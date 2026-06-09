Халатность в пермском саду: малышке обожгли ноги, прокуратура требует компенсацию

Прокуратура Мотовилихинского района завершила расследование обстоятельств получения тяжелых ожогов стоп двухлетней воспитанницей детского сада № 317. Инцидент произошел в феврале в первом корпусе учреждения, после чего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично запросил доклад о ходе разбирательства. Выяснилось, что помощник воспитателя допустила халатность во время гигиенических процедур, не проверив температуру воды для купания ребенка.

Фото: unsplash.com by Алекс Пасарелу, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ножки малыша

Надзорный орган вынес представление руководителю дошкольного учреждения, в результате чего ответственное лицо привлечено к дисциплинарному взысканию. Юридическое лицо обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей, а саму сотрудницу также привлекли к ответственности, оказав пострадавшей девочке необходимую доврачебную помощь. Как пишет properm.ru, прокуратура, отстаивая интересы малышки, уже направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда.

"Подобные ситуации часто связаны с переутомлением персонала или неисправностью смесителей, однако ответственность за безопасность детей всегда лежит на сотруднике, выполняющем процедуру. Важно понимать, что в образовательных учреждениях действует строгий протокол температурного контроля воды, и его нарушение недопустимо даже при высокой текучке кадров", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности детских учреждений Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о происшествиях в детских садах

Какие меры наказания предусмотрены для сотрудников?

Сотрудников могут привлечь к дисциплинарной ответственности, включая выговор или увольнение, а в случае тяжкого вреда здоровью — к уголовной ответственности по статье о халатности.

Обязаны ли детские сады выплачивать компенсации?

Да, если вред здоровью ребенка доказан, родители имеют право через суд взыскать с учреждения компенсацию морального и материального ущерба.

Каков порядок действий при получении травмы ребенком?

В первую очередь сотрудники обязаны оказать первую помощь и вызвать медиков, а затем незамедлительно уведомить родителей и правоохранительные органы.

Что делать родителям, если администрация садика умалчивает об инциденте?

Необходимо писать жалобу в департамент образования и заявление в прокуратуру для проведения независимой проверки фактов.

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