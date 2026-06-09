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Теневой бизнес больше не спрячется: жесткие проверки в Пермском крае обернулись уголовными делами

Россия » Поволжье » Пермь

Силовики Прикамья подвели промежуточные итоги масштабной инспекции миграционных потоков. В рамках операции "Нелегал-2026" сотрудники полиции проверяют соблюдение правовых норм иностранцами, выявляя скрытые каналы незаконного нахождения в стране. Отработка затронула не только жилой сектор, но и производственные площадки, где традиционно фиксируется высокая концентрация иностранной рабочей силы и возможная теневая занятость.

Мигранты
Фото: openverse.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мигранты

Массовые нарушения и выдворение из страны

Всего за неделю рейдов полицейские сформировали внушительную базу правонарушителей, составив более 400 административных протоколов. Санкции коснулись тех, кто игнорировал правила пребывания в России или трудился без соответствующих разрешений.

По итогам проверок 33 человека по решению суда будут принудительно выдворены за пределы государства, а еще 33 иностранца получили запрет на пересечение границы РФ. Несмотря на жесткий контроль, аграрный сектор региона продолжает нуждаться в кадрах, что иногда провоцирует работодателей на риск.

Параллельно с административной практикой силовики инициировали уголовное преследование. За семь дней следственные органы возбудили 12 дел по фактам грубых нарушений законодательства. Как сообщает properm.ru, в Пермском районе при поддержке Росгвардии и Следственного комитета были ликвидированы нелегальные хлебопекарни. На этих объектах среди 54 проверенных рабочих выявили лиц, не имеющих правового статуса для ведения трудовой деятельности.

"Регулярные проверки производственных цехов позволяют не только пресекать незаконную миграцию, но и выявлять антисанитарные условия, на которые часто поступают жалобы в Пермском крае", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Усиление контроля на предприятиях

В ходе инспекции пекарен в пригороде Перми административные штрафы получили не только сами сотрудники, но и организаторы бизнеса. Полиция акцентирует внимание на том, что использование труда нелегалов часто идет в связке с нарушением налогового и санитарного законодательства. Подобные операции направлены на то, чтобы сделать рынок труда прозрачным и исключить эксплуатацию людей в обход официальных процедур оформления.

Профильные службы намерены продолжать мониторинг объектов общепита и строительства в режиме реального времени. Активное участие в рейдах принимают подразделения уголовного розыска, специализирующиеся на выявлении организаторов незаконных схем легализации. Работа ведется методично, охватывая как крупные промышленные узлы, так и небольшие частные артели в отдаленных районах края.

Ответы на популярные вопросы о миграционном контроле

Какая цель у операции "Нелегал-2026"?

Основная задача заключается в выявлении каналов незаконной миграции, пресечении теневой занятости и усилении надзора за тем, как иностранные граждане соблюдают режим пребывания в России.

Что грозит иностранцу за работу без патента?

Нарушителю назначается административный штраф, а в ряде случаев — депортация с последующим закрытием въезда на территорию РФ на срок от трех до десяти лет.

Как часто проводятся подобные проверки?

Масштабные рейды проводятся регулярно в рамках федеральных планов МВД, однако точечные инспекции на предприятиях могут происходить внепланово при получении оперативной информации.

Несут ли ответственность работодатели за наем нелегалов?

Да, компании и индивидуальные предприниматели облагаются крупными денежными штрафами за каждого работника без документов, а деятельность предприятия может быть приостановлена.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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