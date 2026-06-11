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Подмосковье обновило рекорды по найму: скрытый потенциал доставки перекроил привычные графики

Россия » Центр » Москва

Рынок труда в сфере оперативной доставки демонстрирует резкое оживление: спрос на велокурьеров в Подмосковье подскочил на 26% с начала 2026 года. Исследование аналитиков показало, что в этом регионе молодые профессионалы и соискатели без опыта могут рассчитывать в среднем на 51 155 рублей ежемесячно.

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Динамика обусловлена не только сезонным фактором, но и агрессивной экспансией маркетплейсов в отдаленные районы.

Региональные рекорды и финансовая мотивация

Амурская область стала абсолютным лидером по востребованности развозчиков на двухколесном транспорте — здесь число вакансий взлетело почти втрое. В Магаданской области и Ингушетии показатели увеличились на 132% и 75% соответственно.

Параллельно с количественным ростом в ряде субъектов пересмотрели и зарплатные предложения. Например, в Кировской области вознаграждение выросло на 40%, закрепившись на отметке 44 660 рублей. Как отмечают "Вести Подмосковья", ссылаясь на данные экспертов, такая работа привлекает исполнителей возможностью самостоятельно планировать график и отсутствием трат на горючее.

"Рост популярности велокурьерства — это прямой ответ рынка на запрос потребителя о сверхбыстрой доставке "последней мили". Для молодежи и студентов это становится отличным шансом заработать в теплое время года, не привязываясь к офису", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Гибкость и сезонные тренды курьерской службы

Интерес самих россиян к подобному формату занятости за год вырос на 84%. Особо активный отклик зафиксирован у жителей Красноярского края и Калининградской области, где вакансиями стали интересоваться в 2,5 раза чаще.

Старший директор сервиса "Авито Подработка" Дмитрий Королев пояснил, что мобильность велосипеда в условиях плотного городского трафика делает его приоритетным инструментом для курьеров. Королев также добавил, что гибкий формат позволяет людям эффективно совмещать выполнение заказов с основной деятельностью или учебой.

Ответы на популярные вопросы о работе велокурьером

Какова средняя зарплата велокурьера в Московской области?

На текущий момент средний уровень предлагаемого вознаграждения в Подмосковье составляет около 51 200 рублей в месяц.

В каких регионах РФ спрос на доставщиков вырос сильнее всего?

Наибольший прирост вакансий зафиксирован в Амурской области (в три раза), а также в Магаданской области и Ингушетии.

Почему велосипед считается выгодным транспортом для подработки?

Велосипед обеспечивает высокую маневренность в пробках, не требует расходов на бензин и позволяет быстрее доставлять заказы на короткие дистанции летом.

На сколько вырос интерес соискателей к вакансиям велокурьеров?

В целом по стране активность пользователей в поиске такой работы увеличилась на 84%, а в отдельных регионах — на 150%.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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