История в опасности: неожиданный альянс изменит облик древних городов России

В преддверии 60-летия легендарного маршрута "Золотое кольцо", которое страна отметит в 2027 году, на международном форуме "Путешествуй!" было заключено стратегическое соглашение. Трехсторонний документ подписали представители Минэкономразвития РФ, Центра стратегических разработок (ЦСР) и сервиса Авито Путешествия.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Маршрут Золотого Кольца

Партнерство нацелено на масштабную популяризацию старейшего туристического направления страны, объединяющего древние города России. Ранее президент Владимир Путин дал поручение организовать подготовку к юбилею на высшем федеральном уровне.

Новые горизонты для древних городов

Координацией всех праздничных мероприятий и инициатив займется проектный офис ЦСР, который уже несколько лет синхронизирует действия регионов-участников и Русской православной церкви. Авито Путешествия возьмет на себя роль ключевого технологического и коммуникационного партнера, обеспечивая информационную поддержку путешественникам.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на Артема Кромочкина, компания поможет миллионам людей планировать визиты в исторические центры, обеспечивая удобный поиск жилья и актуальных данных о логистике.

Генеральный директор ЦСР Павел Смелов возлагает большие надежды на объединение усилий государства и бизнеса. По словам Смелова, привлечение частного капитала в проект станет мощным импульсом для обновления инфраструктуры и создания новых точек притяжения в регионах.

"Ну, а использование бренда "Золотое кольцо" региональными производителями усилит внимание к локальным продуктам и услугам", — подчеркивает Смелов.

Динамика спроса и предпочтения туристов

Аналитика бронирований показывает, что сегодня маршрут наиболее популярен для спонтанных поездок выходного дня, особенно в города с развитым сервисом. Безусловным лидером симпатий остается Нижний Новгород, на который вместе с Ярославлем приходится более половины всех заказов жилья. Примечательно, что если в крупных центрах вроде Владимира гости бронируют отели за пару дней до старта, то в камерных Суздале или Плёсе места разбирают минимум за полторы недели до заезда.

"Развитие таких брендовых маршрутов, как "Золотое кольцо", критически важно для внутреннего туризма, так как это не только сохранение истории, но и создание реальных рабочих мест в малых городах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Елена Воробьева.

Эксперты также отмечают, что средняя продолжительность остановки в одном городе составляет одну ночь. Этого времени путешественникам вполне хватает, чтобы осмотреть главные памятники архитектуры и продолжить путь.

Учитывая рост интереса к внутренним направлениям, организаторы рассчитывают, что юбилейный 2027 год значительно увеличит поток не только российских, но и иностранных гостей, желающих прикоснуться к истокам русской культуры.

Ответы на популярные вопросы о маршруте "Золотое кольцо"

Какие города официально входят в основной маршрут?

Классический список включает в себя Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир.

Когда лучше всего планировать поездку?

Маршрут всесезонный, однако пик спроса приходится на майские праздники, лето и новогодние каникулы, когда в городах проходят массовые гулянья.

За сколько дней нужно бронировать жилье?

Для крупных городов достаточно 2-3 дней, но для популярных малых направлений (например, Плёс) лучше озаботиться бронью за 10-14 дней.

Будут ли специальные программы к 60-летию маршрута?

Да, в 2027 году по всему маршруту запланированы фестивали, выставки и юбилейные мероприятия под эгидой Минэкономразвития и ЦСР.

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