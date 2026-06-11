Танцы на крови: скандальные блогерши опозорились в Кемерове

Жители Кемерова были возмущены легкомысленным поведением популярных блогерш Мали и Джедже, которые приехали в столицу Кузбасса с гастрольным туром. Дуэт сестер-близняшек решил записать развлекательные ролики для социальных сетей в Парке Ангелов — месте, обладающем особым сакральным смыслом для горожан.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кемерово

Это пространство было создано как мемориал в память о 60 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который стал национальной трагедией в марте 2018 года.

Реакция общественности на танцы у мемориала

Яркие костюмы и танцевальные движения девушек на фоне школы и часовни, где ежегодно поминают жертв катастрофы, спровоцировали волну гнева в Сети. Пользователи резко осудили "танцы на костях", напомнив артисткам, что Парк Ангелов не предназначен для съемок развлекательного контента.

Местные жители прямо указывали блогершам на недопустимость подобного поведения в комментариях под видеороликами, пишет Сiбдепо. Подписчики отмечали, что в таких местах любые попытки заработать просмотры на фоне трагической истории выглядят кощунственно и аморально.

Помимо инцидента в парке, сестер заметили танцующими у городской ротонды, что также не нашло понимания у прохожих. Ситуацию усугубило отношение звезд к своей аудитории: поклонники, пытавшиеся сфотографироваться с кумирами на улице, сталкивались с грубостью. По словам очевидцев, вместо вежливого общения девушки в резкой форме советовали фанатам покупать билеты на их шоу, если те хотят подойти поближе.

"Подобные действия демонстрируют не только отсутствие такта, но и полное непонимание контекста места пребывания. Публичным личностям крайне важно осознавать границы между личным брендом и общественной моралью, особенно в городах с такой тяжелой коллективной травмой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о Парке Ангелов

Что находится в Парке Ангелов в Кемерове?

Парк представляет собой благоустроенный сквер с музыкальной башней, фонтаном, часовней и сосновой рощей, где каждое дерево символизирует память о погибших.

Почему запрещено снимать развлекательные видео в этом парке?

Хотя официального юридического запрета на съемку нет, Парк Ангелов является мемориальным комплексом, и танцевальный контент здесь нарушает этические нормы и чувства близких погибших.

Когда был открыт этот мемориальный комплекс?

Парк был торжественно открыт в сентябре 2019 года на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня" спустя полтора года после трагедии.

Как власти города реагируют на подобные инциденты?

Обычно после таких случаев общественность требует от правоохранительных органов проверки действий на предмет хулиганства или оскорбления памяти, однако чаще дело ограничивается публичным порицанием.

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