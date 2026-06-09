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Ранний взрыв в Балашихе: события в микрорайоне Авиаторов повторили страшный сценарий

Россия » Центр » Москва

Утренний подрыв автомобиля в подмосковной Балашихе привел к гибели одного человека. Инцидент произошел в жилом секторе, предназначенном для военнослужащих. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося, личность погибшего и способ активации взрывного устройства.

Автомобиль, мужчина, телефон
Фото: Designed by Freepik by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль, мужчина, телефон

Трагедия развернулась около 5:30 утра на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. Мужчина сел в BMW X3, завел мотор и начал движение с парковки. Спустя несколько секунд, когда машина проехала примерно 50 метров, сработал заряд мощностью около 400 граммов. Очевидцы успели вытащить водителя из горящего салона, но спасти его не удалось — мужчина скончался от полученных травм. По имеющимся данным, у 62-летнего погибшего было осколочное ранение груди со стороны спины. Один из свидетелей по имени Гусейн сообщил Shot, что слышал два взрыва с интервалом в пару минут, после чего самостоятельно потушил огонь и пытался помочь хрипевшему мужчине, оттащив его на 10–15 метров.

"Использование СВУ с дистанционным управлением или датчиком движения указывает на подготовленный характер нападения. В таких случаях целью часто становится конкретный человек, а выбор места с высокой концентрацией бывших и действующих силовиков может быть связан с попыткой создать определенный психологический фон или с тем, что объект находился в привычной среде", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Микрорайон Авиаторов исторически застраивался для размещения военных и их семей. В этом квартале до сих пор живет много людей, принимавших участие в конфликтах в Чечне, Афганистане, Сирии и Украине. Стоит отметить, что данная локация уже становилась местом покушения.

Место нынешнего взрыва находится всего в 350–400 метрах от дома, где в апреле 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик. Тогда его автомобиль также был подорван, и генерал скончался на месте. Москалик занимался подготовкой докладов для Владимира Путина и курировал ситуацию на украинском фронте.

Следователи рассматривают версию о дистанционном приведении заряда в действие. Это усложняет поиск преступника, так как исполнитель мог находиться вне зоны прямой видимости, используя средства радиосвязи или мобильные сети. Анализ обломков BMW X3 поможет точно определить тип используемого вещества и механизм срабатывания.

Параметр Детали происшествия
Время и место ~5:30, Балашиха, ул. Колдунова
Транспорт BMW X3
Мощность заряда около 400 граммов
Пострадавшие 1 погибший (62 года)

Пока городские службы занимаются разбором завалов и очисткой дороги, жители района выражают обеспокоенность безопасностью. Подобные инциденты в жилом секторе заставляют пересматривать подходы к охране объектов. 

Ситуация с безопасностью в Подмосковье напоминает о рисках, с которыми сталкиваются люди в зонах повышенного внимания. В любом случае, такие происшествия требуют жесткого контроля со стороны силовых структур. Даже в спокойных зонах, где создается благоустроенная среда или развиваются инвестиционные проекты, риск внезапных атак сохраняется.

Для тех, кто планирует смену обстановки или переезд, стоит учитывать не только стоимость загородного отдыха, но и общую криминогенную обстановку в конкретных микрорайонах. Поиск безопасного жилья становится приоритетом для многих семей силовиков.

Кто стал жертвой взрыва?
Мужчина в возрасте 62 лет, водитель автомобиля BMW X3.

Какова мощность взрывного устройства?
По предварительным данным, заряд составил около 400 граммов.

Где именно произошел подрыв?
В Балашихе, на улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов.

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Расследование по данному делу продолжается, детали будут уточняться по мере изучения улик с места происшествия.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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