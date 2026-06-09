Главный конкурс рабочих: Пенза инвестирует в дефицитные кадры

В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс профмастерства "Лучший по профессии". Мероприятие нацелено на выявление опытных кадров и привлечение молодежи в индустриальный сектор, где сегодня наблюдается дефицит квалифицированных рук. Пензенская область традиционно поддерживает высокие стандарты подготовки специалистов, интегрируя современные подходы в производственные процессы.

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Условия участия и призовой фонд

К испытаниям допускаются сотрудники региональных предприятий, чей стаж работы по специальности составляет не менее трех лет. Дистанционная подача заявок открыта на платформе "Работа в России" до 17 июня текущего года. На данный момент готовность соревноваться выразили 12 представителей крупнейших промышленных площадок региона.

Учитывая текущую ситуацию на рынке, когда работники в Пензе все чаще требуют справедливой оценки своего труда, подобные инициативы становятся важным рычагом материальной поддержки.

Программа включает два этапа: теоретическое тестирование и решение прикладных производственных задач. Победители получат внушительное денежное вознаграждение. За первое место предусмотрена выплата в размере 460 000 рублей, серебряный призер получит 265 000 рублей, а за третье место полагается 173 000 рублей. Как отмечается на сайте ИА "Пенза-Пресс", такие соревнования помогают укрепить общественный престиж рабочих специальностей.

"Конкурс "Лучший по профессии" наглядно демонстрирует уровень профессионализма работников и способствует популяризации рабочих специальностей среди школьников и студентов. В условиях роста спроса на квалифицированных специалистов рабочие профессии все чаще входят в число наиболее востребованных и высокооплачиваемых. Мероприятия подобного формата усиливают общественное признание этих профессий и повышают их престиж", — подчеркнул врио министра экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин.

Федеральные перспективы и экспертное мнение

Триумфатор областного тура отправится защищать честь Сурского края на всероссийском финале, который примет Пермь в конце сентября. Масштаб мероприятия ежегодно растет: с 2012 года оно стало традиционным, а со следующего сезона войдет в национальный проект "Кадры". Власти рассчитывают, что системная поддержка рабочих кадров поможет избежать кадрового голода в стратегически важных отраслях экономики.

"Подобные конкурсы — это не просто соревнование, а способ сформировать кадровый резерв и показать молодежи реальные финансовые перспективы в техническом секторе", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

По словам Трялина, региональный этап является фундаментом для профессионального роста участников. Исполняющий обязанности министра заявил, что конкурсные задания адаптированы под современные требования работодателей. Экспертные комиссии будут оценивать не только скорость, но и точность выполнения операций, согласно установленным стандартам качества.

Ответы на популярные вопросы о конкурсе "Лучший по профессии"

Кто может принять участие в соревнованиях?

Участниками могут стать официально трудоустроенные работники предприятий региона, имеющие подтвержденный стаж работы по профессии от трех лет и более.

Как подать заявку на участие в 2024 году?

Заявку необходимо зарегистрировать на портале "Работа в России" до 17 июня. Это может сделать лично сотрудник или представитель кадровой службы организации.

Каковы размеры премий для призеров в Пензенской области?

За первое место выплачивается 460 тысяч рублей, за второе — 265 тысяч рублей, а за третье место лауреат получает 173 тысячи рублей.

Где и когда состоится финал всероссийского этапа?

Заключительный этап конкурса пройдет в Перми в период с 22 по 25 сентября, где встретятся победители региональных туров со всей страны.

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