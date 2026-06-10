Нижегородская область: 170 пациенток сохранили беременность после консультации

За первые пять месяцев 2026 года в медицинские учреждения Нижегородской области поступило около 680 обращений от женщин, планирующих прервать беременность. Региональный Минздрав подтвердил, что после профессиональных консультаций со специалистами 170 пациенток приняли решение сохранить ребенка. В остальное время в указанный период по личным заявлениям было выполнено около 460 операций.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Беременная девушка на обследовании

Для сравнения, в течение 2025 года число обратившихся нижегородок превысило 2,2 тысячи человек. Тогда более 500 из них после бесед с врачами изменили свое решение, однако количество проведенных процедур составило свыше 1,5 тысячи. Как сообщает newsnn.ru, для поддержки женщин в регионе запущен профильный центр при областном учреждении охраны здоровья семьи и репродукции, где оказывают не только медицинскую, но и психологическую и социальную помощь.

"Институциональная поддержка беременных в трудных ситуациях напрямую коррелирует с ростом числа отказов от абортов. Когда женщина видит, что она не останется один на один с социально-экономическими проблемами, мотивация к материнству возрастает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

В дополнение к существующим мерам в областном центре начала работу вторая "кризисная квартира". Там предоставляют временное жилье и сопутствующую поддержку беременным и матерям с детьми, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ответы на популярные вопросы о поддержке женщин

Кто может обратиться в кризисную квартиру?

Помощь предназначена для беременных или женщин с детьми, находящихся в критической жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной поддержке.

Какую помощь оказывают в центре репродукции?

Специалисты центра проводят профессиональные консультации, предоставляя медицинское сопровождение, психологическую помощь и социальную поддержку.

Почему женщины меняют решение после консультаций?

Беседы с врачами и психологами помогают снять тревожность, оценить имеющиеся социальные ресурсы и найти способы преодоления трудностей, препятствующих рождению ребенка.

Как изменилась статистика абортов?

Статистика показывает ежегодное наличие определенного числа женщин, готовых пересмотреть свое решение после получения квалифицированной поддержки со стороны государства.

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