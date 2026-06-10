Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе против зеленого чая: как один из этих напитков может мешать вам сбросить вес
Надоело находить шерсть даже в еде? Как остановить линьку собаки и забыть про пылесос
Привычный отпуск в Таиланде стал роскошью: новые правила отелей разоряют бюджетных путешественников
Утренний кофе: чем действительно грозит пустой желудок
Умная повязка: антибиотик появится там, где нужен
Секрет выносливости или пустая трата времени? Что будет с телом, если делать только планку месяц
Тылы России под огнем: Украина бьет по инфраструктуре, но защита держит удар
Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего: харчо с говядиной станет идеальным выбором
Черная дыра-бунтарь: не только ест, но и разгоняет газ до запредельных скоростей

Ледяной шок для нижегородцев: водоём Сормово атаковали невидимые паразиты

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Жители Сормовского района Нижнего Новгорода сообщили о появлении в озере Светлоярское опасных паразитов — церкарий. В городских сообществах распространяются снимки с характерными высыпаниями на коже, которые остаются после купания в водоеме.

Нижний Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нижний Новгород

Биология паразита и риски для здоровья

Церкарии представляют собой личиночную стадию плоских червей, чей жизненный цикл тесно связан с водоплавающими птицами и улитками. Попадая в воду, они ищут окончательного хозяина, но часто атакуют купающихся людей, принимая их за уток. Как отмечает newsnn.ru, личинки не способны паразитировать внутри человека и быстро погибают в кожных покровах, однако продукты их распада вызывают резкую аллергическую реакцию, известную как "зуд купальщика".

"Церкариоз проявляется интенсивным зудом, покраснением и возникновением плотных узелков на коже буквально через пятнадцать минут после контакта с водой. В зоне особого риска находятся дети, чья тонкая кожа практически не защищена от проникновения этих мелких организмов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Экологическая обстановка на Светлоярском озере

Ситуация выглядит парадоксальной, так как ранее данное озеро признали одним из самых чистых и пригодных для отдыха мест в городе. По результатам лабораторных исследований, пробы воды полностью соответствовали санитарным нормативам по микробиологическим показателям. Специалисты напоминают: прогрев стоячей воды выше 20 градусов провоцирует бурное размножение личинок независимо от общей чистоты водоема.

Для минимизации контакта с паразитами эпидемиологи советуют избегать мелководья с густой растительностью, где обитает большинство моллюсков-переносчиков. После выхода из озера необходимо сразу принять душ или тщательно растереть тело сухим жестким полотенцем. Если кожа уже покрылась сыпью, рекомендуется использовать антигистаминные мази и воздержаться от расчесывания пораженных участков, чтобы избежать занесения вторичной инфекции.

Ответы на популярные вопросы о церкариях

Можно ли заразиться червями через воду озера?

Нет, церкарии не живут в организме человека. Они лишь пытаются проникнуть сквозь кожу и сразу погибают, вызывая механическое повреждение и местную аллергию.

Почему паразиты появились в проверенном озере?

Стандартные проверки Роспотребнадзора часто фокусируются на бактериях, тогда как появление личинок зависит от популяции уток и температуры воды в конкретный период.

Как отличить укус церкарии от обычного комара?

Сыпь от церкариоза обычно массовая, покрывает все открытые участки тела, которые были в воде, и сопровождается жжением, а не просто зудом.

Помогают ли репелленты от водного зуда?

Обычные средства от насекомых бесполезны. Некоторую защиту могут дать жирные кремы или специализированные средства, создающие на коже водостойкую пленку.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Недвижимость
Розетка ходит ходуном? Простой способ закрепить её намертво за пару минут
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Юг
Ночь стала слишком опасной: власти распорядились перекроить графики движения по всему Крыму
Популярное
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе

Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.

Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Инспектор увидел отметку GCL и выписал штраф: что обязан знать каждый водитель после 40
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сад для занятых: 8 ягодных кустарников, которые будут кормить все лето без полива и обрезки
Не выбрасывайте старые пуговицы: эти идеи для дома выглядят дороже, чем стоят
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Последние материалы
Умная повязка: антибиотик появится там, где нужен
Секрет выносливости или пустая трата времени? Что будет с телом, если делать только планку месяц
Тылы России под огнем: Украина бьет по инфраструктуре, но защита держит удар
Когда хочется чего-то по-настоящему домашнего: харчо с говядиной станет идеальным выбором
Черная дыра-бунтарь: не только ест, но и разгоняет газ до запредельных скоростей
Желудок буквально задыхается от тревоги: как стресс незаметно разрушает ваше пищеварение
Улики на месте преступления: в нашей галактике нашли следы массовой расправы над мирами
Пхукет больше не в моде: как Хайнань заставил весь мир забыть про тайские пляжи
Безопасная дозировка: сколько цинка на самом деле нужно организму, чтобы не навредить себе
Тело меняется прямо у раковины: незаметное изменение в домашней рутине дало мощный результат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.