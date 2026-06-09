Сладкий провал: Почему ягоды в Подмосковье стоят как крыло самолета

Старт летнего сезона в Московской области ознаменовался резким скачком цен на сезонные лакомства. Согласно данным мониторинга, в крупных торговых сетях и на подмосковных рынках стоимость клубники варьируется от 800 до 1000 рублей за килограмм, а за черешню просят до 1000 рублей.

Фото: https://unsplash.com by Casey Chae is licensed under Free Ягоды клубники в ладонях садовода

Даже в уличных палатках за качественную сладкую ягоду придется отдать около 950 рублей, и лишь на стихийных развалах можно найти предложения по 500-600 рублей.

Причины ягодного дефицита и логистические барьеры

Экономист Инна Литвиненко объясняет текущую ситуацию на рынке несколькими факторами. Сейчас предложение не успевает за ажиотажным спросом покупателей, которые соскучились по летним витаминам и готовы переплачивать, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Кроме того, значительная часть товара поступает из Узбекистана и Турции, что неизбежно ведет к росту издержек на транспортировку и топливо. Конечная цена для потребителя формируется под давлением сложной логистики и международных расчетов.

"Высокую стоимость диктует и способ выращивания: даже продукция, маркированная как южная, сейчас преимущественно тепличная. Содержание закрытого грунта требует больших вложений в инфраструктуру, чем возделывание полей под открытым небом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Елена Воробьёва.

Инна Литвиненко добавила, что резкого удешевления стоит ждать не раньше рубежа июня и июля. Именно в этот период на прилавки массово хлынет урожай из Краснодарского края, выращенный в естественных условиях, что приведет в восторг любителей свежих десертов и домашних заготовок.

Альтернативные способы получения урожая

Для тех, кто не готов отдавать тысячу рублей за килограмм десерта, в Подмосковье открывается сезон сбора местной клубники и малины. Фермерские хозяйства в Московской области активно привлекают сезонных рабочих, предлагая оплату в районе 100 рублей за собранный килограмм. При должной сноровке на грядках можно заработать до 85 тысяч рублей в месяц. Таким образом, у жителей региона есть выбор: ждать падения цен или самостоятельно отправиться на фермы, чтобы наполнить корзины свежим урожаем.

Ответы на популярные вопросы о ценах на ягоды

Почему клубника в начале июня такая дорогая?

Основную часть рынка сейчас занимает импортная или тепличная продукция. Высокая стоимость связана с затратами на обогрев парников, сложной логистикой из-за рубежа и наценкой за раннее появление товара на полках.

Когда черешня станет дешевле?

Снижение цен прогнозируется на конец июня. В это время созревает массовый урожай в южных регионах России, который будет стоить значительно дешевле за счет отсутствия таможенных пошлин и упрощенной доставки.

Правда ли, что на рынке ягоды дешевле, чем в доставке?

Да, разница может быть существенной. В сервисах доставки цена достигает 1300 рублей за кг, в то время как на рынках можно найти клубнику за 600 рублей, а на фермерских полях — собрать самостоятельно практически бесплатно через систему отработки.

Безопасна ли ранняя тепличная клубника?

В промышленном производстве ведется строгий контроль качества, однако тепличная ягода часто уступает грунтовой по вкусовым характеристикам и аромату, так как получает меньше солнечного света.

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