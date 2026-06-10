Верховный суд признал законным срок 24 года для жительницы Екатеринбурга за расправу над ребенком

Верховный суд России поставил точку в деле Вероники Наумовой. Опекунша, превратившая жизнь шестилетнего ребенка в кошмар и закончившая его убийством, не смогла оспорить 24 года колонии. Правосудие оказалось тяжелым и монолитным, как уральская броня. Свердловская область, где индустриальный ритм не прощает слабости, а суровость — норма жизни, на этот раз столкнулась с запредельной жестокостью внутри семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by alexandergroshev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Верховный суд России

Смерть в гаражном боксе: хроника цинизма

Летом 2023 года Екатеринбург накрыло волной тревоги. Опекунша заявила о пропаже мальчика. Полторы тысячи человек — полиция, волонтеры, простые работяги с заводов — прочесывали каждый метр города. Искали живого, надеялись на чудо. Оказалось, ребенка убили еще полгода назад. Тело гнило в сумке, спрятанной в гараже, пока Наумова исправно выкачивала из бюджета пособия.

"Манипуляции с выплатами после смерти подопечного — это не просто мошенничество. Это осознанный расчет, холодный экономический паразитизм на трагедии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следствие вскрыло детали, от которых веет могильным холодом. Ложка для обуви как орудие пыток. Ванна с ледяной водой как место казни. Смерть наступила от утопления. Горнозаводская цивилизация знает цену металлу и воде, но здесь их использовали для уничтожения беззащитного малыша.

Семейный подряд на истязаниях

Фигурант дела Срок и наказание Вероника Наумова (опекун) 24 года колонии + 1 млн руб. штрафа Даниил Егольников (племянник) 5 лет колонии общего режима Александр Наумов (муж) 5 лет колонии по факту истязаний

Наумова действовала не одна. В орбиту насилия она втянула племянника Даниила Егольникова. Его признали виновным в лишении свободы и систематических издевательствах над ребенком. Муж опекунши, Александр, тоже не остался в стороне — его осудил военный суд. Семья, которая должна была стать крепостью, превратилась в пыточную камеру.

"В таких случаях мы видим полный распад социальных связей внутри малой группы. Насилие становится нормой быта, а жертва — объектом для выплеска агрессии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Халатность под прикрытием отчетов

Ребенок ходил в детский сад, за ним должны были следить органы опеки. Система дала сбой. Заведующая детсадом видела следы побоев, знала, что мальчик перестал приходить, но молчала. Механизм контроля заржавел. В итоге чиновница получила реальный срок, а в отношении сотрудников опеки возбуждены дела о халатности.

"Административное бездействие в вопросах безопасности детей — это должностное преступление. Отсутствие бдительности здесь равносильно соучастию", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о деле Наумовой

Почему приговор Наумовой оставили без изменений?

Суд счел доказательства вины по 61 эпизоду, включая убийство и истязания, исчерпывающими. Оснований для смягчения высшая инстанция не нашла.

Какую компенсацию получит биологический отец?

Суд обязал Наумову выплатить отцу убитого мальчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Что стало с остальными детьми из этой семьи?

После задержания Наумовой всех детей изъяли из семьи и передали под государственную опеку их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

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