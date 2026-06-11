Шанс на жизнь получили не все: в Пензе подвели итоги масштабной зачистки улиц от бродячих стай

Городские службы Пензы подвели итоги работы по регулированию численности бездомных животных. С улиц было отловлено 568 собак, при этом специалисты подчеркивают приоритет гуманного обращения.

Фото: https://unsplash.com by Ereng hu is licensed under Free Рука гладит голову собаки

Большинство четвероногих после прохождения необходимых процедур возвращаются в привычную среду или передаются новым владельцам, и лишь 13 особей пришлось усыпить из-за неизлечимых болезней и медицинских показаний.

Инфраструктура и логистика системы отлова

Процесс отлова выстроен на базе заявок, поступающих от горожан и местных предприятий. Пойманные животные направляются в специализированный пункт временного содержания на улице Осенней, 5, где созданы условия для комфортного размещения.

Пенза сегодня располагает объектом, оснащенным 28 вольерами и 10 карантинными боксами, что позволяет одновременно принимать до 72 животных.

Как сообщается на сайте ИА "Пенза-Пресс", ключевое значение в программе уделяется социализации питомцев. Для этого МУП по очистке города наладило тесное взаимодействие с благотворительным фондом "Рука помощи бездомным животным".

Поиском постоянного дома для подопечных занимаются волонтеры, благодаря усилиям которых 17 собак уже обрели любящих хозяев. По словам представителей управления ЖКХ, главной задачей остается "обеспечить гуманное отношение к животным и безопасность горожан".

"Проблема бездомных собак требует не только усилий служб отлова, но и ответственности самих граждан, ведь многие животные оказываются на улице из-за безответственности владельцев", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Комплексный подход и общественный контроль

Работа с бродячими стаями ведется открыто, с привлечением общественных организаций. Это позволяет контролировать условия содержания в пункте на Осенней и соблюдение регламентов стерилизации.

Важно, что жители могут напрямую влиять на ситуацию, оперативно сообщая о появлении агрессивных животных в жилых массивах или возле торговых объектов.

Помимо решения вопросов безопасности, власти региона уделяют внимание и другим сферам развития. Ранее стало известно, что Пензенская область продолжает наращивать инновационную активность, интегрируя высокие технологии в городское хозяйство. Такой подход помогает оптимизировать работу муниципальных служб и улучшать качество жизни населения в целом.

Ответы на популярные вопросы о работе службы отлова собак

Куда именно отвозят пойманных на улице животных?

Всех отловленных собак доставляют в муниципальный пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Осенняя, 5.

Сколько животных может одновременно находиться в приюте?

Материально-техническая база пункта, включающая 28 вольеров и 10 спецбоксов, рассчитана на пребывание 72 особей.

Кто помогает искать новых хозяев для бездомных псов?

Муниципальное предприятие сотрудничает с частным благотворительным фондом "Рука помощи бездомным животным" и волонтерами.

Правда ли, что в Пензе усыпляют всех бездомных собак?

Нет, эвтаназия применяется крайне редко и только по строгим медицинским показаниям, когда животное неизлечимо больно.

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