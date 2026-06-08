Бюрократия перешла все границы: тюменская мать добилась выплат через суд

Жительница Казанского района Тюменской области восстановила право на государственную социальную поддержку только после судебного разбирательства. Многодетной матери трижды отказывали в назначении единовременного пособия на четвертого ребенка, выдвигая необоснованные требования.

Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ножки младенца

Надзорное ведомство инициировало проверку ситуации, когда женщина отчаялась получить выплату через стандартные механизмы государственных сервисов.

Превышение полномочий и судебный вердикт

Конфликт возник из-за требования чиновников предоставить судебное решение, подтверждающее место жительства новорожденного. Младенец с первого дня жизни находился с матерью, а споров с бывшим супругом по этому вопросу не возникало. Законодательство не обязывает родителей обращаться в суд для фиксации очевидного места проживания ребенка при отсутствии разногласий, поэтому отказы уполномоченного органа признали незаконными.

"Лишние бюрократические барьеры часто становятся непреодолимым препятствием для семей, которые и так находятся в уязвимом положении, поэтому вмешательство прокуратуры здесь было единственным способом защиты прав", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Елена Воробьёва.

Защита интересов многодетных семей

Прокурорская проверка подтвердила, что действия чиновников ограничивали доступ семьи к положенным преференциям. Как сообщает nashgorod.ru, что иск ведомства был удовлетворен Казанским районным судом в полном объеме. Сейчас в регионе уделяется пристальное внимание правовой дисциплине, включая работу интеллектуальных систем фиксации на дорогах.

После вступления судебного акта в силу ведомство проконтролировало фактическое перечисление денежных средств. Семья получила средства в полном объеме, что стало финальной точкой в затянувшемся споре. Подобные прецеденты помогают пресекать практику истребования избыточного пакета документов у граждан при оформлении социальных льгот.

Ответы на популярные вопросы о социальных пособиях

Нужно ли решение суда об определении места жительства ребенка для пособия?

Нет, если между родителями отсутствует спор, такое решение не требуется; достаточно факта совместного проживания.

Что делать, если в выплате отказывают из-за отсутствия необязательного документа?

Необходимо затребовать письменный отказ с указанием причины и обжаловать его в вышестоящей инстанции или прокуратуре.

Может ли прокуратура представлять интересы гражданина в суде по таким делам?

Да, надзорный орган имеет право подать иск в защиту социальных прав граждан, особенно если речь идет о многодетных семьях.

Какие документы являются обязательными для получения пособия при рождении?

Обычно это заявление, свидетельство о рождении и справка о том, что второй родитель не получал данную выплату.

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