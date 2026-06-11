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Заплыв может закончиться в больнице: санитарные врачи обновили список пляжей Подмосковья

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Роспотребнадзор обновил перечень подмосковных локаций, где официально разрешено плавать летом 2026 года. После проведения лабораторных исследований санитарные врачи признали пригодными для отдыха еще 12 рекреационных зон в дополнение к ранее утвержденным объектам.

Неспокойная поверхность озера
Фото: commons.wikimedia.org by osefin Brosche Hagsgård
Неспокойная поверхность озера

Таким образом, общее число проверенных и одобренных пляжей в Подмосковье выросло до 33, что расширяет возможности для безопасного досуга жителей и гостей региона.

Где открыт купальный сезон в Московской области

В список территорий, получивших санитарно-эпидемиологические заключения, вошли популярные карьеры "Амазонка", "Нажицы", "Золотые пески" и озеро Исаакиевское в Орехово-Зуеве. Безопасными признаны берега рек Люблевка и Десна у Егорьевска, а также пляжи на озерах Белое и Святое в Шатуре.

Жителям и гостям столицы, желающим совместить пляжный отдых с культурной программой, стоит учесть, что вход в Московский зоопарк украсил новейший 3D-экран, предлагающий уникальный визуальный контент перед поездкой на природу.

Для отдыхающих в северной части области открыты зоны в Талдоме (Парк "Победа" и "Солнечный берег"), а на востоке — карьеры "Байкал" и "Евсеевский" в Павловском Посаде.

Также в перечне фигурируют Пестовское водохранилище, река Серебрянка в Пушкине и карьер "Волкуша" в Лыткарине. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", правомерность использования этих объектов подтверждена строгим контролем проб воды и грунта.

"Купание в неустановленных местах чревато серьезными последствиями для здоровья. Вода в таких водоемах может быть загрязнена бактериями, вирусами (включая возбудителей ротавируса и сальмонеллеза) или промышленными и канализационными стоками, что вызывает тяжелые кишечные и кожные инфекции, а также аллергические реакции", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Осипов.

Риски дикого отдыха и закрытые локации

Несмотря на расширение списка, шесть водоемов региона провалили проверку и находятся под запретом. Купаться запрещено на реках Вязь и Сестра в Клину, на реке Уче в Ивантеевке, а также на прудах в микрорайонах Западный и Южный города Электросталь.

Основными причинами отказа в выдаче разрешений стали стихийные сбросы загрязняющих веществ в воду и захламленность берегов, что создает угрозу для здоровья людей. Инспекторы подчеркивают, что наличие запрещающего знака на берегу — это сигнал о биологической или химической опасности объекта.

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов подчеркнул, что даже простая прогулка по необработанному песку на неофициальном пляже может привести к грибковым заболеваниям. В отличие от стихийных зон, официальные пляжи проходят дезинфекцию и оснащаются необходимыми инженерными средствами защиты.

Ответы на популярные вопросы о купании в Подмосковье

Как понять, что в озере официально разрешено купаться?

На берегу должен быть установлен информационный щит с указанием эксплуатирующей организации и данными о последних проверках, а красные таблички с запретом должны отсутствовать.

Какие анализы проводит Роспотребнадзор перед открытием пляжа?

Специалисты исследуют пробы воды на наличие патогенных микроорганизмов, паразитов и химических примесей, а также проверяют прибрежный песок на соответствие радиологическим и микробиологическим нормам.

Кто отвечает за чистоту и безопасность на разрешенных водоемах?

Ответственность несут органы местного самоуправления и собственники береговых зон, которые обязаны обеспечить работу спасательных постов и регулярный вывоз мусора.

Могут ли закрыть разрешенный в начале лета пляж?

Да, контроль осуществляется на протяжении всего сезона; если повторные пробы воды покажут превышение норм загрязнения из-за жары или дождей, купание временно запретят.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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