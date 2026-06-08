Крупный выигрыш в Нефтеюганске: многодетная мать сорвала джекпот

Жительница Нефтеюганска стала обладательницей крупного выигрыша в размере 7 миллионов рублей, приняв участие в государственной лотерее. Фортуна улыбнулась многодетной женщине всего через десять дней после того, как она по совету родственника установила мобильное приложение.
Сама победительница признается, что до последнего момента сомневалась в реальности происходящего. Ставший счастливым лотерейный билет она приобрела на средства, полученные от предыдущих небольших выигрышей, пишет muksun.fm. Убедиться в крупном призе помогла сестра: когда женщина проверяла результаты в приложении, её охватил шок, а окончательно осознать масштаб удачи она смогла только после эмоционального возгласа родственницы: "Ты выиграла!".
Семья планирует использовать выигранную сумму на погашение ипотечного кредита. Сейчас в квартире вместе с победительницей проживают её дети, а также мама и сестры. Полученные средства позволят значительно улучшить жилищные условия большой семьи, избавив их от долгового бремени.
"Выигрыш в лотерею часто воспринимается как спасательный круг, особенно когда речь идет о закрытии кредитных обязательств. Однако стоит помнить, что крупные суммы требуют грамотного финансового планирования, чтобы не стать жертвой импульсивных трат или недобросовестных финансовых организаций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Елена Воробьёва.
Проверить билет можно в официальном мобильном приложении или на сайте оператора, введя его номер в соответствующее поле базы розыгрышей.
Да, согласно российскому законодательству, с суммы выигрыша необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов.
Сроки зависят от суммы и правил оператора: мелкие призы приходят на электронный кошелек почти сразу, крупные суммы требуют оформления пакета документов.
Никогда не сообщайте коды из СМС, пароли или данные карты. Организаторы лотерей не просят оплачивать "комиссии" или "налоги" для получения уже выигранного приза.
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