Власти сибирской столицы опровергли слухи о возможном переносе захоронений в сторону жилых кварталов Академгородка. Жители микрорайона Щ выражали серьезную обеспокоенность тем, что некрополь может вплотную приблизиться к их домам, однако администрация города назвала иные приоритетные направления для развития ритуальной зоны.
Департамент инвестиций и потребительского рынка Новосибирска прорабатывает конкретные варианты увеличения территории "Южного". Как сообщает Om1 Новосибирск, первый сценарий подразумевает использование 6,5 гектара земель Барышевского сельсовета, ранее принадлежавших дачному товариществу. Второй путь — выделение из бюджета средств на освоение абсолютно нового участка площадью 30 гектаров, расположенного в непосредственной близости от действующих границ погоста.
Мэрией города Новосибирска рассматривались различные варианты расширения общественного кладбища города Новосибирска "Южное", однако до настоящего времени решить указанную проблему не представляется возможным в силу различных причин.
"Процесс расширения кладбищ в городской черте всегда сопряжен с серьезными санитарными и земельными экспертизами, поэтому использование отдаленных участков сельсоветов выглядит наиболее логичным решением", — объяснил в беседе с Pravda.Ru санитарный врач Надежда Ильина.
Муниципальные власти официально подтвердили, что жилая застройка микрорайона Щ не будет затронута при любых обстоятельствах. Информацию о сносе домов или сокращении санитарных зон ради новых могил в мэрии назвали беспочвенной. Вместо радикальных мер в городе делают ставку на развитие инфраструктуры и цифровизацию, внедряя даже такие необычные инструменты, как карта тишины для поиска уединенных локаций в мегаполисе.
По словам представителей департамента, на текущий момент окончательное решение по расширению "Южного" затягивается из-за юридических сложностей с переводом земель. Тем не менее, поиск ресурсов продолжается в строгом соответствии с экологическими нормами.
Нет, в мэрии Новосибирска официально заявили, что варианты расширения за счёт жилой застройки микрорайона не рассматриваются.
Рассматривается участок площадью 6,5 гектара в Барышевском сельсовете и территория в 30 гектаров рядом с текущими границами некрополя.
Опасения возникли среди жителей Академгородка на фоне дефицита мест на действующем кладбище, но власти опровергли эту информацию.
Точные сроки пока не определены, так как муниципалитет сталкивается с рядом организационных и юридических сложностей при оформлении земли.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.