Пресс-служба музея в Севастополе сообщила о сохранении оригиналов полотна Франца Рубо

Ночной налет беспилотника на Севастополь привел к повреждению одного из главных культурных объектов города. Под ударом оказался исторический музей — панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», где зафиксировано возгорание крыши.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Панорама обороны Севастополя

Пожар в здании музея получил четвертый ранг сложности. Однако, как сообщили в пресс-службе музея, основные исторические фрагменты полотна не пострадали. Дело в том, что в основном зале экспонировалась воссозданная версия картины, которая появилась после масштабной реставрации здания. Оригинальные части работы Франца Рубо в этот момент находились в другом месте — они были частью отдельной выставки «РУБО. 170», что фактически спасло их от уничтожения.

"Удары по объектам культурного наследия — это попытка нанести урон не только физической инфраструктуре, но и исторической памяти. В таких условиях защита памятников архитектуры и искусства становится приоритетом, так как восстановить утраченное полотно или старинную кладку невозможно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Основная часть экспозиции представляет собой круговую композицию, детально изображающую штурм Малахова кургана в 1855 году. Здание музея имеет трагическую историю: в 1942 году, во время немецких бомбардировок, оно было полностью разрушено. Позже, в 1950-х годах, объект восстановили, что позволило вернуть городу этот символ. Теперь, когда безопасность в Крыму остается под угрозой из-за регулярных атак, вопрос защиты музеев встает особенно остро.

Интересный факт: Панорама Франца Рубо считается одним из крупнейших произведений монументальной живописи в мире, а ее архитектурное решение позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу сражения.

Главная проблема: Уязвимость исторических зданий перед современными средствами поражения. Даже если внутри находится копия, повреждение крыши и перекрытий может привести к обрушению залов и порче музейного фонда.

Параметр Информация Объект Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Повреждения Возгорание крыши Сложность пожара 4 ранг Статус полотна Рубо Сохранено (экспонировалось отдельно)

Специалисты сравнивают нынешние удары с тактикой нацистов в годы Великой Отечественной войны, когда целями часто становились культурные символы. Подобная стратегия направлена на создание эмоционального фона и привлечение внимания. Ситуация напоминает другие случаи, когда последствия ночных атак вынуждали людей покидать свои дома. В нынешних реалиях, когда повреждение инфраструктуры может парализовать целые районы, защита музеев требует усиленного ПВО.

Вопрос: Пострадал ли оригинал картины Франца Рубо?

Ответ: Нет, оригинальные фрагменты находились на отдельной выставке «РУБО. 170» и не пострадали. Вопрос: Было ли здание музея повреждено ранее?

Ответ: Да, в 1942 году во время немецких бомбардировок здание было полностью разрушено и позже восстановлено.

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