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Наследство бойца: в Тюмени суд лишил отца права на выплаты за погибшего сына

Россия » Урал » Тюмень

В региональных судах растет число разбирательств, связанных с распределением выплат участникам специальной военной операции. Очередной правовой прецедент зафиксирован в Тюменской области, где суд рассматривал спор между родителями погибшего бойца. Как сообщается в материалах дела, мать военнослужащего обратилась с иском, требуя лишить отца права на получение соответствующих компенсаций.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Женщина обосновала свои требования тем, что бывший супруг не участвовал в жизни и воспитании сына, пишет nashgorod.ru. По ее словам, мужчина вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем, в то время как основной груз ответственности за ребенка до совершеннолетия лежал на ней. При этом юридически факт отцовства оспорен не был, и родительских прав мужчину никто не лишал.

"Суды в подобных семейных делах все чаще обращают внимание не только на формальные записи в свидетельстве о рождении, но и на реальное участие родителя в судьбе ребенка. Если будет доказано фактическое неисполнение обязанностей, шансы на получение выплат у такого отца минимальны", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист Александр Сергеев.

Решение суда и перспективы дела

Инстанция согласилась с доводами истца, полностью признав право матери на денежные средства и отказав отцу погибшего бойца в притязаниях. Сейчас вердикт не вступил в законную силу, поэтому проигравшая сторона сохраняет право на подачу апелляции в вышестоящую инстанцию.

Случаи, когда право на компенсацию становится предметом судебной тяжбы, демонстрируют, насколько сложными могут быть внутрисемейные отношения. Судьи тщательно изучают весь объем представленных доказательств, чтобы принять взвешенное решение. Общество внимательно следит за тем, как формируется судебная практика по столь резонансным вопросам.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Можно ли лишить родителя выплат через суд?

Да, закон позволяет суду ограничить права на получение компенсаций, если доказано, что родитель не исполнял свои обязанности, несмотря на отсутствие официального лишения родительских прав.

Что учитывает суд при принятии решения?

Суд оценивает фактическое участие отца или матери в воспитании, оказание материальной поддержки и наличие устойчивых отношений с ребенком до достижения им совершеннолетия.

Влияет ли асоциальный образ жизни на вердикт?

Безусловно, подтвержденные данные о злоупотреблении алкоголем или уклонении от воспитания являются весомыми аргументами для суда при разрешении имущественных споров.

Окончательно ли решение по данному делу?

Нет, после оглашения вердикта у сторон остается время на его обжалование в апелляционном порядке до того момента, как документ вступит в законную силу.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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