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Ползунки соревнуются: Тюмень ждет самых быстрых крох

Россия » Урал » Тюмень

В Тюмени стартовал прием заявок на ежегодный, уже 14-й по счету, "Чемпионат ползунков". Соревнования запланированы на 21 июня, а принять участие в них могут дети в возрасте от полугода до двух лет. Горожан приглашают поддержать малышей всей семьей: организаторы ожидают на трибунах родителей, бабушек и дедушек.

Кукла-младенец в костюме чертёнка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кукла-младенец в костюме чертёнка

Маленьким атлетам предстоит преодолеть 10-метровую дистанцию без помощи рук взрослых — исключительно ползком. При этом любая стимуляция интереса ребенка разрешена: родители могут манить малышей к финишу с помощью игрушек или лакомств. Судьи распределят участников по трем возрастным категориям, чтобы заезды проходили честно.

Трансформация формата и поддержка участников

Руководитель проекта "Создавая будущее" Елена Кашкарова отметила эволюцию мероприятия, сообщив tmn.aif.ru, что событие превратилось в полноценный досуг для разных поколений. По словам Кашкаровой, если раньше состязания были уделом лишь мам и их детей, то сейчас это масштабный праздник, объединяющий всю семью.

"Такие мероприятия помогают с раннего возраста формировать у ребенка интерес к физической активности через игру, а для взрослых это отличный способ почувствовать сопричастность к успехам всей семьи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru семейный психолог Анна Иванова.

Каждый юный участник получит награду, а победители унесут домой кубки и призы от партнеров. На самой площадке спорткомплекса "Строймаш" также разместят книжный обменник для обмена литературой. Заявки принимаются до 16 июня включительно, участие в заездах полностью бесплатно.

Ответы на популярные вопросы о соревнованиях

Кто может участвовать в чемпионате?

К соревнованиям допускаются дети в возрасте от 6 месяцев до 2 лет.

Нужно ли платить за участие?

Нет, все заезды в рамках чемпионата проводятся бесплатно.

Как именно ребенок должен добираться до финиша?

Дистанцию в 10 метров участники должны преодолеть только ползком.

До какого числа принимаются заявки?

Зарегистрировать ребенка для участия в заезде необходимо до 16 июня.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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