Вспышка была видна за километры: в Дагестане выход из строя крупного узла парализовал район

Жаркое солнце Дагестана в эти дни спорит по силе с пламенем на газовой магистрали. В Кизилюртовском районе земля содрогнулась от гула: на газораспределительной станции полыхнуло так, что небо над селом Нижний Чирюрт окрасилось в багровый цвет. Пока аварийные службы укрощали огненного зверя, один из местных жителей, погнавшись за "горячим" кадром для соцсетей, едва не поплатился здоровьем. Любопытство заставило его подойти к пеклу слишком близко — парень наглотался едкой гари.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Огненный капкан: как горела труба

Взрыв на газопроводе под Кизилюртом превратил мирный день в боевую сводку. Магистраль лопнула, выбросив в воздух столб пламени. Газовики тут же перекрыли задвижки, но "баллон" магистрали огромен — остатки топлива выгорали долго, жадно облизывая раскаленное железо. Оперативный штаб развернули мгновенно. Исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин взял ситуацию под личный уздечку, требуя отчетов о каждом шаге ремонтных бригад.

"При авариях на газовых магистралях главной угрозой становится не только открытый огонь, но и продукты неполного сгорания метана. Попытка снять 'красивое видео' в зоне термического воздействия — это лотерея со смертью, где призом служит тяжелое поражение легких", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Пустые хаты: эвакуация Нижнего Чирюрта

Когда рвет трубу такого калибра, шутки кончаются. Власти района сработали по-хозяйски быстро: вывезли жителей всех 250 домовладений из села Нижний Чирюрт. Люди покидали родные дворы, забирая только самое ценное. К счастью, обошлось без пепелищ в самом селе, но страха натерпелись все. Пока специалисты обследовали изношенные сети Дагестана, медики дежурили у оцепления в полной готовности.

Параметр происшествия Фактические данные Масштаб эвакуации 250 домовладений (весь населенный пункт) Пострадавшие 1 человек (легкое отравление дымом) Статус объекта Подача газа прекращена, остатки догорают

Опасные игры с огнем

Тот самый горе-оператор сейчас отдыхает на больничной койке в Кизилюртовской ЦРБ. Хотел принести в кулёк "хайпа" свежее видео, а принес себе проблемы со здоровьем. Врачи говорят, что угрозы жизни нет, парень легко отделался. Но этот случай обнажил старую проблему региона — жажду зрелищ на фоне техногенных рисков. Пока республика ждет, когда скелет инфраструктуры пройдет обновление, жителям стоит быть в разы осмотрительнее.

"Любая крупная авария требует не только оперативного ремонта, но и жесткого соблюдения охранных зон. Если гражданские лица игнорируют оцепление ради съемок, это создает дополнительную нагрузку на экстренные службы, которые вынуждены отвлекаться на спасение любопытных", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Сейчас на месте работают ремонтники. Выясняют, почему старая труба дала слабину. Была ли это техническая усталость или влияние внешних факторов — вопрос к следствию. Важно, что жители уже возвращаются в свои дома, а над Нижним Чирюртом снова чистое небо, не затянутое дымной копотью.

Ответы на популярные вопросы о ЧП в Дагестане

Что именно произошло на газопроводе?

Произошел взрыв и последующее возгорание на магистральной линии газопровода в Кизилюртовском районе, что потребовало полной остановки подачи газа по поврежденному участку.

Насколько серьезно пострадал человек при пожаре?

Пострадавший получил легкое отравление продуктами горения. Его жизни ничего не угрожает, он был отправлен в больницу для медицинского наблюдения.

Почему была объявлена полная эвакуация села?

Из-за высокой интенсивности пожара и близости магистрали к жилым постройкам власти превентивно вывели жителей 250 домов, чтобы не допустить жертв в случае распространения огня.

Когда жителям вернут газ и свет?

Ремонтные работы начинаются сразу после полного выгорания остатков газа в трубе. Сроки восстановления зависят от степени повреждения узлов станции.

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