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Некрополь рядом с домами: власти Новосибирска развеяли страхи жителей

Россия » Сибирь » Новосибирск

Власти сибирской столицы опровергли слухи о возможном переносе захоронений в сторону жилых кварталов Академгородка. Жители микрорайона Щ выражали серьезную обеспокоенность тем, что некрополь может вплотную приблизиться к их домам, однако администрация города назвала иные приоритетные направления для развития ритуальной зоны.

Крест на кладбище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крест на кладбище

Два сценария расширения некрополя

Департамент инвестиций и потребительского рынка Новосибирска прорабатывает конкретные варианты увеличения территории "Южного". Как сообщает Om1 Новосибирск, первый сценарий подразумевает использование 6,5 гектара земель Барышевского сельсовета, ранее принадлежавших дачному товариществу. Второй путь — выделение из бюджета средств на освоение абсолютно нового участка площадью 30 гектаров, расположенного в непосредственной близости от действующих границ погоста.

Мэрией города Новосибирска рассматривались различные варианты расширения общественного кладбища города Новосибирска "Южное", однако до настоящего времени решить указанную проблему не представляется возможным в силу различных причин.

"Процесс расширения кладбищ в городской черте всегда сопряжен с серьезными санитарными и земельными экспертизами, поэтому использование отдаленных участков сельсоветов выглядит наиболее логичным решением", — объяснил в беседе с Pravda.Ru санитарный врач Надежда Ильина.

Безопасность жилой застройки микрорайона Щ

Муниципальные власти официально подтвердили, что жилая застройка микрорайона Щ не будет затронута при любых обстоятельствах. Информацию о сносе домов или сокращении санитарных зон ради новых могил в мэрии назвали беспочвенной. Вместо радикальных мер в городе делают ставку на развитие инфраструктуры и цифровизацию, внедряя даже такие необычные инструменты, как карта тишины для поиска уединенных локаций в мегаполисе.

По словам представителей департамента, на текущий момент окончательное решение по расширению "Южного" затягивается из-за юридических сложностей с переводом земель. Тем не менее, поиск ресурсов продолжается в строгом соответствии с экологическими нормами. 

Ответы на популярные вопросы о расширении Южного кладбища

Будут ли сносить дома в микрорайоне Щ для расширения кладбища?

Нет, в мэрии Новосибирска официально заявили, что варианты расширения за счёт жилой застройки микрорайона не рассматриваются.

Где именно планируют выделить новую землю под захоронения?

Рассматривается участок площадью 6,5 гектара в Барышевском сельсовете и территория в 30 гектаров рядом с текущими границами некрополя.

Откуда появились слухи о переносе могил к домам?

Опасения возникли среди жителей Академгородка на фоне дефицита мест на действующем кладбище, но власти опровергли эту информацию.

Когда начнется обустройство новых участков?

Точные сроки пока не определены, так как муниципалитет сталкивается с рядом организационных и юридических сложностей при оформлении земли.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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