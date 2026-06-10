Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пытка дилижансом: миф об уютных путешествиях по "старой доброй Англии" разбит вдребезги
Левелинг уравняет всех: как животные в стаях дают коллективный отпор зарвавшимся вожакам
Муравьи обходят эти грядки за километр: какие растения-стражи нужно срочно высадить между рядами овощей
Внутри яичника прятался зуб близнеца: рядовой осмотр закончился необычной операцией, но бывает и хуже
Жизнь без мужчин и страсти: Лолита Милявская призналась в переменах, которые принесли покой
Слишком быстрый поиск замены: Дженнифер Гарнер предостерегла Бена Аффлека от новых романов
Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов
Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы
На Украине мобилизованы свыше полусотни священников: число случаев принудительного призыва резко выросло

Верховный суд признал законным срок 24 года для жительницы Екатеринбурга за расправу над ребенком

Россия

Верховный суд России поставил точку в деле Вероники Наумовой. Опекунша, превратившая жизнь шестилетнего ребенка в кошмар и закончившая его убийством, не смогла оспорить 24 года колонии. Правосудие оказалось тяжелым и монолитным, как уральская броня. Свердловская область, где индустриальный ритм не прощает слабости, а суровость — норма жизни, на этот раз столкнулась с запредельной жестокостью внутри семьи.

Верховный суд России
Фото: commons.wikimedia.org by alexandergroshev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Верховный суд России

Смерть в гаражном боксе: хроника цинизма

Летом 2023 года Екатеринбург накрыло волной тревоги. Опекунша заявила о пропаже мальчика. Полторы тысячи человек — полиция, волонтеры, простые работяги с заводов — прочесывали каждый метр города. Искали живого, надеялись на чудо. Оказалось, ребенка убили еще полгода назад. Тело гнило в сумке, спрятанной в гараже, пока Наумова исправно выкачивала из бюджета пособия.

"Манипуляции с выплатами после смерти подопечного — это не просто мошенничество. Это осознанный расчет, холодный экономический паразитизм на трагедии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Следствие вскрыло детали, от которых веет могильным холодом. Ложка для обуви как орудие пыток. Ванна с ледяной водой как место казни. Смерть наступила от утопления. Горнозаводская цивилизация знает цену металлу и воде, но здесь их использовали для уничтожения беззащитного малыша.

Семейный подряд на истязаниях

Фигурант дела Срок и наказание
Вероника Наумова (опекун) 24 года колонии + 1 млн руб. штрафа
Даниил Егольников (племянник) 5 лет колонии общего режима
Александр Наумов (муж) 5 лет колонии по факту истязаний

Наумова действовала не одна. В орбиту насилия она втянула племянника Даниила Егольникова. Его признали виновным в лишении свободы и систематических издевательствах над ребенком. Муж опекунши, Александр, тоже не остался в стороне — его осудил военный суд. Семья, которая должна была стать крепостью, превратилась в пыточную камеру.

"В таких случаях мы видим полный распад социальных связей внутри малой группы. Насилие становится нормой быта, а жертва — объектом для выплеска агрессии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Халатность под прикрытием отчетов

Ребенок ходил в детский сад, за ним должны были следить органы опеки. Система дала сбой. Заведующая детсадом видела следы побоев, знала, что мальчик перестал приходить, но молчала. Механизм контроля заржавел. В итоге чиновница получила реальный срок, а в отношении сотрудников опеки возбуждены дела о халатности.

"Административное бездействие в вопросах безопасности детей — это должностное преступление. Отсутствие бдительности здесь равносильно соучастию", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о деле Наумовой

Почему приговор Наумовой оставили без изменений?

Суд счел доказательства вины по 61 эпизоду, включая убийство и истязания, исчерпывающими. Оснований для смягчения высшая инстанция не нашла.

Какую компенсацию получит биологический отец?

Суд обязал Наумову выплатить отцу убитого мальчика один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Что стало с остальными детьми из этой семьи?

После задержания Наумовой всех детей изъяли из семьи и передали под государственную опеку их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по социальной политике Елена Романова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Садоводство, цветоводство
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Юг
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мигрантам - жизнь, нам - смерть: Британия взбунтовалась против властей Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Спасение от эффекта сауны: 5 лучших вариантов защитить балкон от палящего солнца
Последние материалы
Жизнь без мужчин и страсти: Лолита Милявская призналась в переменах, которые принесли покой
Слишком быстрый поиск замены: Дженнифер Гарнер предостерегла Бена Аффлека от новых романов
Сытно и без мяса: настоящие монастырские щи из квашеной капусты и сушеных грибов
Российские инженеры нашли ключ к дереву-броне: прочность выросла в разы
На Украине мобилизованы свыше полусотни священников: число случаев принудительного призыва резко выросло
Многочасовые марафоны остались в прошлом: всего 4 минуты вернут форму в возрасте 65+
Жара выжала все соки? Овощной лимонад спасёт от жажды быстрее и надёжнее изотоника
Великий разворот уже начался: океан запускает новый цикл, способный изменить берега Европы
Верховный суд признал законным срок 24 года для жительницы Екатеринбурга за расправу над ребенком
Достаточно полить всего 3 раза за лето: шипящий эликсир заставит головки чеснока раздуваться на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.