Такого дохода не ждали: в Кемеровской области назвали специальность с оплатой выше ста тысяч

Аналитики подвели итоги июньского мониторинга рынка труда в Кемеровской области, выделив предложения с наиболее высокими окладами. Самую внушительную сумму — до 170 тысяч рублей — предлагают машинисту электровоза в структуре РЖД для вождения грузовых составов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Помимо солидных выплат, работодатель гарантирует расширенный соцпакет, включая льготную ипотеку под 4% и компенсацию проезда к месту отдыха.

Топ высокооплачиваемых вакансий в промышленности и медицине

Сектор добычи полезных ископаемых традиционно демонстрирует высокий уровень доходов. Так, на Калтанском разрезе открыта позиция горного мастера с зарплатой от 110 тысяч рублей, где специалисту предстоит управлять сменой и контролировать выполнение плановых показателей.

В условиях удаленных территорий востребованы медики: фельдшеру в вахтовом поселке готовы платить от 120 тысяч рублей за проведение осмотров и оказание помощи. Работа организована циклами по 45 или 60 дней, что требует наличия действующих сертификатов.

Медицинские кадры требуются и в городских учреждениях, где ведут комплексную подготовку специалистов узкого профиля. Врач-рентгенолог в регионе может зарабатывать 100 тысяч рублей при стандартной пятидневке, занимаясь расшифровкой диагностических снимков.

Аналогичный доход предлагают управляющим в сфере ресторанного бизнеса, где основной упор делается на администрирование персонала и финансовое планирование. Как сообщается на сайте VSE42.Ru со ссылкой на исследование рынка, лидерами по зарплатным предложениям остаются логистика и добывающая отрасль.

"Высокие зарплаты в дефицитных отраслях — это вынужденная мера бизнеса по удержанию квалифицированных кадров в условиях кадрового голода", — отметил в беседе с Pravda.Ru Специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Руководящие позиции и работа в смежных регионах

В Новокузнецке зафиксирован спрос на начальников терминально-логистических центров с окладом до 120 тысяч рублей. От кандидата ждут профильного технического образования и навыков управления крупными объектами, обещая взамен дополнительный оплачиваемый отпуск.

Примечательно, что наиболее привлекательные вакансии Кузбасса часто связаны с железной дорогой, где даже в условиях кризиса промышленности сохраняется стабильность выплат.

Рынок труда предлагает местным жителям и варианты сезонной занятости за пределами области. Например, администратор базы отдыха в Ленинградской области может рассчитывать на 120 тысяч рублей ежемесячно. Основными требованиями здесь выступают коммуникабельность и умение оперативно решать организационные вопросы гостей.

Ответы на популярные вопросы о самых прибыльных вакансиях в Кузбассе

Какая профессия стала самой прибыльной в июне?

Лидером рейтинга стал машинист электровоза грузовых поездов в РЖД с зарплатой до 170 тысяч рублей.

Какие бонусы предлагают работодатели высокооплачиваемым специалистам?

Часто в пакет входят ДМС, корпоративная ипотека по сниженной ставке, оплата проезда в отпуск и дополнительные дни отдыха.

Много ли в списке вакансий для медицинских работников?

Да, в топ вошли фельдшер на вахту (от 120 тысяч рублей) и врач-рентгенолог (100 тысяч рублей).

Требуется ли специальное образование для работы управляющим рестораном?

Работодатели в первую очередь ценят практический опыт руководства на аналогичных позициях, образование при этом является важным дополнением.

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