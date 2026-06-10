Ледяной шок для нижегородцев: водоём Сормово атаковали невидимые паразиты

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода сообщили о появлении в озере Светлоярское опасных паразитов — церкарий. В городских сообществах распространяются снимки с характерными высыпаниями на коже, которые остаются после купания в водоеме.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нижний Новгород

Биология паразита и риски для здоровья

Церкарии представляют собой личиночную стадию плоских червей, чей жизненный цикл тесно связан с водоплавающими птицами и улитками. Попадая в воду, они ищут окончательного хозяина, но часто атакуют купающихся людей, принимая их за уток. Как отмечает newsnn.ru, личинки не способны паразитировать внутри человека и быстро погибают в кожных покровах, однако продукты их распада вызывают резкую аллергическую реакцию, известную как "зуд купальщика".

"Церкариоз проявляется интенсивным зудом, покраснением и возникновением плотных узелков на коже буквально через пятнадцать минут после контакта с водой. В зоне особого риска находятся дети, чья тонкая кожа практически не защищена от проникновения этих мелких организмов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Экологическая обстановка на Светлоярском озере

Ситуация выглядит парадоксальной, так как ранее данное озеро признали одним из самых чистых и пригодных для отдыха мест в городе. По результатам лабораторных исследований, пробы воды полностью соответствовали санитарным нормативам по микробиологическим показателям. Специалисты напоминают: прогрев стоячей воды выше 20 градусов провоцирует бурное размножение личинок независимо от общей чистоты водоема.

Для минимизации контакта с паразитами эпидемиологи советуют избегать мелководья с густой растительностью, где обитает большинство моллюсков-переносчиков. После выхода из озера необходимо сразу принять душ или тщательно растереть тело сухим жестким полотенцем. Если кожа уже покрылась сыпью, рекомендуется использовать антигистаминные мази и воздержаться от расчесывания пораженных участков, чтобы избежать занесения вторичной инфекции.

Ответы на популярные вопросы о церкариях

Можно ли заразиться червями через воду озера?

Нет, церкарии не живут в организме человека. Они лишь пытаются проникнуть сквозь кожу и сразу погибают, вызывая механическое повреждение и местную аллергию.

Почему паразиты появились в проверенном озере?

Стандартные проверки Роспотребнадзора часто фокусируются на бактериях, тогда как появление личинок зависит от популяции уток и температуры воды в конкретный период.

Как отличить укус церкарии от обычного комара?

Сыпь от церкариоза обычно массовая, покрывает все открытые участки тела, которые были в воде, и сопровождается жжением, а не просто зудом.

Помогают ли репелленты от водного зуда?

Обычные средства от насекомых бесполезны. Некоторую защиту могут дать жирные кремы или специализированные средства, создающие на коже водостойкую пленку.

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