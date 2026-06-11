Заплыв может закончиться в больнице: санитарные врачи обновили список пляжей Подмосковья

Роспотребнадзор обновил перечень подмосковных локаций, где официально разрешено плавать летом 2026 года. После проведения лабораторных исследований санитарные врачи признали пригодными для отдыха еще 12 рекреационных зон в дополнение к ранее утвержденным объектам.

Фото: commons.wikimedia.org by osefin Brosche Hagsgård Неспокойная поверхность озера

Таким образом, общее число проверенных и одобренных пляжей в Подмосковье выросло до 33, что расширяет возможности для безопасного досуга жителей и гостей региона.

Где открыт купальный сезон в Московской области

В список территорий, получивших санитарно-эпидемиологические заключения, вошли популярные карьеры "Амазонка", "Нажицы", "Золотые пески" и озеро Исаакиевское в Орехово-Зуеве. Безопасными признаны берега рек Люблевка и Десна у Егорьевска, а также пляжи на озерах Белое и Святое в Шатуре.

Жителям и гостям столицы, желающим совместить пляжный отдых с культурной программой, стоит учесть, что вход в Московский зоопарк украсил новейший 3D-экран, предлагающий уникальный визуальный контент перед поездкой на природу.

Для отдыхающих в северной части области открыты зоны в Талдоме (Парк "Победа" и "Солнечный берег"), а на востоке — карьеры "Байкал" и "Евсеевский" в Павловском Посаде.

Также в перечне фигурируют Пестовское водохранилище, река Серебрянка в Пушкине и карьер "Волкуша" в Лыткарине. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", правомерность использования этих объектов подтверждена строгим контролем проб воды и грунта.

"Купание в неустановленных местах чревато серьезными последствиями для здоровья. Вода в таких водоемах может быть загрязнена бактериями, вирусами (включая возбудителей ротавируса и сальмонеллеза) или промышленными и канализационными стоками, что вызывает тяжелые кишечные и кожные инфекции, а также аллергические реакции", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Осипов.

Риски дикого отдыха и закрытые локации

Несмотря на расширение списка, шесть водоемов региона провалили проверку и находятся под запретом. Купаться запрещено на реках Вязь и Сестра в Клину, на реке Уче в Ивантеевке, а также на прудах в микрорайонах Западный и Южный города Электросталь.

Основными причинами отказа в выдаче разрешений стали стихийные сбросы загрязняющих веществ в воду и захламленность берегов, что создает угрозу для здоровья людей. Инспекторы подчеркивают, что наличие запрещающего знака на берегу — это сигнал о биологической или химической опасности объекта.

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов подчеркнул, что даже простая прогулка по необработанному песку на неофициальном пляже может привести к грибковым заболеваниям. В отличие от стихийных зон, официальные пляжи проходят дезинфекцию и оснащаются необходимыми инженерными средствами защиты.

Ответы на популярные вопросы о купании в Подмосковье

Как понять, что в озере официально разрешено купаться?

На берегу должен быть установлен информационный щит с указанием эксплуатирующей организации и данными о последних проверках, а красные таблички с запретом должны отсутствовать.

Какие анализы проводит Роспотребнадзор перед открытием пляжа?

Специалисты исследуют пробы воды на наличие патогенных микроорганизмов, паразитов и химических примесей, а также проверяют прибрежный песок на соответствие радиологическим и микробиологическим нормам.

Кто отвечает за чистоту и безопасность на разрешенных водоемах?

Ответственность несут органы местного самоуправления и собственники береговых зон, которые обязаны обеспечить работу спасательных постов и регулярный вывоз мусора.

Могут ли закрыть разрешенный в начале лета пляж?

Да, контроль осуществляется на протяжении всего сезона; если повторные пробы воды покажут превышение норм загрязнения из-за жары или дождей, купание временно запретят.

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