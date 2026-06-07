Москва пошла на радикальный эксперимент: привычные маршруты навсегда лишились прежнего облика

Москва продолжает конвертировать речную гладь в высокоскоростные транспортные коридоры. Четвертая ветка регулярного речного электротранспорта официально связала "Лужники" и "Киевский", замкнув логистический треугольник между Хамовниками, Раменками и Дорогомилово. Это не просто прогулочные катера, а четко выверенный механизм, интегрированный в общую систему городских перевозок наравне с метро и МЦК.
Новая трасса длиной пять километров стала четвертым звеном в цепи столичных водных маршрутов. Теперь общая протяженность речных "рельсов" достигла 34 километров.
Три года назад цифры были в пять раз скромнее, но запуск первого этапа показал: москвичи готовы менять привычные автобусы на бесшумные электросуда. Пассажиропоток уже перевалил за 3,5 миллиона поездок. Динамика сопоставима с тем, как московское метро поглощает поселки, стремительно расширяя транспортный каркас города.
"Речные маршруты перестали быть аттракционом. Сегодня это полноценный дублер наземного транспорта, который работает без оглядки на пробки и позволяет точно планировать время в пути", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог и аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Город переходит на полное импортозамещение в судостроении. С 2025 года электросуда, не имеющие мировых аналогов по уровню автономности и экологичности, будут сходить с конвейера Московской верфи. Это замкнутый инженерный цикл: от проектирования до обслуживания.
В мае на воду спустили первые четыре единицы серии "Москва 1.0", еще четыре готовятся к швартовке до конца года. Итоговая группировка составит 39 судов, что превращает Москву в глобального лидера по объему электрического речного флота.
Масштаб проекта требует серьезных затрат, которые сопоставимы с инвестициями в крупные городские программы. Подобный подход мы видим, когда столица тратит ресурсы на благоустройство и озеленение знаковых мест вроде Поклонной горы. Речные инвестиции — это игра вдолгую, где профит измеряется разгрузкой дорог и экологическим балансом.
"Строительство собственного флота на городских верфях минимизирует риски зависимости от внешних поставок комплектующих. Это расчетливый шаг по созданию автономной транспортной ниши", — объяснил Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
На сегодняшний день на новом маршруте работают два хаба: "Лужники" и проверенный временем "Киевский", где пассажирам доступна удобная связка с первым речным маршрутом. План развития на текущий год жесткий: до декабря в эксплуатацию введут причалы "Воробьевская Набережная" и "Новодевичьи Пруды".
Одновременно с этим власти готовят экспансию на юг — третий маршрут "Новоспасский — ЗИЛ" дотянется до Космодамианской набережной с новой остановкой "Красные Холмы".
|Параметр системы
|Показатель / Статус
|Общая длина путей
|34 километра
|Объем флота (план)
|39 электросудов
|Новые районы в сети
|Хамовники, Дорогомилово, Раменки
|Число поездок
|Свыше 3,5 млн
Развитие транспорта идет параллельно с ростом других городских сервисов. Например, интеграция безлимитных проездных с велопрокатом уже изменила привычки москвичей. Речные трамваи — следующий этап этой эволюции. Городская среда становится бесшовной: от оздоровительного отдыха в Подмосковье до поездки на работу на футуристичном судне пассажира отделяет лишь прикладывание карты к валидатору.
"Причалы проектируются как современные мультимодальные точки. Это не просто лестница к воде, а технологичный узел с зарядными станциями и залами ожидания", — отметила в интервью Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Даже резкие погодные качели и капризный климат, приносящий майский град, не должны остановить навигацию. Новые суда ледового класса рассчитаны на работу в условиях мегаполиса круглый год. Теперь остается ждать, когда речной транспорт станет таким же привычным, как прямые рейсы в далекие тропики из столичных аэропортов.
Проезд оплачивается картой "Тройка", банковской картой или с помощью биометрии. Стоимость поездки интегрирована в общую тарифную сетку московского транспорта.
Да, суда "Москва 1.0" и другие модели флота спроектированы для круглогодичной эксплуатации в условиях московской навигации, включая мелкобитый лед.
Основные работы сосредоточены на Воробьевской набережной и в районе Новодевичьих прудов, что позволит связать популярные прогулочные зоны с деловым центром.
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