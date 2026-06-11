Люди моются под открытым небом: критический износ сетей в Карелии приводит к бытовой катастрофе

В карельском поселке Куркиеки жизнь вошла в крутое пике: три недели без капли воды в кранах превратили быт местных жителей в выживание по канонам средневековья. Пока чиновники считали сметы, люди собирали дождевую воду в тазы, чтобы просто помыться. Министр строительства и ЖКХ Карелии Александр Меньшиков пообещал разрубить этот узел, но сроки капитуляции коммунальной разрухи растянуты до 2028 года. Система водоснабжения поселка напоминает старый решето, где любая воздушная пробка парализует подачу ресурса.

Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счётчик

Воздушные замки и дырявые трубы

Механика коллапса проста: изношенные сети не держат давление, а возникающие пробки блокируют поток. Сотрудники местного водоканала латают дыры в авральном режиме. На текущий момент заменили всего 15 метров трубы и применили вакуумирование системы. Это похоже на попытку заклеить пластырем глубокую рану. Полноценное восстановление инфраструктуры власти планируют провести через программу "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (МКИ). Однако жителям придется ждать старта капитальных работ еще минимум год.

"Такие локальные ремонты — лишь временная мера. Когда износ сетей переходит критическую черту, единственный выход заключается в полной замене магистралей", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ситуация в Лахденпохском районе обнажила системную проблему малых населенных пунктов. Пока города-миллионники внедряют новые зоны отдыха и инновационное озеленение, в поселках базовые блага цивилизации становятся роскошью. Отсутствие воды — это не только дискомфорт, но и прямая угроза здоровью. Опасения жителей по поводу вспышек инфекций вполне обоснованы, учитывая полную антисанитарию в обезвоженных домах.

Принудительная гигиена под открытым небом

Реакция властей последовала только после того, как кадры с людьми, моющимися под дождем, разлетелись по сети. До этого момента жители Куркиеки оставались один на один с пустыми ведрами. Проблема с набором давления в системе сохраняется, хотя вчера началось постепенное заполнение труб. Социальная напряженность в поселке зашкаливает, так как доверие к местному самоуправлению испарилось вместе с водой в баках.

"Задержка в три недели при решении критических инфраструктурных проблем может привести к необратимым социальным последствиям. Люди теряют связь с реальностью обещаний", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.

Часто подобные инциденты списывают на нехватку средств, но ситуация с жилым домом в других регионах показывает: мониторинг и профилактика обходятся дешевле, чем экстренное расселение или замена взорвавшихся коммуникаций. Логистика поставок запчастей и спецтехники в отдаленные районы остается слабым звеном в цепи ЖКХ.

Таблица ремонтных работ

Тип работ Планируемый период Аварийная замена труб (15 метров) Завершено в июне 2026 Вакуумирование системы и сброс пробок Июнь 2026 (текущие работы) Капитальный ремонт проблемного участка (программа МКИ) 2027 — 2028 годы

Пока администрация рисует дорожные карты на годы вперед, поселок живет в режиме ожидания. Инвестиции в региональную инфраструктуру часто буксуют на этапе согласования, оставляя жителей заложниками устаревших нормативов и разваленных сетей.

"Необходимо срочно пересматривать бюджетные приоритеты. Отсутствие питьевой воды в XXI веке — это управленческая катастрофа", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о водоснабжении в Куркиеки

Почему в поселке три недели не было воды?

Причиной стала серьезная авария на магистральном водопроводе и образование воздушных пробок в изношенном оборудовании, что не позволяло системе набрать необходимое давление.

Какие временные меры предпринял "Водоканал"?

Рабочие заменили короткий участок сети (15 метров) и использовали вакуумную спецтехнику для удаления воздуха из труб, после чего началось наполнение системы.

Когда в Куркиеки проведут капитальный ремонт сетей?

Согласно заявлению Минстроя Карелии, работы по полной замене проблемного участка включены в федеральную программу на период с 2027 по 2028 год.

Начнутся ли поставки воды после текущего ремонта?

Набор давления в системе уже запущен. Полное восстановление водоснабжения ожидается в ближайшие дни, если старые трубы выдержат штатную нагрузку.

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