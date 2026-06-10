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Искатели студентов: Вологодские вузы объявили охоту за абитуриентами

Россия » Северо-Запад » Вологда

Вологодские высшие учебные заведения начали масштабную кампанию по поиску рекрутеров, готовых заниматься адресным привлечением абитуриентов. Новая вакансия ориентирована на активных педагогов и управленцев, способных работать в дистанционном формате и обеспечивать приток студентов на заочные отделения.

студенты
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
студенты

Ожидается, что такая мера поможет закрыть сотни мест, включая те, что финансирует государство, ведь региональные стипендии студентов часто становятся дополнительным стимулом для поступления.

Охота за студентами: специфика и обязанности агентов

В отличие от штатных сотрудников приемных комиссий, новые специалисты работают исключительно на результат и обладают широкой автономией. Как сообщает ИА RuNews24.ru, агент берет на себя роль персонального куратора, который сопровождает клиента от момента первой консультации до защиты диплома.

В его задачи входит не только телефонный маркетинг, но и проведение очных презентаций в школах, центрах занятости и районных администрациях.

Для эффективной работы вузам требуются люди с серьезным социальным капиталом: бывшие директора школ, завучи или руководители кадровых служб. Идеальный кандидат должен обладать безупречными навыками коммуникации и высоким уровнем самоорганизации, так как контроль со стороны руководства при удаленном формате минимален. Университетам нужен "свой человек" в каждом районе, способный на равных общаться с родителями и молодежью.

"Внедрение системы персональных агентов — это вынужденный шаг вузов в условиях жесткого демографического дефицита. Сегодня образовательные организации борются не просто за статистику, а за каждого конкретного студента, фактически переходя к модели прямых продаж интеллектуальных услуг", - объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист, специалист по персональным данным Алексей Кузьмин.

Борьба за кадры в условиях образовательного рынка

Ситуация в Вологодской области в 2026 году характеризуется избытком предложений: пять региональных государственных вузов и три филиала федеральных центров выделили свыше 3200 бюджетных мест.

Параллельно растет спрос на рабочие специальности, где количество бюджетных позиций превысило 8,4 тысячи. Эта конкуренция заставляет вузы менять тактику и отказываться от пассивного ожидания абитуриентов в пользу агрессивного рекрутинга.

Появление подобных вакансий в нескольких городах страны свидетельствует о системном кризисе традиционных методов набора. Если раньше школьники стояли в очередях в приемные комиссии, то теперь вузы сами идут в регионы, пытаясь удержать молодежь от переезда в мегаполисы. Местные жители, имеющие авторитет в своих сообществах, становятся ключевым инструментом в сохранении кадрового потенциала области.

Ответы на популярные вопросы о рекрутинге абитуриентов

Кто может стать агентом по набору студентов?

Предпочтение отдается кандидатам с высшим образованием, особенно педагогическим. Наиболее востребованы бывшие директора учебных заведений и управленцы с широкой сетью контактов.

Какую форму обучения продвигают такие специалисты?

Основной упор делается на привлечение абитуриентов на заочную форму обучения, которая позволяет совмещать получение образования с трудовой деятельностью.

Как оплачивается работа "охотника за головами"?

Работодатели предлагают сдельную систему оплаты, при которой доход напрямую зависит от количества реально зачисленных на обучение студентов.

Входит ли в обязанности агента дальнейшая помощь студенту?

Да, вакансия подразумевает полное сопровождение учащегося на протяжении всего периода обучения, включая консультативную поддержку до выпуска.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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