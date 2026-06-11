Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая свалка пробудилась: последствия удара обнулят всё живое на поверхности Земли
Листья стремительно сохнут: эта простая смесь предотвращает гибель огуречных плантаций
Цены в разы ниже привычных: в Турции определили список мест, где массовый поток еще ничего не испортил
Глаза отказываются верить: аномальный объект в Антарктиде не даёт спать миллионам людей
Тренажерный зал в шкафу: как накачать стальной пресс и сильную спину с помощью обычного полотенца
Тихая охота весь год кормит: как правильно хранить грибы в сыром, вареном и жареном виде
Бумажный хаос вместо осмотра: 12-минутный стандарт превратил российских врачей в операторов ПК
Деньги на старость без спроса: в России готовят радикальную пенсионную реформу
Мировая медицина делает шаг вперёд: давно известный препарат предотвращает разрушение почек

Танцы на крови: скандальные блогерши опозорились в Кемерове

Россия » Сибирь » Кемерово

Жители Кемерова были возмущены легкомысленным поведением популярных блогерш Мали и Джедже, которые приехали в столицу Кузбасса с гастрольным туром. Дуэт сестер-близняшек решил записать развлекательные ролики для социальных сетей в Парке Ангелов — месте, обладающем особым сакральным смыслом для горожан.

Кемерово
Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кемерово

Это пространство было создано как мемориал в память о 60 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который стал национальной трагедией в марте 2018 года. 

Реакция общественности на танцы у мемориала

Яркие костюмы и танцевальные движения девушек на фоне школы и часовни, где ежегодно поминают жертв катастрофы, спровоцировали волну гнева в Сети. Пользователи резко осудили "танцы на костях", напомнив артисткам, что Парк Ангелов не предназначен для съемок развлекательного контента.

Местные жители прямо указывали блогершам на недопустимость подобного поведения в комментариях под видеороликами, пишет Сiбдепо. Подписчики отмечали, что в таких местах любые попытки заработать просмотры на фоне трагической истории выглядят кощунственно и аморально.

Помимо инцидента в парке, сестер заметили танцующими у городской ротонды, что также не нашло понимания у прохожих. Ситуацию усугубило отношение звезд к своей аудитории: поклонники, пытавшиеся сфотографироваться с кумирами на улице, сталкивались с грубостью. По словам очевидцев, вместо вежливого общения девушки в резкой форме советовали фанатам покупать билеты на их шоу, если те хотят подойти поближе. 

"Подобные действия демонстрируют не только отсутствие такта, но и полное непонимание контекста места пребывания. Публичным личностям крайне важно осознавать границы между личным брендом и общественной моралью, особенно в городах с такой тяжелой коллективной травмой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о Парке Ангелов

Что находится в Парке Ангелов в Кемерове?

Парк представляет собой благоустроенный сквер с музыкальной башней, фонтаном, часовней и сосновой рощей, где каждое дерево символизирует память о погибших.

Почему запрещено снимать развлекательные видео в этом парке?

Хотя официального юридического запрета на съемку нет, Парк Ангелов является мемориальным комплексом, и танцевальный контент здесь нарушает этические нормы и чувства близких погибших.

Когда был открыт этот мемориальный комплекс?

Парк был торжественно открыт в сентябре 2019 года на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня" спустя полтора года после трагедии.

Как власти города реагируют на подобные инциденты?

Обычно после таких случаев общественность требует от правоохранительных органов проверки действий на предмет хулиганства или оскорбления памяти, однако чаще дело ограничивается публичным порицанием.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Мир. Новости мира
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Недвижимость
Рецепт бумажного клейстера: как избавиться от тараканов в квартире без химии и дихлофоса
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Мир. Новости мира
Мировой порядок трещит по швам: Пхеньян подготовил сюрприз, меняющий баланс сил в Тихом океане
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Листья стремительно сохнут: эта простая смесь предотвращает гибель огуречных плантаций
Цены в разы ниже привычных: в Турции определили список мест, где массовый поток еще ничего не испортил
Глаза отказываются верить: аномальный объект в Антарктиде не даёт спать миллионам людей
Тренажерный зал в шкафу: как накачать стальной пресс и сильную спину с помощью обычного полотенца
Тихая охота весь год кормит: как правильно хранить грибы в сыром, вареном и жареном виде
Бумажный хаос вместо осмотра: 12-минутный стандарт превратил российских врачей в операторов ПК
Деньги на старость без спроса: в России готовят радикальную пенсионную реформу
Мировая медицина делает шаг вперёд: давно известный препарат предотвращает разрушение почек
Санкт-Петербург готовится к масштабному празднику: архитекторы программы скрыли неожиданные изменения
Это за гранью понимания: древние мастера превратили скелеты родственников в острые пики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.