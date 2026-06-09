Волонтерские часы в Подмосковье: как добровольцы меняют экологию региона

Экологическое движение Московской области объединило более 21 тысячи официально зарегистрированных участников. Согласно данным регионального министерства экологии и природопользования, за весь период деятельности добровольцы отработали свыше 4 миллионов верифицированных часов.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Тропа в лесу

Направления работы и портрет активиста

Подмосковные волонтеры решают широкий спектр задач: от ликвидации стихийных свалок до патрулирования заповедных зон. Активисты следят за состоянием лесов, очищают берега рек, занимаются просвещением и наблюдают за редкими видами флоры и фауны. Как отмечается на сайте "Вести Подмосковья", такая помощь поддерживает экологический баланс региона, особенно в части сохранения особо охраняемых природных территорий.

По статистике ведомства, костяк движения составляют женщины, на долю которых приходится 68% состава. Типичному подмосковному эковолонтеру от 25 до 34 лет, что свидетельствует о высокой вовлеченности трудоспособного и активного населения в вопросы защиты окружающей среды.

"Развитие добровольчества в сфере экологии помогает людям осознать личную ответственность за состояние природы в своем районе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы об эковолонтерстве

Чем конкретно занимаются экологические волонтеры?

Они убирают мусор в лесах и на берегах водоемов, помогают выявлять незаконные свалки, сажают деревья и проводят образовательные лекции для школьников.

Кто может стать добровольцем в Подмосковье?

Участником движения может стать любой желающий, имеющий регистрацию на платформе Добро. рф, независимо от возраста и профессии.

Какова статистика участия женщин и мужчин в акциях?

В Московской области наблюдается гендерный перекос в сторону женщин — их среди экологических активистов порядка 68%.

Где фиксируются отработанные волонтерские часы?

Учет времени ведется в личном кабинете волонтера на портале Добро. рф, где часы проходят верификацию организаторами мероприятий.

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