Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечты сбываются слишком дорого: звезда "Ворониных" решилась на обременительную сделку в Подмосковье
Утренний перекус стал миной: последствия выбора быстрых завтраков ударят по защите ребенка
Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026
Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья
Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут
Тело начнёт гореть уже на третьей минуте: эта короткая связка заменит час в спортзале
Мечты о большой семье и наследниках: Бузова заговорила о союзе с главным холостяком эстрады
Варикоз лечат годами — а проблема в дефиците: 90% пациентов ищут причину не там, где надо
Шанс на жизнь получили не все: в Пензе подвели итоги масштабной зачистки улиц от бродячих стай

Такого дохода не ждали: в Кемеровской области назвали специальность с оплатой выше ста тысяч

Россия » Урал » Тюмень

Аналитики подвели итоги июньского мониторинга рынка труда в Кемеровской области, выделив предложения с наиболее высокими окладами. Самую внушительную сумму — до 170 тысяч рублей — предлагают машинисту электровоза в структуре РЖД для вождения грузовых составов.

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Помимо солидных выплат, работодатель гарантирует расширенный соцпакет, включая льготную ипотеку под 4% и компенсацию проезда к месту отдыха.

Топ высокооплачиваемых вакансий в промышленности и медицине

Сектор добычи полезных ископаемых традиционно демонстрирует высокий уровень доходов. Так, на Калтанском разрезе открыта позиция горного мастера с зарплатой от 110 тысяч рублей, где специалисту предстоит управлять сменой и контролировать выполнение плановых показателей.

В условиях удаленных территорий востребованы медики: фельдшеру в вахтовом поселке готовы платить от 120 тысяч рублей за проведение осмотров и оказание помощи. Работа организована циклами по 45 или 60 дней, что требует наличия действующих сертификатов.

Медицинские кадры требуются и в городских учреждениях, где ведут комплексную подготовку специалистов узкого профиля. Врач-рентгенолог в регионе может зарабатывать 100 тысяч рублей при стандартной пятидневке, занимаясь расшифровкой диагностических снимков.

Аналогичный доход предлагают управляющим в сфере ресторанного бизнеса, где основной упор делается на администрирование персонала и финансовое планирование. Как сообщается на сайте VSE42.Ru со ссылкой на исследование рынка, лидерами по зарплатным предложениям остаются логистика и добывающая отрасль.

"Высокие зарплаты в дефицитных отраслях — это вынужденная мера бизнеса по удержанию квалифицированных кадров в условиях кадрового голода", — отметил в беседе с Pravda.Ru Специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Руководящие позиции и работа в смежных регионах

В Новокузнецке зафиксирован спрос на начальников терминально-логистических центров с окладом до 120 тысяч рублей. От кандидата ждут профильного технического образования и навыков управления крупными объектами, обещая взамен дополнительный оплачиваемый отпуск.

Примечательно, что наиболее привлекательные вакансии Кузбасса часто связаны с железной дорогой, где даже в условиях кризиса промышленности сохраняется стабильность выплат.

Рынок труда предлагает местным жителям и варианты сезонной занятости за пределами области. Например, администратор базы отдыха в Ленинградской области может рассчитывать на 120 тысяч рублей ежемесячно. Основными требованиями здесь выступают коммуникабельность и умение оперативно решать организационные вопросы гостей. 

Ответы на популярные вопросы о самых прибыльных вакансиях в Кузбассе

Какая профессия стала самой прибыльной в июне?

Лидером рейтинга стал машинист электровоза грузовых поездов в РЖД с зарплатой до 170 тысяч рублей.

Какие бонусы предлагают работодатели высокооплачиваемым специалистам?

Часто в пакет входят ДМС, корпоративная ипотека по сниженной ставке, оплата проезда в отпуск и дополнительные дни отдыха.

Много ли в списке вакансий для медицинских работников?

Да, в топ вошли фельдшер на вахту (от 120 тысяч рублей) и врач-рентгенолог (100 тысяч рублей).

Требуется ли специальное образование для работы управляющим рестораном?

Работодатели в первую очередь ценят практический опыт руководства на аналогичных позициях, образование при этом является важным дополнением.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Мир. Новости мира
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Мир. Новости мира
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Садоводство, цветоводство
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Утренний перекус стал миной: последствия выбора быстрых завтраков ударят по защите ребенка
Холодный дизайн больше не в моде: 3 цвета из 90-х снова захватывают интерьеры 2026
Мозг начнет разрушаться раньше: привычки, которые предопределили финал когнитивного здоровья
Пачка творога — и гора вкуснятины: творожные шарики на сковороде за 15 минут
Тело начнёт гореть уже на третьей минуте: эта короткая связка заменит час в спортзале
Мечты о большой семье и наследниках: Бузова заговорила о союзе с главным холостяком эстрады
Варикоз лечат годами — а проблема в дефиците: 90% пациентов ищут причину не там, где надо
Шанс на жизнь получили не все: в Пензе подвели итоги масштабной зачистки улиц от бродячих стай
Вместо мутных пляжей Геленджика: 3 хутора с чистой водой, где люди отдыхают по-человечески
Пикантный, хрустящий, дешёвый: этот салат обязательно должен быть на вашем столе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.