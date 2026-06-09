Жаркое солнце Дагестана в эти дни спорит по силе с пламенем на газовой магистрали. В Кизилюртовском районе земля содрогнулась от гула: на газораспределительной станции полыхнуло так, что небо над селом Нижний Чирюрт окрасилось в багровый цвет. Пока аварийные службы укрощали огненного зверя, один из местных жителей, погнавшись за "горячим" кадром для соцсетей, едва не поплатился здоровьем. Любопытство заставило его подойти к пеклу слишком близко — парень наглотался едкой гари.
Взрыв на газопроводе под Кизилюртом превратил мирный день в боевую сводку. Магистраль лопнула, выбросив в воздух столб пламени. Газовики тут же перекрыли задвижки, но "баллон" магистрали огромен — остатки топлива выгорали долго, жадно облизывая раскаленное железо. Оперативный штаб развернули мгновенно. Исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин взял ситуацию под личный уздечку, требуя отчетов о каждом шаге ремонтных бригад.
"При авариях на газовых магистралях главной угрозой становится не только открытый огонь, но и продукты неполного сгорания метана. Попытка снять 'красивое видео' в зоне термического воздействия — это лотерея со смертью, где призом служит тяжелое поражение легких", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Когда рвет трубу такого калибра, шутки кончаются. Власти района сработали по-хозяйски быстро: вывезли жителей всех 250 домовладений из села Нижний Чирюрт. Люди покидали родные дворы, забирая только самое ценное. К счастью, обошлось без пепелищ в самом селе, но страха натерпелись все. Пока специалисты обследовали изношенные сети Дагестана, медики дежурили у оцепления в полной готовности.
|Параметр происшествия
|Фактические данные
|Масштаб эвакуации
|250 домовладений (весь населенный пункт)
|Пострадавшие
|1 человек (легкое отравление дымом)
|Статус объекта
|Подача газа прекращена, остатки догорают
Тот самый горе-оператор сейчас отдыхает на больничной койке в Кизилюртовской ЦРБ. Хотел принести в кулёк "хайпа" свежее видео, а принес себе проблемы со здоровьем. Врачи говорят, что угрозы жизни нет, парень легко отделался. Но этот случай обнажил старую проблему региона — жажду зрелищ на фоне техногенных рисков. Пока республика ждет, когда скелет инфраструктуры пройдет обновление, жителям стоит быть в разы осмотрительнее.
"Любая крупная авария требует не только оперативного ремонта, но и жесткого соблюдения охранных зон. Если гражданские лица игнорируют оцепление ради съемок, это создает дополнительную нагрузку на экстренные службы, которые вынуждены отвлекаться на спасение любопытных", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Сейчас на месте работают ремонтники. Выясняют, почему старая труба дала слабину. Была ли это техническая усталость или влияние внешних факторов — вопрос к следствию. Важно, что жители уже возвращаются в свои дома, а над Нижним Чирюртом снова чистое небо, не затянутое дымной копотью.
Произошел взрыв и последующее возгорание на магистральной линии газопровода в Кизилюртовском районе, что потребовало полной остановки подачи газа по поврежденному участку.
Пострадавший получил легкое отравление продуктами горения. Его жизни ничего не угрожает, он был отправлен в больницу для медицинского наблюдения.
Из-за высокой интенсивности пожара и близости магистрали к жилым постройкам власти превентивно вывели жителей 250 домов, чтобы не допустить жертв в случае распространения огня.
Ремонтные работы начинаются сразу после полного выгорания остатков газа в трубе. Сроки восстановления зависят от степени повреждения узлов станции.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.