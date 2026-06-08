Жуки-томкаты: почему юг переполошился, а Подмосковье спокойно?

Жители Московской области обеспокоились новостями из южных регионов страны, где на берегах Цимлянского водохранилища зафиксировали массовое появление жуков-томкатов. Насекомые способны вызывать кожное раздражение и болезненные нарывы, что заставило отдыхающих задаться вопросом о безопасности местных пляжей.

Фото: commons.wikimedia by Альвесгаспар, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Насекомое томкат

Естественные циклы и природная среда

Специалисты единодушны: происходящее в Ростовской области не является экологической катастрофой. Как объяснил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" энтомолог Александр Каширский, внезапный рост численности этих насекомых — обычное природное явление, которое циклично проявляется в разных регионах России. Условия текущего лета создали благоприятную среду для размножения вида, однако такие вспышки случаются раз в несколько лет и не носят постоянного характера.

"Насекомые часто реагируют на колебания температуры и влажности, но паника в данном случае избыточна. При встрече с любым незнакомым биологическим видом лучше проявлять осторожность: не пытаться взять жука в руки или придавить его на одежде, так как защитный механизм многих членистоногих основан на выделении токсичных веществ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Реальные риски и польза в экосистеме

Биолог из МГУ Александр Просвиров подтвердил, что жуки-стафилины рода Paederus (томкаты) десятилетиями живут в естественных условиях Подмосковья, и здесь обитает около пяти их видов. Они являются исконными жителями региона, поэтому версия о "миграции" с юга несостоятельна. Важно помнить, что эти насекомые не проявляют агрессии к человеку, не кусаются и могут навредить только при непосредственном контакте, когда при случайном раздавливании на коже оказывается едкий токсин — педерин.

Более того, томкаты выполняют важную роль в природе, выступая хищниками по отношению к сельскохозяйственным вредителям, тем самым поддерживая баланс в аграрных зонах. Для комфортного отдыха у воды достаточно просто не проявлять к ним лишнего внимания: заметив жука, его следует аккуратно смахнуть, не применяя физической силы. Безопасность в городской среде и за её пределами всегда начинается с элементарной бдительности и отсутствия необдуманных действий.

Ответы на популярные вопросы о жуках-томкатах

Обитают ли томкаты в Подмосковье?

Да, этот вид является коренным для средней полосы России, здесь встречается до пяти его разновидностей.

Опасны ли эти жуки для отдыхающих?

Жуки не нападают на людей и не кусаются, они несут угрозу только если их раздавить непосредственно на открытом участке кожи.

Что делать при контакте с насекомым?

Если вы заметили жука на одежде или теле, просто аккуратно смахните его, не хлопая ладонью и не раздавливая насекомое.

Является ли увеличение численности нашествием?

Это естественный биологический процесс, связанный с погодными условиями, через некоторое время популяция вернется к средним значениям.

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