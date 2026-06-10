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Тихая охота в Подмосковье: почему даже опытные грибники рискуют?

Россия » Центр » Москва

Леса Московской области открыли сезон тихой охоты, привлекая тысячи любителей лесных прогулок. Однако поиск грибов сопряжен с серьезными рисками для здоровья, если пренебрегать базовыми правилами безопасности. Как погода в столице становится прохладнее, грибники устремляются в лесные массивы, где их подстерегают классические ошибки новичков.

Грибник с корзиной грибов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грибник с корзиной грибов

Миколог Никита Комиссаров выделил пять критических просчетов, которые могут привести к тяжелому отравлению. Во-первых, категорически запрещено срезать неизвестные виды: даже если гриб выглядит аппетитно, отсутствие точной идентификации является прямым риском, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Во-вторых, не стоит углубляться в чащу, так как лучшие экземпляры растут на освещенных опушках, где сложнее сбиться с пути. Также специалист подчеркнул, что мухоморы в лесу могут выступать своеобразными индикаторами — по соседству с ними часто прячутся боровики и подосиновики.

Наконец, обязательной является сортировка урожая после возвращения домой, ведь даже фрагменты ядовитых грибов в общей корзине могут оказаться смертельно опасными.

"Грибная корзина — это зона абсолютной ответственности самого сборщика, где ошибка может стоить жизни. Помните: при малейшем подозрении на отравление после употребления лесных даров, сопровождающемся тошнотой или слабостью, необходима немедленная медицинская помощь, а не самолечение", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-токсиколог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о грибной охоте

Что делать, если после еды грибов стало плохо?

Сразу вызывайте бригаду скорой помощи и постарайтесь промыть желудок. Не пытайтесь ждать утра, развитие грибных токсинов происходит стремительно.

Верно ли, что ядовитые грибы меняют цвет при варке с луком?

Это опасный миф, который не имеет под собой научной базы. Лук не реагирует на токсины большинства опасных грибов, включая бледную поганку.

Можно ли собирать грибы у дорог?

Нет, это категорически запрещено. Плодовые тела грибов быстро накапливают тяжелые металлы и токсичные вещества, содержащиеся в почве и воздухе вдоль трасс.

Как безопасно готовить лесные грибы?

Тщательно очищайте грибы от лесного мусора и земли, используйте двойное отваривание, каждый раз сливая воду. Соблюдайте правила термообработки согласно рецептуре конкретного вида.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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Тихая охота в Подмосковье: почему даже опытные грибники рискуют?
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