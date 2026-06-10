Масштабный рейд в Котельниках: 22 мигранта принудительно выдворены из страны

В подмосковных Котельниках силовики провели масштабную проверку строительного объекта на предмет соблюдения норм пребывания иностранных граждан. Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии досконально осмотрели площадку, чтобы выявить возможные правовые нарушения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

В столичной агломерации подобные операции становятся обязательной мерой для контроля обстановки на объектах, где активно привлекается рабочая сила из других государств.

Результаты рейда и наказание для нарушителей

Всего правоохранители проверили 92 человека, из которых 36 столкнулись с претензиями по линии миграционного контроля. Каждому нарушителю назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Официально сообщается, что 22 иностранца будут принудительно выдворены из страны, так как их документы не соответствовали российским требованиям.

Как пишут "Вести Подмосковья", ответственность понесут и работодатели, допустившие наем специалистов без надлежащего оформления бумаг, что нередко сказывается на городской среде, где общественный контроль становится важным инструментом безопасности.

В региональном управлении Росгвардии пояснили, что регулярные визиты спецподразделений ОМОН на такие площадки позволяют поддерживать правопорядок и обеспечивать общую безопасность жителей области. Представители ведомства подчеркнули, что профилактическая работа остается приоритетной для контроля над миграционными потоками.

"Подобные рейды на крупных стройках являются необходимым инструментом для выявления серого сектора рынка труда и предотвращения правового нигилизма среди работодателей", -- объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о миграционном контроле

Где проходят чаще всего такие проверки?

Рейды чаще всего охватывают крупные строительные площадки, промышленные зоны и логистические центры, где сконцентрировано большое количество приезжих работников.

Какое наказание ждет нарушителей?

За нарушение правил пребывания предусмотрены административные штрафы, а в значительной части случаев — принудительное выдворение за пределы страны.

Может ли подрядчик избежать ответственности?

Работодатель обязан нести ответственность за привлекаемый персонал, поэтому при выявлении незаконных мигрантов компании часто грозят крупные штрафы или приостановка деятельности объекта.

Зачем к проверкам привлекают Росгвардию?

Участие бойцов ОМОН необходимо для обеспечения безопасности сотрудников правоохранительных органов и пресечения возможных попыток сопротивления на объектах с большим числом рабочих.

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