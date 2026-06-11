Ленобласть в обороне: мобильные группы на пикапах будут охранять порты от дронов

В Ленинградской области внедряют дополнительные меры защиты ключевой инфраструктуры от угроз с воздуха. Основной акцент сделан на морских гаванях, где вводится режим непрерывного мониторинга. Власти региона передали транспортной полиции Северо-Запада партию новых внедорожников Sollers ST6 для охраны прибрежных зон.

Фото: sollers is licensed under Free More info пикап

Мобильные патрули для защиты портов

Четыре полноприводных пикапа поступили в распоряжение Управления на транспорте МВД по СЗФО. Спецтехника предназначена для круглосуточного объезда территорий, которые могут стать целью атак беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что оперативное перемещение экипажей позволит в разы быстрее реагировать на появление подозрительных объектов в небе.

Передача машин организована Аварийно-спасательной службой совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Ленобласти. Как сообщает rosbalt.ru, новые автомобили станут частью системы эшелонированной защиты стратегических объектов, работа которой сейчас выстраивается во всех портах региона.

С начала 2026 года ведомствам уже передали 18 единиц высокопроходимой техники для антидроновых миссий.

"Применение мобильных групп на маневренных пикапах — это проверенная мера, позволяющая перекрывать слепые зоны стационарных постов наблюдения", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Развитие системы региональной безопасности

Закупка специализированного транспорта на этом не завершится, так как охрана транспортных узлов остается приоритетной задачей. Параллельно с усилением портов в регионе ведется работа над оптимизацией логистики и инфраструктуры.

В ходе передачи техники было отмечено, что защита портов требует не только современных систем обнаружения, но и физической мобильности личного состава. По словам Дрозденко, правительство намерено и дальше обеспечивать силовиков всеми необходимыми ресурсами для контроля обстановки.

Ответы на популярные вопросы о безопасности стратегических объектов

Почему для патрулирования выбраны именно пикапы?

Данный тип транспорта обладает высокой проходимостью на пересеченной местности и позволяет размещать в открытом кузове специальное оборудование для подавления или обнаружения беспилотников.

Какие объекты в Ленобласти защищают в первую очередь?

Особое внимание уделяется морским портам, терминалам отгрузки нефтепродуктов и энергетическим узлам, имеющим стратегическое значение для экономики страны.

Сколько всего машин уже передано ведомствам?

С начала 2026 года региональные власти профинансировали закупку и передачу силовым структурам 18 единиц техники для обеспечения защиты воздушного пространства.

Продолжатся ли поставки спецтехники в будущем?

Да, губернатор Александр Дрозденко официально подтвердил планы по дальнейшему материально-техническому оснащению подразделений, отвечающих за безопасность границ и важных объектов.

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