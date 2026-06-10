Искатели студентов: Вологодские вузы объявили охоту за абитуриентами

Вологодские высшие учебные заведения начали масштабную кампанию по поиску рекрутеров, готовых заниматься адресным привлечением абитуриентов. Новая вакансия ориентирована на активных педагогов и управленцев, способных работать в дистанционном формате и обеспечивать приток студентов на заочные отделения.
Ожидается, что такая мера поможет закрыть сотни мест, включая те, что финансирует государство, ведь региональные стипендии студентов часто становятся дополнительным стимулом для поступления.
В отличие от штатных сотрудников приемных комиссий, новые специалисты работают исключительно на результат и обладают широкой автономией. Как сообщает ИА RuNews24.ru, агент берет на себя роль персонального куратора, который сопровождает клиента от момента первой консультации до защиты диплома.
В его задачи входит не только телефонный маркетинг, но и проведение очных презентаций в школах, центрах занятости и районных администрациях.
Для эффективной работы вузам требуются люди с серьезным социальным капиталом: бывшие директора школ, завучи или руководители кадровых служб. Идеальный кандидат должен обладать безупречными навыками коммуникации и высоким уровнем самоорганизации, так как контроль со стороны руководства при удаленном формате минимален. Университетам нужен "свой человек" в каждом районе, способный на равных общаться с родителями и молодежью.
"Внедрение системы персональных агентов — это вынужденный шаг вузов в условиях жесткого демографического дефицита. Сегодня образовательные организации борются не просто за статистику, а за каждого конкретного студента, фактически переходя к модели прямых продаж интеллектуальных услуг", - объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.
Ситуация в Вологодской области в 2026 году характеризуется избытком предложений: пять региональных государственных вузов и три филиала федеральных центров выделили свыше 3200 бюджетных мест.
Параллельно растет спрос на рабочие специальности, где количество бюджетных позиций превысило 8,4 тысячи. Эта конкуренция заставляет вузы менять тактику и отказываться от пассивного ожидания абитуриентов в пользу агрессивного рекрутинга.
Появление подобных вакансий в нескольких городах страны свидетельствует о системном кризисе традиционных методов набора. Если раньше школьники стояли в очередях в приемные комиссии, то теперь вузы сами идут в регионы, пытаясь удержать молодежь от переезда в мегаполисы. Местные жители, имеющие авторитет в своих сообществах, становятся ключевым инструментом в сохранении кадрового потенциала области.
Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием, особенно педагогическим. Наиболее востребованы бывшие директора учебных заведений и управленцы с широкой сетью контактов.
Основной упор делается на привлечение абитуриентов на заочную форму обучения, которая позволяет совмещать получение образования с трудовой деятельностью.
Работодатели предлагают сдельную систему оплаты, при которой доход напрямую зависит от количества реально зачисленных на обучение студентов.
Да, вакансия подразумевает полное сопровождение учащегося на протяжении всего периода обучения, включая консультативную поддержку до выпуска.
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