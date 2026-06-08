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Крупный выигрыш в Нефтеюганске: многодетная мать сорвала джекпот

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Жительница Нефтеюганска стала обладательницей крупного выигрыша в размере 7 миллионов рублей, приняв участие в государственной лотерее. Фортуна улыбнулась многодетной женщине всего через десять дней после того, как она по совету родственника установила мобильное приложение.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Сама победительница признается, что до последнего момента сомневалась в реальности происходящего. Ставший счастливым лотерейный билет она приобрела на средства, полученные от предыдущих небольших выигрышей, пишет muksun.fm. Убедиться в крупном призе помогла сестра: когда женщина проверяла результаты в приложении, её охватил шок, а окончательно осознать масштаб удачи она смогла только после эмоционального возгласа родственницы: "Ты выиграла!".

Семья планирует использовать выигранную сумму на погашение ипотечного кредита. Сейчас в квартире вместе с победительницей проживают её дети, а также мама и сестры. Полученные средства позволят значительно улучшить жилищные условия большой семьи, избавив их от долгового бремени.

"Выигрыш в лотерею часто воспринимается как спасательный круг, особенно когда речь идет о закрытии кредитных обязательств. Однако стоит помнить, что крупные суммы требуют грамотного финансового планирования, чтобы не стать жертвой импульсивных трат или недобросовестных финансовых организаций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о выигрышах в лотерею

Как убедиться в подлинности лотерейного билета?

Проверить билет можно в официальном мобильном приложении или на сайте оператора, введя его номер в соответствующее поле базы розыгрышей.

Нужно ли платить налог с выигрыша?

Да, согласно российскому законодательству, с суммы выигрыша необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов.

Как быстро зачисляются призовые деньги?

Сроки зависят от суммы и правил оператора: мелкие призы приходят на электронный кошелек почти сразу, крупные суммы требуют оформления пакета документов.

Что делать, если позвонили "победителю" с неизвестного номера?

Никогда не сообщайте коды из СМС, пароли или данные карты. Организаторы лотерей не просят оплачивать "комиссии" или "налоги" для получения уже выигранного приза.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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