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Солнце уходит в отпуск: Краснодарский край готовится к шести дням дождей и гроз

Россия » Юг » Краснодар

Краснодарский край готовится к климатической перезагрузке. Вместо привычного агрессивного солнца на этой неделе регион ждет режим высокой влажности. Синоптики прогнозируют плотные туманы, затяжные дожди и серию грозовых фронтов, которые охватят территорию от Азовского побережья до сочинских субтропиков. Температурные качели и резкие смены воздушных масс заставляют экстренные службы и аграриев работать в режиме повышенной готовности.

Ладонь у стекла
Фото: unsplash.com by Clay LeConey is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ладонь у стекла

Краснодар: туманный фильтр и прошивка грозой

В краевой столице солнечный цикл временно сменится на пасмурный. Вторую декаду июня город начнет с дождей, которые будут терзать улицы со вторника по четверг.

Плотность атмосферы повысится: в середина недели Краснодар погрузится в туман, ограничивающий видимость на дорогах. Резкая смена атмосферной циркуляции приведет к грозовому финалу в выходные. Столбики термометров удержатся в диапазоне 26-29 градусов тепла, что создаст эффект "парилки".

"Такие перепады влажности при высоких температурах — классический триггер для грозовых процессов. Система мониторинга ЧС должна работать на опережение, чтобы избежать подтоплений в низинах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Городской инфраструктуре предстоит испытание на прочность. Потоки воды и грозовые разряды могут повлиять на работу транспорта и энергосетей.

Жителям рекомендуется учитывать похолодание и усиление ветра при планировании поездок. Динамика атмосферных фронтов показывает, что стабильного тепла без осадков в ближайшие шесть дней ждать не стоит.

Побережье: штормовой прессинг в Новороссийске и Сочи

Новороссийск входит в зону затяжных осадков. Дожди станут постоянным фоном на всю неделю. Среда и пятница пройдут под знаком мглы: туман накроет портовую зону, усложняя навигацию. 

В пятницу город ощутит ветровую нагрузку до 10 м/с, что на фоне температуры в 23-25 градусов сделает пребывание на улице неуютным. Суббота и воскресенье добавят в сценарий грозы и экстремальные погодные проявления.

Город Главная угроза недели
Краснодар Грозы и туман (ср-чт)
Новороссийск Ветер 10 м/с и дожди 7 дней
Сочи Туман и ливни в субботу
Ейск Серия дождей со вторника

Сочи также теряет статус жаркого курорта. В первой половине недели в городе установится дымка и туман. Осадки намечены на среду, четверг и субботу.

Капризы погоды могут стать поводом для изменения графика массовых мероприятий под открытым небом. Воздух прогреется максимум до 20-24 градусов, что ниже климатической нормы для этого периода.

"Для туристического сектора такие прогнозы — это всегда риск снижения операционной прибыли. Однако избыток влаги сейчас критически необходим для подпитки горных рек", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Азовский сектор: Ейск под облачным замком

Ейск останется без ясных дней. Дождевой фронт зайдет во вторник и прочно закрепится с четверга до конца недели. Высокая влажность при температуре 25-29 градусов создаст эффект субтропиков.

Синоптики акцентируют внимание на туманах в среду и субботу, что потребует особой осторожности от водителей на трассах. Влияние температуры на производительность труда в таких условиях будет ощутимым.

"Частые дожди в июне создают риски для созревающих зерновых. Избыточная влага в сочетании с летним теплом провоцирует развитие грибковых заболеваний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Несмотря на обилие воды в воздухе, аномальная жара может вернуться сразу после ухода циклона. Текущая ситуация — это передышка для энергосистемы региона, нагрузка на которую резко падает при отсутствии палящего солнца. Однако жителям Кубани стоит подготовиться к затяжному "серому" периоду.

Ответы на популярные вопросы о погоде на Кубани

Будет ли введено штормовое предупреждение?

Официальные ведомства мониторят ситуацию с ветром в Новороссийске и грозами в Краснодаре. При порывах свыше 15 м/с предупреждение будет опубликовано незамедлительно.

Стоит ли отменять поездки на море?

Температура воды в Азовском море комфортна, но высокая вероятность дождей и отсутствие солнца могут испортить пляжный отдых.

Как туман повлияет на работу аэропортов?

Видимость в Сочи в первой половине недели может быть ограничена, что иногда приводит к задержкам рейсов по метеоусловиям.

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Экспертная проверка: эксперт по ЧС Ирина Петрова, экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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