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Центр Петербурга стал ближе к фонтанам: новое решение сократило путь до Петергофа

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В северной столице запустили новый водный маршрут, связывающий центр города с государственным музеем-заповедником "Петергоф". Теперь отправиться к знаменитому дворцово-парковому ансамблю можно с причала на Адмиралтейской набережной.

Петергоф
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Петергоф

Как сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга, эта локация стала третьей отправной точкой для скоростных судов, следующих в направлении фонтанов. Развитие навигации происходит на фоне того, как в городе реализуется масштабная транспортная реформа, меняющая логистику на Неве.

Технологии на службе речного флота

Линию обслуживают современные скоростные катамараны проекта "Котлин", спущенные на воду Средне-Невским судостроительным заводом. Благодаря уникальной малой осадке и конструктивным особенностям, эти суда способны беспрепятственно проходить под самыми низкими мостами Петербурга даже в периоды высокой воды.

Внутреннее пространство судов спроектировано с акцентом на комфорт: пассажирам доступны панорамные окна в основном салоне и открытая прогулочная палуба для осмотра достопримечательностей.

Новый причал на Адмиралтейской набережной дополнил уже существующую сеть водных вокзалов. Как сообщает rosbalt.ru, добраться до Петергофа по-прежнему можно от "Сенатской пристани" на Английской набережной и от "Дворцовой пристани". Пассажиры отмечают, что появление новых точек посадки помогает распределить туристические потоки в пиковые часы навигации.

"Запуск новых скоростных катамаранов и расширение сети причалов — это логичный шаг в развитии Петербурга как водной столицы. Инженерные решения проекта "Котлин" идеально адаптированы под специфику наших рек, что делает поездки не только комфортными, но и предсказуемыми по времени в условиях города мостов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер строительного контроля Роман Волков.

Подготовка к летнему сезону и новые возможности

Развитие водного сообщения синхронизировано с общим обновлением городской среды. В то время как на суше идет активное обновление дорожной сети, речной транспорт берет на себя значительную часть туристической нагрузки. Новые катамараны отличаются высокой маневренностью и безопасностью, что позволяет поддерживать стабильное расписание рейсов до конца сезона.

Стоит отметить, что "Котлины" являются полностью отечественной разработкой, ориентированной на эксплуатацию в условиях плотной городской застройки. Особое внимание уделено инклюзивности: суда оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных групп граждан. Планируется, что в ближайшие годы количество таких единиц техники на петербургских маршрутах будет только увеличиваться.

Ответы на популярные вопросы о водном маршруте в Петергоф

Откуда теперь отправляются "Метеоры" и катамараны в Петергоф?

Посадка осуществляется с трех основных точек: Адмиралтейская набережная (новый причал), Сенатская пристань и Дворцовая пристань.

В чем преимущество новых катамаранов проекта "Котлин"?

Они обладают особой конструкцией, которая позволяет безопасно проходить под низкими мостами даже при повышении уровня воды в Неве.

Какие удобства предусмотрены на борту судов?

Пассажиры могут разместиться в закрытом салоне с панорамным остеклением или выйти на открытую прогулочную палубу.

Где строят суда для этого маршрута?

Производство скоростных судов налажено в Санкт-Петербурге на мощностях Средне-Невского судостроительного завода.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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Центр Петербурга стал ближе к фонтанам: новое решение сократило путь до Петергофа
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