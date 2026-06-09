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Небо над Ростовской областью полыхнуло: последствия ночной атаки заставили людей бросать дома

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Миллеровском районе Ростовской области мирный сон стариков и хуторян прервал грохот украинских беспилотников. Осколки сбитых ПВО дронов упали на землю, запалив топливную емкость. Огонь пошел гулять по округе, жадно слизывая сухую траву и подбираясь к жилью. Власти приняли решение — уводить людей от беды подальше.

Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно
Фото: DVIDS by Petty Officer 1st Class James Foehl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Языки пламени выталкивают воду из пожарного шланга обратно

Эвакуация под заревом пожара

Когда обломки вражеских птиц рухнули на ГСМ, пламя взметнулось до самых звезд. Жар стоял такой, что дышать было нечем. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что из опасной зоны вывезли не только жителей частных подворий, но и подопечных местного дома престарелых. Стариков, чьи руки помнят еще ту, большую войну, пришлось спешно укутывать и перевозить в безопасное место. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, пытаясь укротить огненную стихию, пока она не пустила по ветру нажитое годами имущество.

"В таких условиях крайне важна слаженность действий муниципальных властей и спасателей. Эвакуация уязвимых групп населения — это всегда риск, требующий четкого протокола и наличия подготовленных пунктов временного размещения с медиками", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Миллеровская земля сейчас напоминает растревоженный улей. Пока одни борются с огнем, другие забивают окна и собирают узлы с самым необходимым. Ситуация серьезная: падение обломков — это не просто железка в огороде, а риск уничтожения целых улиц. Подобно тому, как особое положение после утренних событий заставляет мобилизовать все силы, так и здесь — каждая минута на счету.

Воздушная атака на четыре района

Украинские формирования попытались ударить по живому — по нашему хлеборобному краю. Под прицелом оказались сразу четыре района: Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский. Там, где обычно пахнет чабрецом и парным молоком, теперь пахнет гарью и порохом. ПВО отработала жестко: уничтожено более десятка беспилотников. Враг метил в инфраструктуру, надеясь оставить людей без топлива и тепла, но стальной щит области выстоял.

 

"Удары по нефтебазам и хранилищам ГСМ направлены на подрыв логистики и создание дефицита ресурсов в разгар сезонных работ. Бюджету региона придется оперативно выделять резервные средства на восстановление поврежденных объектов", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о ЧС в регионе

Где разместили эвакуированных людей?

Для жителей и подопечных дома престарелых подготовлены пункты временного размещения (ПВР) в районных центрах, где обеспечено горячее питание и медицинская помощь.

Насколько пострадала инфраструктура?

Основной удар пришелся на емкость с топливом. О масштабах разрушений частных домов можно будет судить только после полной ликвидации пожара.

Как ПВО защищает северные районы области?

Системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме, перехватывая цели над Миллеровским, Чертковским и другими приграничными районами.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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