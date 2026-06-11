Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечты сбываются слишком дорого: звезда "Ворониных" решилась на обременительную сделку в Подмосковье
Утренний перекус стал миной: последствия выбора быстрых завтраков ударят по защите ребенка
Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026
Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья
Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут
Тело начнёт гореть уже на третьей минуте: эта короткая связка заменит час в спортзале
Мечты о большой семье и наследниках: Бузова заговорила о союзе с главным холостяком эстрады
Варикоз лечат годами — а проблема в дефиците: 90% пациентов ищут причину не там, где надо
Вместо мутных пляжей Геленджика: 3 хутора с чистой водой, где люди отдыхают по-человечески

Шанс на жизнь получили не все: в Пензе подвели итоги масштабной зачистки улиц от бродячих стай

Россия » Поволжье » Пенза

Городские службы Пензы подвели итоги работы по регулированию численности бездомных животных. С улиц было отловлено 568 собак, при этом специалисты подчеркивают приоритет гуманного обращения.

Рука гладит голову собаки
Фото: https://unsplash.com by Ereng hu is licensed under Free
Рука гладит голову собаки

Большинство четвероногих после прохождения необходимых процедур возвращаются в привычную среду или передаются новым владельцам, и лишь 13 особей пришлось усыпить из-за неизлечимых болезней и медицинских показаний.

Инфраструктура и логистика системы отлова

Процесс отлова выстроен на базе заявок, поступающих от горожан и местных предприятий. Пойманные животные направляются в специализированный пункт временного содержания на улице Осенней, 5, где созданы условия для комфортного размещения.

Пенза сегодня располагает объектом, оснащенным 28 вольерами и 10 карантинными боксами, что позволяет одновременно принимать до 72 животных.

Как сообщается на сайте ИА "Пенза-Пресс", ключевое значение в программе уделяется социализации питомцев. Для этого МУП по очистке города наладило тесное взаимодействие с благотворительным фондом "Рука помощи бездомным животным".

Поиском постоянного дома для подопечных занимаются волонтеры, благодаря усилиям которых 17 собак уже обрели любящих хозяев. По словам представителей управления ЖКХ, главной задачей остается "обеспечить гуманное отношение к животным и безопасность горожан".

"Проблема бездомных собак требует не только усилий служб отлова, но и ответственности самих граждан, ведь многие животные оказываются на улице из-за безответственности владельцев", - подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Комплексный подход и общественный контроль

Работа с бродячими стаями ведется открыто, с привлечением общественных организаций. Это позволяет контролировать условия содержания в пункте на Осенней и соблюдение регламентов стерилизации.

Важно, что жители могут напрямую влиять на ситуацию, оперативно сообщая о появлении агрессивных животных в жилых массивах или возле торговых объектов.

Помимо решения вопросов безопасности, власти региона уделяют внимание и другим сферам развития. Ранее стало известно, что Пензенская область продолжает наращивать инновационную активность, интегрируя высокие технологии в городское хозяйство. Такой подход помогает оптимизировать работу муниципальных служб и улучшать качество жизни населения в целом.

Ответы на популярные вопросы о работе службы отлова собак

Куда именно отвозят пойманных на улице животных?

Всех отловленных собак доставляют в муниципальный пункт временного содержания, расположенный по адресу: ул. Осенняя, 5.

Сколько животных может одновременно находиться в приюте?

Материально-техническая база пункта, включающая 28 вольеров и 10 спецбоксов, рассчитана на пребывание 72 особей.

Кто помогает искать новых хозяев для бездомных псов?

Муниципальное предприятие сотрудничает с частным благотворительным фондом "Рука помощи бездомным животным" и волонтерами.

Правда ли, что в Пензе усыпляют всех бездомных собак?

Нет, эвтаназия применяется крайне редко и только по строгим медицинским показаниям, когда животное неизлечимо больно.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Красота и стиль
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Мир. Новости мира
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Утренний перекус стал миной: последствия выбора быстрых завтраков ударят по защите ребенка
Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026
Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья
Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут
Тело начнёт гореть уже на третьей минуте: эта короткая связка заменит час в спортзале
Мечты о большой семье и наследниках: Бузова заговорила о союзе с главным холостяком эстрады
Варикоз лечат годами — а проблема в дефиците: 90% пациентов ищут причину не там, где надо
Шанс на жизнь получили не все: в Пензе подвели итоги масштабной зачистки улиц от бродячих стай
Вместо мутных пляжей Геленджика: 3 хутора с чистой водой, где люди отдыхают по-человечески
Пикантный, хрустящий, дешёвый: этот салат обязательно должен быть на вашем столе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.