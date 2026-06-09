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Ягоды по цене ниже рынка: Волгоградцы нашли способ обойти дорогие магазины

Россия » Юг » Волгоград

Жители Волгограда массово переходят на закупки сезонных ягод напрямую у владельцев садовых участков, минуя торговые сети. Использование интернет-площадок объявлений позволяет горожанам приобретать урожай значительно дешевле, чем в стационарных точках продаж. На специализированных ресурсах ежедневно появляются десятки предложений о продаже спелой клубники и черешни, созревающих в начале лета в Волгограде.

Урожай крупной клубники
Фото: Pravda.Ru by Екатерина Мартынова is licensed under publiс domain
Урожай крупной клубники

Разница в цене и особенности частных сделок

Стоимость летних лакомств "с грядки" оказывается в два и более раза ниже магазинных ценников. Если в супермаркетах килограмм клубники обходится в 700-800 рублей, а на рынках — в 400-500, то дачники предлагают ягоду по 280-350 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается с черешней: при розничной цене от 700 рублей у частников её можно найти за 300-350 рублей за килограмм.

Такая экономия требует от покупателей гибкости, ведь садоводы часто работают по предварительному заказу. Собирать урожай начинают только после подтверждения сделки, из-за чего ждать приходится по 1-2 дня. Кроме того, сервис доставки у частников развит плохо: за заказом обычно нужно ехать к ним домой или на дачный массив, а иногда и вовсе собирать ягоду самостоятельно прямо с куста. Как сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на местных жителей, высокий спрос заставляет продавцов формировать листы ожидания.

"При покупке продуктов питания через интернет-площадки у частных лиц потребитель берет на себя все риски, связанные с санитарной безопасностью. В отличие от организованных рынков, где товар проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, дачная продукция не проверяется на наличие паразитов или избыток пестицидов", - объяснил в беседе с Pravda.Ru санитарный врач, специалист санэпидконтроля Надежда Ильина.

Риски уличной торговли и интернет-очереди

Несмотря на цифровизацию, часть садоводов остается верна традиционной уличной торговле. На тротуарах города по-прежнему можно встретить стихийные прилавки не только с ягодами и зеленью, но и с домашней консервацией. Однако специалисты призывают к осторожности при покупке закруток в таких местах, так как отсутствие лабораторного контроля состава продукта может обернуться серьезным отравлением.

Популярность онлайн-заказов создала в регионе специфический рынок дефицита. Продавцы в объявлениях просят быстрее оставлять контактные данные, чтобы занять очередь, так как объемы сбора с одного участка ограничены. "Рвём под заказ. Предложение ограничено, дерево всего одно", —  типичная формулировка в объявлениях волгоградцев.

Ответы на популярные вопросы о покупке ягод у дачников

Почему у дачников покупать выгоднее, чем на рынке?

В цену дачной продукции не закладываются расходы на аренду торгового места, логистику, налоги и зарплату продавцов. Владелец участка продает излишки напрямую, что позволяет снижать стоимость в два раза по сравнению с ритейлом.

Нужно ли мыть ягоды, если они "домашние"?

Мытье обязательно, так как на поверхности могут находиться частицы почвы, удобрений, пыль и микроорганизмы. Домашнее происхождение продукта не гарантирует его стерильность, особенно при сборе плодов с земли или низких кустов.

Как проверить качество клубники при покупке через интернет?

Рекомендуется обращать внимание на свежесть чашелистиков (они должны быть зелеными) и отсутствие пятен гнили. Слишком низкая цена и просьба о предоплате могут указывать на мошенничество или некачественный товар.

Безопасно ли покупать у частников домашние закрутки?

Это сопряжено с риском ботулизма, так как в домашних условиях сложно обеспечить промышленную стерилизацию. В отличие от свежих ягод, консервы без заводской маркировки и сертификации считаются потенциально опасным продуктом.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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