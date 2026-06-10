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Зоопарк Перми: новый сервис сделал прогулки комфортнее

Россия » Поволжье » Пермь

Территория Пермского зоопарка, занимающая свыше 25 гектаров, стала доступнее для длительных прогулок. Руководство учреждения организовало работу пункта проката, где посетители могут арендовать детские коляски или воспользоваться креслами-каталками. Это решение призвано упростить перемещение по обширным локациям, которые бывает непросто преодолеть даже физически подготовленным взрослым.

Мама с коляской
Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Мама с коляской

Условия аренды и расположение сервиса

Специальное оборудование разместили в глубине территории, неподалеку от вольера с альпака. Чтобы найти точку выдачи, гостям необходимо двигаться от главного входа в направлении экспозиции "Африканская саванна". Для оформления аренды обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, при этом выдача инвентаря прекращается за два часа до завершения работы зоосада. Как сообщает properm.ru, вернуть транспортное средство владельцы просят в день обращения.

Финансовые условия эксплуатации техники различаются в зависимости от категории пользователя. Прокат детской коляски для ребенка до пяти лет обойдется в 100 рублей за весь период пребывания в парке. В то же время кресла-каталки для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан, испытывающих трудности при ходьбе, предоставляются на безвозмездной основе. 

Забота о посетителях и обитателях

Помимо транспортного вопроса, администрация уделяет внимание климатическому комфорту. В летний период животные спасаются от зноя в персональных бассейнах, которыми оборудовано большинство уличных площадок. Подобная модернизация среды важна не меньше, чем строительство школ нового формата или обновление агропромышленных комплексов региона.

"Развитие сервисов проката в таких масштабных объектах — это норма цивилизованного отдыха, позволяющая семьям проводить в зоопарке больше времени без лишней усталости", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму  Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о прокате в зоопарке

Где именно находится пункт выдачи колясок?

Пункт расположен рядом с вольером альпака, по пути к зоне "Африканская саванна".

Нужно ли платить за кресло-каталку?

Нет, для маломобильных граждан и пожилых людей кресла-каталки выдаются бесплатно.

До какого возраста разрешено брать детскую коляску?

Аренда детского транспорта предусмотрена для детей, чей возраст не превышает 5 лет.

Какие документы требуются для оформления?

Для получения оборудования необходимо предъявить сотрудникам оригинал документа, удостоверяющего личность.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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