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Аморальная иллюстрация в сканворде: житель Дзержинска потребовал полмиллиона

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Житель Дзержинска инициировал судебные разбирательства с издательским домом "Артком", предъявив претензии к качеству и содержанию печатной продукции. Поводом для первого иска стала публикация в журнале сканвордов "Ядреная бомба", где истец обнаружил иллюстрацию, противоречащую нормам общественной морали.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Моральный ущерб и пропаганда разврата

В исковом заявлении, поданном в 2023 году, мужчина указал, что на седьмой странице издания размещена фотография с подписью, пропагандирующей разложение общества. Учитывая возрастную маркировку "16+", дзержинец счел такой контент недопустимым и потребовал компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Как сообщает newsnn.ru, суд признал требования обоснованными лишь в малой части, взыскав в пользу истца 5000 рублей и назначив издательству штраф в 2500 рублей.

Ситуация повторилась в 2026 году, когда тот же житель города химиков приобрел спецвыпуск журнала "Буквоед" под названием "Удачный попугай". На этот раз претензии касались технических огрехов: перепутанных цифр, некорректно сформулированных вопросов и отсутствия разделителей в сетке ответов, что сделало разгадывание сканворда невозможным. 

"Подобные иски дисциплинируют издателей, заставляя их внимательнее относиться к редактуре и соблюдению этических норм, поскольку даже техническая опечатка является нарушением прав потребителя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев.

Судебный финал и технические ошибки

Несмотря на публичные извинения "Арткома" перед читателями и признание факта технического сбоя при верстке, избежать ответственности компании не удалось. Суд снова встал на сторону потребителя, назначив издательскому дому денежное взыскание, точный размер которого в картотеке дел не раскрывается. Представители ответчика сослались на программную ошибку, однако закон о защите прав потребителей не предусматривает освобождения от ответственности в таких случаях.

Ответы на популярные вопросы о судебных исках к СМИ

Может ли опечатка в журнале стать поводом для иска?

Да, если из-за ошибки потребитель не может использовать товар по назначению, например, разгадать сканворд, это считается продажей товара ненадлежащего качества.

Какую компенсацию можно получить за "аморальный" контент?

Суммы за моральный вред в России обычно невелики; как показывает практика, суды удовлетворяют требования в размере от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.

Обязано ли издание извиняться перед читателями?

Закон не всегда прямо принуждает к извинениям, но это является смягчающим обстоятельством и способом досудебного урегулирования конфликта с аудиторией.

Что делать, если в журнале обнаружена пропаганда разврата?

Гражданин вправе обратиться в Роскомнадзор для проведения экспертизы и в суд для защиты своих прав и взыскания компенсации за нанесенный моральный ущерб.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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