвост от мусора.

Последствия пребывания в сетях

После того как последние веревки были сняты, на теле Петра зафиксировали многочисленные раны. Подобные травмы характерны для случаев, когда кит пытается самостоятельно вырваться из плена, лишь сильнее затягивая узлы. В арктических условиях процесс заживления у китов идет медленно, однако отсутствие инородных предметов в ранах значительно повышает шансы на регенерацию.

"У китов мощная иммунная система, но глубокие порезы от синтетических шнуров могут стать воротами для инфекции. Важно, чтобы после освобождения животное имело доступ к кормовой базе для восстановления сил, необходимых для заживления тканей", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ситуация с Петром Великим еще раз подчеркнула проблему антропогенного воздействия на экологию Севера. Нередко рыболовные снасти становятся причиной гибели редких видов, что требует строгого контроля за утилизацией оборудования. К счастью, биологические ритмы пострадавшей особи не были нарушены критически, и после освобождения кит ушел на глубину.

"Такие инциденты — серьезный сигнал. Поведение китов вблизи берегов часто связано с миграцией за рыбой, и наличие брошенных сетей превращает прибрежные воды в полосу препятствий. Спасение конкретной особи — это победа, но нам нужно работать над предотвращением попадания пластика в океан", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Причина травмы Результат/Метод решения Запутывание в рыболовных сетях Ограничение подвижности и риск утопления Туго натянутые канаты Глубокие порезы и некроз тканей Стресс при контакте с людьми Дистанционная подрезка снастей специализированным инструментом

Ответы на популярные вопросы о китах

Что делать, если увидел запутавшееся морское животное?

Ни в коем случае не пытайтесь освободить его самостоятельно. Киты опасны в стрессе. Нужно зафиксировать координаты и оперативно передать информацию в экстренные службы или волонтерские центры мониторинга морских млекопитающих.

Как киты попадают в сети?

В поисках пищи они заходят в зоны активного рыболовства. Из-за своих размеров они не всегда замечают тонкие полимерные нити, которые мгновенно наматываются на плавники при попытке маневра.

Может ли кит сам освободиться?

В редких случаях — да, если сеть старая и гнилая. Однако современные синтетические материалы крайне прочны и способны выдерживать колоссальные нагрузки, что делает вмешательство человека необходимым.

Как врачи оценивают состояние кита после операции?

Специалисты следят за активностью животного: если кит уверенно ныряет и выпускает полноценные фонтаны воздуха, значит, дыхательная система не повреждена и шансы на выживание высоки.

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