Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены в разы ниже привычных: в Турции определили список мест, где массовый поток еще ничего не испортил
Глаза отказываются верить: аномальный объект в Антарктиде не даёт спать миллионам людей
Тренажерный зал в шкафу: как накачать стальной пресс и сильную спину с помощью обычного полотенца
Тихая охота весь год кормит: как правильно хранить грибы в сыром, вареном и жареном виде
Бумажный хаос вместо осмотра: 12-минутный стандарт превратил российских врачей в операторов ПК
Деньги на старость без спроса: в России готовят радикальную пенсионную реформу
Мировая медицина делает шаг вперёд: давно известный препарат предотвращает разрушение почек
Санкт-Петербург готовится к масштабному празднику: архитекторы программы скрыли неожиданные изменения
Это за гранью понимания: древние мастера превратили скелеты родственников в острые пики

Люди моются под открытым небом: критический износ сетей в Карелии приводит к бытовой катастрофе

Россия » Северо-Запад

В карельском поселке Куркиеки жизнь вошла в крутое пике: три недели без капли воды в кранах превратили быт местных жителей в выживание по канонам средневековья. Пока чиновники считали сметы, люди собирали дождевую воду в тазы, чтобы просто помыться. Министр строительства и ЖКХ Карелии Александр Меньшиков пообещал разрубить этот узел, но сроки капитуляции коммунальной разрухи растянуты до 2028 года. Система водоснабжения поселка напоминает старый решето, где любая воздушная пробка парализует подачу ресурса.

Счётчик
Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счётчик

Воздушные замки и дырявые трубы

Механика коллапса проста: изношенные сети не держат давление, а возникающие пробки блокируют поток. Сотрудники местного водоканала латают дыры в авральном режиме. На текущий момент заменили всего 15 метров трубы и применили вакуумирование системы. Это похоже на попытку заклеить пластырем глубокую рану. Полноценное восстановление инфраструктуры власти планируют провести через программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (МКИ). Однако жителям придется ждать старта капитальных работ еще минимум год.

"Такие локальные ремонты — лишь временная мера. Когда износ сетей переходит критическую черту, единственный выход заключается в полной замене магистралей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация в Лахденпохском районе обнажила системную проблему малых населенных пунктов. Пока города-миллионники внедряют новые зоны отдыха и инновационное озеленение, в поселках базовые блага цивилизации становятся роскошью. Отсутствие воды — это не только дискомфорт, но и прямая угроза здоровью. Опасения жителей по поводу вспышек инфекций вполне обоснованы, учитывая полную антисанитарию в обезвоженных домах.

Принудительная гигиена под открытым небом

Реакция властей последовала только после того, как кадры с людьми, моющимися под дождем, разлетелись по сети. До этого момента жители Куркиеки оставались один на один с пустыми ведрами. Проблема с набором давления в системе сохраняется, хотя вчера началось постепенное заполнение труб. Социальная напряженность в поселке зашкаливает, так как доверие к местному самоуправлению испарилось вместе с водой в баках.

"Задержка в три недели при решении критических инфраструктурных проблем может привести к необратимым социальным последствиям. Люди теряют связь с реальностью обещаний", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Часто подобные инциденты списывают на нехватку средств, но ситуация с жилым домом в других регионах показывает: мониторинг и профилактика обходятся дешевле, чем экстренное расселение или замена взорвавшихся коммуникаций. Логистика поставок запчастей и спецтехники в отдаленные районы остается слабым звеном в цепи ЖКХ.

Таблица ремонтных работ

Тип работ Планируемый период
Аварийная замена труб (15 метров) Завершено в июне 2026
Вакуумирование системы и сброс пробок Июнь 2026 (текущие работы)
Капитальный ремонт проблемного участка (программа МКИ) 2027 — 2028 годы

Пока администрация рисует дорожные карты на годы вперед, поселок живет в режиме ожидания. Инвестиции в региональную инфраструктуру часто буксуют на этапе согласования, оставляя жителей заложниками устаревших нормативов и разваленных сетей.

"Необходимо срочно пересматривать бюджетные приоритеты. Отсутствие питьевой воды в XXI веке — это управленческая катастрофа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении в Куркиеки

Почему в поселке три недели не было воды?

Причиной стала серьезная авария на магистральном водопроводе и образование воздушных пробок в изношенном оборудовании, что не позволяло системе набрать необходимое давление.

Какие временные меры предпринял "Водоканал"?

Рабочие заменили короткий участок сети (15 метров) и использовали вакуумную спецтехнику для удаления воздуха из труб, после чего началось наполнение системы.

Когда в Куркиеки проведут капитальный ремонт сетей?

Согласно заявлению Минстроя Карелии, работы по полной замене проблемного участка включены в федеральную программу на период с 2027 по 2028 год.

Начнутся ли поставки воды после текущего ремонта?

Набор давления в системе уже запущен. Полное восстановление водоснабжения ожидается в ближайшие дни, если старые трубы выдержат штатную нагрузку.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Садоводство, цветоводство
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Черная шкатулка раскололась: эта находка в Африке раскрыла жуткую правду о прошлом Земли
Наука и техника
Черная шкатулка раскололась: эта находка в Африке раскрыла жуткую правду о прошлом Земли
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Недвижимость
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Популярное
Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными

Почему строители массово переходят на полимербетон. Анализ прочности, долговечности и экономической выгоды использования полимерных составов в строительстве.

Дорого на старте, но выгодно на дистанции: как полимербетон делает дома и мосты почти вечными
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Не просто суп, а объятия детства: как приготовить фрикадельки, которые тают во рту
Зеленский устроил истерику в воздухе: конфликт с Польшей дошёл до абсурда
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Дерзость на грани фола: ночные действия Вашингтона в Персидском заливе обернулись громким разоблачением
Атака на зятя Трампа может дорого обойтись Евросоюзу
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Киев готовит беспрецедентный удар БПЛА: Россия перестраивает защиту неба под новые угрозы
Последние материалы
Скелеты в цифровом шкафу: старые видео популярного стримера в Москве поставили под удар летний тур
Рыба-франкенштейн пробралась в озера: чиновники в США отдали экстренный приказ на уничтожение
Машина - не роскошь: почему женщины теперь выбирают партнера по авто
Люди пьют эту жижу: в Молдавии скрывают масштабы экологического бедствия на главной артерии
Яркие коробки — тяжёлые последствия: как сухие завтраки могут навредить ребёнку
Хитрость перекупов: как вычислить скрытый ремонт автомобиля мгновенно
Слизни в ужасе обходят такие дачные участки: этот метод лишает вредителей даже малейшего шанса
Законный способ вернуть яркий свет фар: этот бесплатный метод избавит от претензий со стороны ГАИ
Билет в прошлое стал дороже: древний Суздаль вводит плату за въезд в историю
Шум от мотора или вечные дискотеки: как правильно выбрать палубу, чтобы не испортить круиз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.