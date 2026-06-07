От крысоловов до легенды Петербурга: как коты стали главными сотрудниками Эрмитажа

Подвалы Эрмитажа — это не просто складская зона, а сложная экосистема, где хвостатые сотрудники веками несут караульную службу. Четвероногие хранители превратились из обычных крысоловов в живой символ Петербурга, требующий научного подхода к содержанию и понимания их психологии.

Фото: fotki.yandex.ru by ewwl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот Эрмитажа

Биотоп подземелий: от указа Елизаветы до наших дней

История эрмитажных котов началась в XVIII веке. Елизавета Петровна приказала доставить из Казани лучших крысоловов для защиты дворца. Эти животные — высокоэффективные биологические фильтры.

Они зачищают пространство от грызунов, сохраняя бесценные холсты и рамы. Сегодня их территория — это километры труб и коридоров, превращенных в отлаженную систему жизнеобеспечения.

"Эрмитажные коты — это не декор. Это функциональная единица музея. Их предки спасали искусство, и современные особи продолжают эту традицию в специфическом биотопе подвалов", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Каждый обитатель подвалов имеет свой характер. Одни стремятся к общению, другие остаются нелюдимыми охотниками.

Важно помнить, что даже ласковый с виду кот-компаньон в условиях музея сохраняет острые инстинкты. Сотрудники следят за здоровьем каждого "штатного" сотрудника, обеспечивая их питанием и медицинским присмотром.

Социальная структура и иерархия эрмитажных котов

В "Кошкином доме" проживает от 50 до 70 особей. Это сложная социальная группа, где коммуникация строится на звуках и запахах. Питомцы реагируют на специфические акустические сигналы персонала.

Владельцам домашних кошек стоит знать, что определенные звуки вызывают у хищников мгновенную реакцию, в то время как другие сигналы они игнорируют.

Параметр Условия в Эрмитаже Численность Строгий лимит в 50-70 голов Инфраструктура Теплые подвалы, поилки, ветеринарный блок

Иногда коты покидают музей ради жизни в семьях. Это требует от новых владельцев ответственности. Например, выбор клички животного влияет на его адаптацию в новой среде. У котов-звезд, таких как Ахилл или Жаклин, социализация проходит под контролем специалистов.

"При переезде из музея в квартиру кот испытывает колоссальный стресс. Нарушается привычный биотоп. Адаптация требует терпения, тишины и постепенного приучения к домашним правилам", — объяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Правила выживания в "Кошкином доме"

Посетители часто забывают, что подвал — это территория животных, а не контактный зоопарк. Нельзя хватать котов на руки или преследовать их. Неуместное любопытство бьет по психике зверя. При попытке выгула таких животных на улице часто используется неподходящая шлейка, что ведет к травмам или побегам.

Особое внимание уделяют безопасности среды. В "Кошкином доме" нет места токсичным веществам. Даже дома обычный букет может стать смертельной ловушкой, если растения окажутся ядовитыми для кошачьего организма. В Эрмитаже за безопасностью рациона и флоры следят волонтеры и зоотехники.

"Содержание большой группы котов в ограниченном пространстве музея требует жесткого соблюдения санитарных норм. Любой вирус может скосить всю популяцию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы об эрмитажных котах

Можно ли просто так зайти в подвалы Эрмитажа к котам?

Нет, вход в служебные помещения и "Кошкин дом" ограничен. Попасть туда можно только в рамках специальных мероприятий, например, в День эрмитажного кота или по предварительному согласованию с пресс-службой музея.

Как забрать кота из Эрмитажа домой?

Существует программа передачи животных в добрые руки. Кандидаты проходят собеседование. Бонус для новых владельцев — пожизненное право бесплатного посещения музейных залов Эрмитажа.

Чем питаются хвостатые хранители?

Рацион строго сбалансирован. Животные получают профессиональные корма, а не остатки еды. Это позволяет поддерживать их здоровье и работоспособность как крысоловов.

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