Чесотка и вши атакуют Югру: власти пытаются понять причины шокирующего роста

Жители Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись с резким ростом заболеваемости кожными и паразитными инфекциями. Согласно актуальным данным Роспотребнадзора, в регионе зафиксирован всплеск случаев чесотки и педикулеза на 25% и 20% соответственно.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зуд на коже

Ситуация осложняется на фоне общей экономической динамики, когда цены на продукты в округе продолжают расти, заставляя население внимательнее относиться к бытовым расходам.

География распространения инфекций в Югре

Статистика за прошлый год подтверждает выявление 242 случаев чесотки, что существенно превышает средние показатели прошлых лет. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в Ханты-Мансийске, Когалыме и Мегионе, а также на территории Кондинского района.

В этих муниципалитетах интенсивность заражения варьируется от 12 до 44 случаев на 100 тысяч населения. При этом в Сургуте, где ранее Андрей Филатов стал мэром, ситуация остается относительно стабильной: там зарегистрировано всего 10 заболевших.

Санитарные врачи констатируют, что чесотка продолжает охватывать новые территории, затронув уже семь районов округа. Как сообщает muksun.fm со ссылкой на региональное ведомство, наиболее выраженная негативная динамика зафиксирована в Нефтеюганске и Мегионе.

Стоит отметить, что в Мегионе социальная сфера и ранее сталкивалась с трудностями, например, когда местной жительнице пришлось самой рыть могилу из-за халатности служб. Прямых очаговых вспышек педикулеза, охватившего 392 человека, пока не выявлено, однако насекомых чаще находят у жителей Пыть-Яха, Югорска и Нижневартовска.

"Рост заболеваемости подобными инфекциями часто связан с игнорированием правил личной гигиены в местах массового скопления людей и несвоевременным обращением за медицинской помощью. Важно понимать, что чесотка и педикулез не исчезают сами по себе и требуют специфической терапии под контролем специалистов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Профилактика и контроль ситуации

Несмотря на отсутствие массовых эпидемических взрывов, врачи призывают проявлять осторожность в общественных местах и транспорте. Проблема педикулеза остается актуальной для Сургутского и Нижневартовского районов, где зафиксированы стабильные показатели обращений.

Специалисты напоминают, что своевременная диагностика позволяет купировать распространение паразитов в коллективах, особенно в образовательных учреждениях, где риск передачи максимально высок.

Власти региона и медицинские службы усилили мониторинг за состоянием здоровья граждан, особенно в тех муниципалитетах, где цифры превышают средние значения.

Контроль за ситуацией становится ключевой задачей для предотвращения дальнейшего роста статистики в 2025 году. Жителям рекомендуется не заниматься самолечением, так как это может привести к переходу инфекции в хроническую форму и заражению окружающих.

Ответы на популярные вопросы о чесотке и педикулезе в ХМАО

Почему в ХМАО выросла заболеваемость чесоткой?

Показатели выросли на 25% из-за миграционных процессов и несоблюдения мер предосторожности. Основной рост зафиксирован в семи районах, включая Мегион и Нефтеюганск.

Где в Югре чаще всего находят вшей?

Лидерами по количеству выявленных случаев педикулеза стали Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, Югорск и Нижневартовск. Всего по округу зарегистрировано 392 случая.

Какая ситуация с кожными болезнями в Сургуте?

В Сургуте уровень заболеваемости чесоткой оказался значительно ниже среднерегионального. На 100 тысяч населения приходится всего около 10 зафиксированных фактов заражения.

Нужно ли опасаться крупных эпидемий?

На текущий момент санэпидемстанции не зафиксировали крупных очаговых вспышек педикулеза. Ситуация находится под контролем, но требует бдительности от самих граждан.

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