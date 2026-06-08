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Нежданные гости: Казахстан поставил под угрозу урожай Кузбасса

Россия » Сибирь » Кемерово

Специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз крупной партии овощей в Кузбасс. Из Казахстана в Кемерово направили два груза томатов общим весом восемь тонн. В ходе обязательного контроля инспекторы отобрали образцы для лабораторного анализа.

Томаты, помидоры
Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты, помидоры

Исследование в лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" подтвердило наличие опасного карантинного объекта — вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).

Возбудитель отличается высокой вирулентностью и способен длительное время сохраняться в почвенном слое, семенах, на поверхности садовых инструментов или одежды, пишет VSE42.Ru . Речь идет о серьезной угрозе всей сельскохозяйственной отрасли региона.

"Вирус коричневой морщинистости плодов томата крайне коварен, так как он обладает высокой биологической активностью. Он способен уничтожить до 70% урожая в закрытом и открытом грунте, поэтому жесткий фитосанитарный контроль на границе — единственный эффективный способ защитить наши агропредприятия от экономического ущерба", - объяснил в беседе с Pravda. Ru агроном-биолог Елена Воробьёва.

Решение проблемы и последствия для поставщика

Согласно действующим ветеринарно-фитосанитарным нормам, собственнику подкарантинной продукции предложили два сценария действий: уничтожение зараженной партии или её реэкспорт. Владелец бизнеса принял решение отправить все восемь тонн томатов обратно в Казахстан. Таким образом, предотвращено распространение инфекции на территории Кузбасса.

Ответы на популярные вопросы о контроле овощной продукции

Чем опасен вирус коричневой морщинистости томатов?

Этот вирус поражает пасленовые культуры, вызывая изменение формы плодов и пятнистость, что делает овощи непригодными для реализации и употребления в пищу.

Как вирус попадает на территорию страны?

Основным путем распространения является импорт зараженного посевного материала и растительной продукции, которая прошла недостаточную проверку перед отправкой.

Почему нельзя было оставить продукцию в Кемерове после обработки?

Вирус коричневой морщинистости томата практически невозможно полностью инактивировать в зараженной партии без потери товарного вида продукции, поэтому возврат груза является стандартной процедурой.

Какие меры предпринимаются для предотвращения завоза инфекций?

Сотрудники Россельхознадзора проводят тщательный мониторинг всего ввозимого посадочного материала и овощей, отбирая пробы для анализа на наличие карантинных объектов в профильных лабораториях.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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