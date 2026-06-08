Солнце уходит в отпуск: Краснодарский край готовится к шести дням дождей и гроз

Краснодарский край готовится к климатической перезагрузке. Вместо привычного агрессивного солнца на этой неделе регион ждет режим высокой влажности. Синоптики прогнозируют плотные туманы, затяжные дожди и серию грозовых фронтов, которые охватят территорию от Азовского побережья до сочинских субтропиков. Температурные качели и резкие смены воздушных масс заставляют экстренные службы и аграриев работать в режиме повышенной готовности.
В краевой столице солнечный цикл временно сменится на пасмурный. Вторую декаду июня город начнет с дождей, которые будут терзать улицы со вторника по четверг.
Плотность атмосферы повысится: в середина недели Краснодар погрузится в туман, ограничивающий видимость на дорогах. Резкая смена атмосферной циркуляции приведет к грозовому финалу в выходные. Столбики термометров удержатся в диапазоне 26-29 градусов тепла, что создаст эффект "парилки".
"Такие перепады влажности при высоких температурах — классический триггер для грозовых процессов. Система мониторинга ЧС должна работать на опережение, чтобы избежать подтоплений в низинах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Городской инфраструктуре предстоит испытание на прочность. Потоки воды и грозовые разряды могут повлиять на работу транспорта и энергосетей.
Жителям рекомендуется учитывать похолодание и усиление ветра при планировании поездок. Динамика атмосферных фронтов показывает, что стабильного тепла без осадков в ближайшие шесть дней ждать не стоит.
Новороссийск входит в зону затяжных осадков. Дожди станут постоянным фоном на всю неделю. Среда и пятница пройдут под знаком мглы: туман накроет портовую зону, усложняя навигацию.
В пятницу город ощутит ветровую нагрузку до 10 м/с, что на фоне температуры в 23-25 градусов сделает пребывание на улице неуютным. Суббота и воскресенье добавят в сценарий грозы и экстремальные погодные проявления.
|Город
|Главная угроза недели
|Краснодар
|Грозы и туман (ср-чт)
|Новороссийск
|Ветер 10 м/с и дожди 7 дней
|Сочи
|Туман и ливни в субботу
|Ейск
|Серия дождей со вторника
Сочи также теряет статус жаркого курорта. В первой половине недели в городе установится дымка и туман. Осадки намечены на среду, четверг и субботу.
Капризы погоды могут стать поводом для изменения графика массовых мероприятий под открытым небом. Воздух прогреется максимум до 20-24 градусов, что ниже климатической нормы для этого периода.
"Для туристического сектора такие прогнозы — это всегда риск снижения операционной прибыли. Однако избыток влаги сейчас критически необходим для подпитки горных рек", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Ейск останется без ясных дней. Дождевой фронт зайдет во вторник и прочно закрепится с четверга до конца недели. Высокая влажность при температуре 25-29 градусов создаст эффект субтропиков.
Синоптики акцентируют внимание на туманах в среду и субботу, что потребует особой осторожности от водителей на трассах. Влияние температуры на производительность труда в таких условиях будет ощутимым.
"Частые дожди в июне создают риски для созревающих зерновых. Избыточная влага в сочетании с летним теплом провоцирует развитие грибковых заболеваний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Несмотря на обилие воды в воздухе, аномальная жара может вернуться сразу после ухода циклона. Текущая ситуация — это передышка для энергосистемы региона, нагрузка на которую резко падает при отсутствии палящего солнца. Однако жителям Кубани стоит подготовиться к затяжному "серому" периоду.
Официальные ведомства мониторят ситуацию с ветром в Новороссийске и грозами в Краснодаре. При порывах свыше 15 м/с предупреждение будет опубликовано незамедлительно.
Температура воды в Азовском море комфортна, но высокая вероятность дождей и отсутствие солнца могут испортить пляжный отдых.
Видимость в Сочи в первой половине недели может быть ограничена, что иногда приводит к задержкам рейсов по метеоусловиям.
На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.