Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про стыковки в Дохе: Москву и белоснежные пляжи Индийского океана свяжут без пауз
Семейные узы треснули навсегда: Наталья Штурм признала поражение в многолетней борьбе за сына
25 лет любви зрителей и ноль наград: почему Анна Фэрис винит "Очень страшное кино" в провале драматической карьеры
Забыть про офисный ад навсегда: один остров решил радикально обнулить состояние своих гостей
Зубы больше не выпадут: липкий природный состав запустил необратимую регенерацию десен
Ван-ван, гав-гав или вуф-вуф? Почему в разных странах звук собачьего лая люди слышат по-разному
Головная боль, которую нельзя терпеть: 10 красных флагов, требующих врача
Ловушка в вашем щитке: 90% УЗО в магазинах — пустышки? Узнайте, что стоит в вашем доме
Проще пареной репы, но берет всё: этот кроссовер заставил россиян забыть о Весте

Мир перестал осторожничать: в Ленобласть хлынул капитал из самых неожиданных регионов планеты

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургский международный экономический форум превратился в площадку для жесткого прагматизма. Ленинградская областная торгово-промышленная палата собрала полсотни зарубежных компаний, готовых заходить на российский рынок. Малый и средний бизнес из Индии, Эмиратов и Африки привез не просто каталоги, а конкретные запросы на стыковку с местными игроками. Логистика, транспорт и добыча ископаемых стали главными узлами этой индустриальной сети.

Казанский собор, Санкт-Петербург
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Казанский собор, Санкт-Петербург

Бизнес-карта участников: от Дели до Абу-Даби

Зарубежные делегации выложили на стол карты своих компетенций. Список внушительный: агропром, аквакультура, производство автокомпонентов и высокие технологии. Пока одни обсуждают поставки натурального камня, другие выстраивают сложные цепочки в фармацевтике и консалтинге. Это не игра в одни ворота, а расчетливый поиск партнеров, способных встроиться в производственные циклы сорок седьмого региона.

"Инвесторы из дружественных стран сегодня смотрят не на общие лозунги, а на конкретную стоимость входа в регион. Индия и ОАЭ ищут надежные логистические плечи и локализацию производств, чтобы минимизировать издержки", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Региональные власти обеспечили прямую связь между иностранными топ-менеджерами и местными структурами. Комитет по внешним связям модерировал отраслевые круглые столы, где бизнесмены препарировали местное законодательство. Особая ставка сделана на переработку ресурсов и создание высокотехнологичных рабочих мест. Для таких проектов в области уже откатаны механизмы социальной поддержки и сопровождения.

Зеленый свет для капитала: режим преференций

Главным магнитом для гостей стала система "Зеленый коридор для инвестора". Это не просто пакет льгот, а конвейер по снятию административных барьеров. Иностранные компании изучали, как быстро можно развернуть мощности и какие налоговые каникулы светят на старте. Практика работы региона уже получила признание на федеральном уровне как эталон управленческой логистики.

Отраслевой сектор Приоритетные направления
Промышленность Автокомпоненты, натуральный камень, IT
Ресурсная база Добыча ископаемых, агропром, аквакультура
Сервис и кадры Логистика, медицина, кадровый консалтинг

Турецкий вектор: новые соглашения

Пока шли общие дискуссии, за соседним столом фиксировали юридические обязательства. Ленинградская областная ТПП и торговый дом РОСТ заключили договор о форсировании торговли с Турцией. Это прямой сигнал рынку: контакты с Анкарой будут только уплотняться. Соглашение подразумевает не просто обмен визитками, а выстраивание устойчивых каналов сбыта и закупок. Пока дорожники Ленобласти проводят модернизацию опорных артерий, бизнес готовит грузы для новых маршрутов.

"Турецкий бизнес традиционно силен в строительстве и поставках комплектующих. Укрепление связей на уровне региональных палат позволяет обходить лишних посредников и работать напрямую с производителями", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

Ответы на популярные вопросы о бизнес-сотрудничестве

Какие страны проявили наибольший интерес к Ленобласти?

Основной поток бизнес-предложений поступил от представителей Индии, ОАЭ и ряда государств Африки. Эти регионы заинтересованы в технологическом обмене и поставках сырья.

Что такое "Зеленый коридор для инвестора"?

Это специальный регламент взаимодействия властей с бизнесом, который максимально упрощает получение разрешений и запуск производственных площадок на территории региона.

Какие отрасли считаются приоритетными для иностранных вложений?

В фокусе внимания — высокотехнологичное производство, логистические хабы, фармацевтический кластер и переработка сельхозпродукции.

Зачем подписывать соглашение с турецким торговым домом?

Документ направлен на увеличение товарооборота и упрощение поиска контрагентов в Турции для малых и средних предприятий Ленинградской области.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Добавил всего 3 элемента под огурцы в июне: завязи растут на глазах — от урожая нет отбоя
Садоводство, цветоводство
Добавил всего 3 элемента под огурцы в июне: завязи растут на глазах — от урожая нет отбоя
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Садоводство, цветоводство
Цветник для ленивых: 5 растений, которые растут сами по себе и не требуют рассады
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Семейные узы треснули навсегда: Наталья Штурм признала поражение в многолетней борьбе за сына
25 лет любви зрителей и ноль наград: почему Анна Фэрис винит "Очень страшное кино" в провале драматической карьеры
Забыть про офисный ад навсегда: один остров решил радикально обнулить состояние своих гостей
Зубы больше не выпадут: липкий природный состав запустил необратимую регенерацию десен
Ван-ван, гав-гав или вуф-вуф? Почему в разных странах звук собачьего лая люди слышат по-разному
Головная боль, которую нельзя терпеть: 10 красных флагов, требующих врача
Ловушка в вашем щитке: 90% УЗО в магазинах — пустышки? Узнайте, что стоит в вашем доме
Проще пареной репы, но берет всё: этот кроссовер заставил россиян забыть о Весте
Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер
Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.